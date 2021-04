Randregion Ganztägig im Viertelstundentakt: Waldenburgerli soll nach dem Umbau öfter fahren Der Niederdörfer Landrat Urs Roth erhofft sich von einer Taktverdichtung einen Schub fürs ganze Tal. Technisch wäre das möglich. Trotzdem warnt der BLT-Direktor vor zu viel Enthusiasmus. Michel Ecklin 19.04.2021, 05.00 Uhr

Wie der Ersatzbus aktuell, soll auch die Waldenburgerbahn nach Fertigstellung alle 15 Minuten verkehren. Kenneth Nars

Derzeit geniessen die Bewohner des Waldenburgertals einen ungewohnten Luxus. Während des Umbaus der Waldenburgerbahn verkehrt ein Ersatzbus, und der fährt jede Viertelstunde, in Stosszeiten alle siebeneinhalb Minuten. Das ist die doppelte Kadenz des bisherigen Bähnlis, das nur zu Stosszeiten einen Viertelstundentakt kannte und ansonsten nur jede halbe Stunde fuhr. In dieser langsameren Frequenz soll die Bahn auch nach dem Umbau ab Ende 2022 wieder verkehren, das sieht der Kanton so vor.

Doch der Niederdörfer SP-Landrat Urs Roth möchte, dass in Zukunft während des ganzen Tags alle 15 Minuten ein Zug fährt.

«Es gilt, die einmalige Chance des Neubaus der Bahn für die Entwicklung der ganzen Region zu nutzen»,

schreibt er in einer Motion, die er diese Woche einreichen will. Das zusätzliche Angebot werde das Tal fürs Wohnen und für Unternehmen attraktiver machen und nicht zuletzt die Strasse entlasten, die zwischen Bad Bubendorf und dem Liestaler Altmarkt chronisch überlastet sei. Was ebenfalls für mehr Züge von und nach Liestal spricht: Auch die S-Bahn zwischen Liestal und Basel soll ab 2025 im Viertelstundentakt fahren.

Die Idee ist nicht neu

Die Waldenburgerbahn hat seit dem Bau im Jahr 1880 zum Fortschritt des Tals beigetragen, etwa indem es die Ansiedlung der Feinindustrie förderte. Roth ist überzeugt, dass die Bahn auch in Zukunft dem Tal einen «Schub» geben werde. Der Kanton sieht sie als «ländliche Entwicklungsachse», und in den Grundsätzen der Region Liestal Frenkentäler Plus steht: «Die Gemeinden nutzen den Ausbau der Waldenburgerbahn für Aufwertungsprojekte.»

Die konkrete Idee eines durchgehenden Viertelstundentakts ist nicht neu. «Sie wurde aber bisher immer als zu teuer abgetan», sagt die Waldenburger Gemeindepräsidentin Andrea Kaufmann, die für die FDP im Landrat sitzt. Sie hält die Idee jetzt für prüfenswert und wird Roths Vorstoss unterstützen – auch wenn sie weiss, dass die Bahn erfahrungsgemäss tagsüber fast leer fährt.

Kanton müsste mehr zahlen

Der Oberdörfer Gemeindepräsident Piero Grumelli erinnert an die Diskussionen vor rund 30 Jahren, bevor der dichtere Takt zu Stosszeiten eingeführt wurde: «Viele fragten, ob es das wirklich brauche. Mittlerweile ist man froh darum.» Ein dichterer Takt habe zudem den Vorteil, dass Pendler nach Bern oder Zürich in Liestal ganztägig einen besseren Anschluss hätten.

Für die Ausweitung des Viertelstundenregimes bräuchte es eine Änderung des Generellen Leistungsauftrags, sprich: Der Kanton müsste das verdichtete Angebot bei der Baselland Transport AG (BLT), der die Bahn gehört, bestellen – und bezahlen.

Erst fahren lassen, dann den Bedarf prüfen

Wie viel das kosten würde, ist noch unklar. Sicher ist aber: Nach dem Umbau sind die Bedingungen dafür gegeben. Weil dann sowieso in Stosszeiten alle 15 Minuten gefahren wird, wird das Rollmaterial da sein, ebenso die Kreuzungsmöglichkeiten auf der weitgehend einspurigen Strecke.

«Wir könnten den durchgehend dichteren Takt rasch hochfahren»,

sagt BLT-Direktor Andreas Büttiker. Mehrkosten entstünden nur für Personal, Strom und Verschleiss. «Wenn die Politik das will, tun wir das gerne», sagt er.

Trotzdem rät er zu einem etappierten Vorgehen. «Es braucht zuerst eine nüchterne Analyse der Nachfrage, des Potenzials und der Mehrkosten.» Büttiker plädiert deshalb für ein «pragmatisches Vorgehen»: Erst die neue Bahn ein, zwei Jahre laufen lassen und dann schauen, wie sich die Nachfrage entwickelt. Doch Roth ist ungeduldig:

«Da muss man nichts nochmals prüfen. Jetzt ist der richtige Moment, um den entscheidenden Schritt für das Tal zu machen.»