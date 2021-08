Gerücht: Der Wolf ist im Baselbiet unterwegs

Raubtiere Der Wolf ist noch nicht im Baselbiet – aber bald Neulich soll zwischen Langenbruck und Holderbank ein Wolf gesichtet worden sein. Überraschend wäre das nicht, denn rund ums Baselbiet häufen sich die gesicherten Sichtungen. Michel Ecklin 10.08.2021, 05.00 Uhr

Ein Wolf, aufgenommen diesen Januar von einer Fotofalle in Günsberg (SO). zvg

Es ist bisher nur ein Gerücht: Am Baselbieter Jurakamm, im Grenzgebiet zwischen Langenbruck und dem solothurnischen Holderbank, soll neulich ein Wolf gesichtet worden sein. Das sagt der bz ein Kenner des Oberbaselbieter Waldes, der nicht öffentlich genannt werden will und die Information auch nur indirekt erhalten hat.

Zwar wollen die Jäger beidseits der Kantonsgrenze auf Anfrage nichts bestätigen, und auch die beiden kantonalen Jagdaufsichten nördlich und südlich des Juras wissen nichts.

«Gerüchte über Wölfe gibt es rasch mal»,

sagt David Gerke, Präsident von Wolf Schweiz. Gleichzeitig hat er festgestellt, dass sich in den vergangenen Jahren die Meldungen über Sichtungen im nördlichen Jura gehäuft haben. Er interpretiert das so: «Es ist schon ein Hinweis darauf, dass hier Wölfe auch tatsächlich öfter vorkommen.»

Bis zu 60 Kilometer pro Tag

Nur: Eindeutig auf Baselbieter Boden nachgewiesen worden ist der Wolf noch nie, weder mit Fotofallen noch mit Kot- oder Speichelproben, die genetisch überprüft worden wären. Doch klar ist: Das Raubtier nähert sich dem Baselbiet. Es ist bereits vom Alpenraum, wo die Population in den vergangenen Jahren explodiert ist, in den Jura ausgeschwärmt, vor allem in dünn besiedelte Gegenden rund um den Lac de Joux im Kanton Waadt.

Jungtiere gehen bis zu 60 Kilometer pro Tag 2019 geriet ein Wolf in Oberhof im Fricktal in eine Fotofalle, wenige Kilometer vom Baselbieter Oltingen entfernt. Gleichenorts riss im Frühling 2020 ein Wolf drei Schafe. das kurz darauf wieder gesichtet wurde. Fotografiert wurde im vergangenen Januar ein Tier in Günsberg bei Solothurn.

Das ist zwar weit vom Hauenstein entfernt. Aber Jungtiere schwärmen in der jetzigen Jahreszeit aus, um neue Reviere zu erschliessen. Dabei können sie bis 60 Kilometer pro Tag zurücklegen. Wenn man das weiss, dann ist das neuste Gerücht betreffend Langenbruck durchaus glaubwürdig.

«Wir vermelden erst, dass ein Wolf da ist, wenn auch wirklich ein gesicherter Nachweis vorliegt»,

sagt Gabriel Sutter, Fachspezialist Jagd fürs Baselbiet im Amt für Wald beider Basel. Seine Stelle sammelt alle Meldungen und geht ihnen nach. Oft zeigt sich, dass es sich nur um einen Wolfshund oder sogar um einen Fuchs gehandelt hat.

«Denkbar ist, dass bereits Einzeltiere durch den Kanton gestreift sind»,

betont Sutter. Generell ist aus Jägerkreisen zu hören: Früher oder später wird der Wolf nördlich des Jurakamms unterwegs sein. «Die Wahrscheinlichkeit, dass einzelne Wölfe auch im Baselbiet auftauchen, nimmt zu», sagt auch Sutter. Durchziehende Wölfe könnten Schäden am Nutztierbestand verursachen. «Weil dieser Umstand zu Verunsicherung führen kann, ist der Kanton auf das Erscheinen des Wolfes vorbereitet.»

Rudelbildung dauert, aber Nahrung ist da

So unterstütze der Kantonale Herdenschutzberater am Ebenrain-Zentrum für Landwirtschaft, Natur und Ernährung Nutztierhalter bei Bedarf mit Beratungen und Informationen. «Für Notsituationen steht zur Überbrückung ein Notfallset mit Zaunmaterial, Blinklampen und Flatterbänder zur Verfügung», so Sutter.

Offen ist, ob der Wolf im Baselbiet eines Tages auch wirklich heimisch wird und mehr als nur sporadisch ein Einzeltier auftauchen wird. Sutter ist skeptisch: «Damit sich ein Rudel bildet, braucht es einige Zeit.» David Gerke von Wolf Schweiz weist hingegen auf Analysen hin, die belegen, dass sich das Gebiet nördlich des Jura für Wölfe eigne. «Futter ist in Form von Rehen mehr als genug da», sagt er. «Die Wahrscheinlichkeit ist gross, dass der Wolf hier heimisch wird.»