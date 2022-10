Esaf 2022: So läuft der Rampenverkauf in Pratteln

Rampenverkauf «S'het so lang s'het»: Die letzten Erinnerungsstücke an das Esaf 2022 werden verkauft Diese Woche werden am Rampenverkauf in Pratteln die letzten Erinnerungsstücke an das Esaf verkauft. Was beliebt ist und welche Produkte zu Ladenhütern verkommen. Nicolas Blust Jetzt kommentieren 06.10.2022, 18.20 Uhr

Die blauen Abfalltonnen erfreuen sich am Rampenverkauf grosser Beliebtheit. Nicole Nars-Zimmer

Er war herausragend: der Gabentempel am Eidgenössischen Schwing- und Älplerfest in Pratteln. 400 Preise mit einem Gesamtwert von über einer Million wurden unter den Schwingern verteilt. Der Hauptpreis, Siegermuni Magnus, hatte einen Wert von rund 30'000 Franken.

Deutlich günstiger sind die Waren, die seit Dienstag am offiziellen Rampenverkauf des Esaf veräussert werden. Trotzdem erfreuten sich die Produkte grosser Beliebtheit. «Am Dienstag war die Hölle los», sagt Esaf-Geschäftsführer Matthias Hubeli. Zwischenzeitlich sei die Schlange vor der Kasse 40 Meter lang gewesen. Vor allem elektronische Produkte wie Kabel und Kabelrollen, aber auch kleine Souvenirs gingen weg «wie warme Weggli».

Abfalltonnen mausern sich zum Verkaufsschlager

Zwei Tage später ist das Angebot deutlich geringer. Die besten Erinnerungsstücke sind bereits weg. Die Personen, die erst jetzt vorbeikommen, müssen sich mit bedruckten T-Shirts, Mützen oder Blechschachteln vertrösten.

Die Keks-Schachteln im Esaf-Design eignen sich als schmucke Erinnerungsstücke. Nicole Nars-Zimmer

«Das ist eine schöne Erinnerung an das Schwingfest», sagt eine ältere Frau, in ihrer linken Hand hält sie eine der erwähnten Keks-Schachteln. Ihr gefalle der Aufdruck auf dem Deckel. Sie wollte einfach ein Erinnerungsstück und sei ohne konkrete Vorstellung an den Rampenverkauf gekommen.

Gleiches gilt für ein Mutter-Tochter-Duo, das sich wenige Meter daneben einen Stehtisch anschaut. Die Tochter sei gerade erst ausgezogen und daher noch auf der Suche für passende Möbelstücke. Fündig wurden die beiden aber nicht. Mit leeren Händen verlassen sie die Industriehalle an der Hohenrainstrasse wieder.

Deutlich zielgerichteter schreitet ein Mann in orangen Arbeitshosen durch die Halle. Er läuft mit grossen Schritten auf die blauen Abfalltonnen zu. «Ich arbeite für eine Genossenschaft in Frenkendorf. Wir können die Tonnen für die Grünabfuhr brauchen», sagt der Mann. Er macht ein gutes Geschäft. Für den Preis, den normalerweise eine Mülltonne kostet, kriegt er am Rampenverkauf deren drei.

Nur noch wenige der ursprünglich rund 1100 Abfalltonnen sind übrig. Nicole Nars-Zimmer

Die blauen Tonnen mausern sich am Donnerstagnachmittag entgegen den Erwartungen zum Verkaufsschlager. Ursprünglich standen rund 1100 davon in der Lagerhalle, mittlerweile sind es noch zwischen 100 und 200 Stück. «Ein Mann hat am Dienstag gleich 800 Stück gekauft», sagt Hubeli. Er habe bereits während des Schwingfests ein Auge auf die Tonnen geworfen – nun kam er zum Handkuss.

IKEA-Möbel verkommen zu Ladenhütern

Weniger beliebt sind die verschiedenen Tische und Hocker. Obwohl sie nur wenige Tage im Einsatz standen, zeigen sie gewisse Gebrauchsspuren, vor allem an den Tischbeinen. Wem die Möbel zu dreckig sind, der kann für ein paar Franken mehr wenige hundert Meter nördlich beim schwedischen Möbelriesen die exakt gleichen Tische kaufen. Nur müssen diese dann noch zusammengeschraubt werden.

Auffällig viele Fasnächtler seien in den vergangenen Tagen vorbeigekommen und haben sich mit Plakaten und Fahnen eingedeckt. Einige werden voraussichtlich am Cortège wieder zum Einsatz kommen. Dort dürften die Narren das Esaf noch ein letztes Mal prominent zur Schau stellen.

