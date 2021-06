Kantonsplaner Thomas Waltert über die Entwicklung am Rheinufer

Raumplanung im Baselbiet Kantonsplaner Thomas Waltert: «Am Rheinufer schlummert ein riesiges Potenzial für die Baselbieter Bevölkerung» Obwohl Pratteln und Augst «Salina Raurica Ost» auf Eis legen, sollen einige Entwicklungen vorangetrieben werden, findet der Baselbieter Kantonsplaner Thomas Waltert. Dazu gehört die Aufwertung des Rheinufers als Naherholungsgebiet. Wie Waltert, der lange in der Basler Stadtentwicklung tätig war, das Baselbiet erlebt, erläutert er im Interview. Hans-Martin Jermann und Patrick Marcolli 27.06.2021, 14.45 Uhr

Thomas Waltert blickt über Liestal und das Ergolztal: Baselland trägt zwar das «Land» in seinem Namen, ist aber einer der am dichtesten besiedelten Kantone der Schweiz. Kenneth Nars (23. Juni 2021)

Thomas Waltert, stellen Sie sich bitte folgende Situation vor: Sie sind mit dem Auto von Bern nach Basel unterwegs, durchqueren den Belchentunnel, fahren durchs Baselbiet. Wo hört das «Land» auf, wo beginnt die Stadt oder die Agglomeration?

Thomas Waltert: Ich versuche es mit einer «fahrenden Beschreibung». Man fährt lange durch ein ländliches, hügeliges Umfeld. Auf der Höhe Arisdorf aber taucht plötzlich, in der direkten Verlängerung der Autobahn, die Liebrüti auf. Sie ist quasi eine Vorbotin des Urbanen. Danach geht es schnell: Nach der Verzweigung A2/A3 nimmt man Pratteln am Horizont wahr. Früher war die Atmosphäre für mich aus der Autobahn-Perspektive geprägt durch die «Ikea-Landschaft». Heute, auch wegen der neuen Hochhäuser, beginnt in Pratteln die Stadt. Gefühlsmässig zumindest.

Der städtische Raum definiert sich also durch gebaute Landmarks?

Aus der Perspektive der Autobahn spielen sie eine grosse Rolle, ja.

Fahren Sie in Gedanken weiter Richtung Basel, bitte!

Bei Schweizerhalle erschrickt man fast. Diese chemische Industrie-Landschaft ist wohl einmalig in der Schweiz. Danach kommt die Schweizerhalle-Galerie und mit dem Hardwald wird alles nochmals etwas herunter temperiert, bevor dann mit Birsfelden, Muttenz und der Silhouette von Basel-Stadt der urbane Raum beginnt. Es ist eigentlich, könnte man sagen, ein inszeniertes Eintauchen in die urbane Landschaft.

Inszeniert klingt nach Plan.

Sie haben recht: Es ist eher eine «ungeplante Dramaturgie», die uns da begegnet.

Als Kenner der Materie beobachten Sie präzise und auf der Basis Ihres Vorwissens. Wo aber beginnt der städtische Raum für einen Autofahrer aus Deutschland oder Holland?

Er bekommt keine Chance zu erkennen, was Basel und die Region ausmacht. Er sieht ja nur die Ränder, die industriell geprägten Areale vom Rheinhafen bis nach Schweizerhalle. Die Region Basel dürfte entlang den Verkehrsachsen durchaus an seiner Visitenkarte arbeiten.

Worauf wir hinauswollen: Wie definieren wir «Agglomeration», also den städtischen Siedlungsraum, zu dem viele grosse Baselbieter Gemeinden gehören und der im Kontrast steht zu dem, was man von der Autobahn aus auch sieht: Bauernhöfe, Jurahügel, Kirschbäume.

Es gibt keine abschliessende Definition von «Agglomeration». Man könnte das offizielle Agglomerationsprogramm zur Hand nehmen, welcher den trinationalen Lebensraum mit Deutschland, Frankreich sowie Basel-Stadt, Baselland, Aargau und Solothurn umfasst. Aber natürlich kommen darin auch Gemeinden wie Geispitzen, Titterten oder Maulburg vor, die ja keine Agglomerationsgemeinden im allgemeinen Verständnis sind.

Was wäre also eine bessere Annäherung an die Agglo?

Mir scheint der Begriff der «funktionalen Stadt» sinnvoll. Sie wird plus-minus abgebildet im Tramnetz, das im Raum Basel von BLT und BVB gebildet wird.

Aber würde sich jemand, der zum Beispiel in Ettingen lebt, nicht dagegen wehren, dass er oder sie in der «funktionalen Stadt» lebt? Er will doch auf dem Land zu Hause sein!

Stadt und Land sind innerhalb der Agglomeration keine Widersprüche, sondern bedingen sich gegenseitig. In diesem Sinne bin ich nicht sicher, ob es diesen oft beschriebenen Abwehrreflex tatsächlich gibt. Es gibt doch viel mehr ein allgemeines Verständnis darüber, dass Basel «unsere» Kernstadt ist, also der Mittelpunkt unserer trinationalen Region.

Aber das Selbstverständnis des Baselbiets ist das eines Landkantons.

Selbstverständlich. Die Landschaft wird ja mit Stolz im Kantonsnamen geführt. Das Selbstverständnis ist aber vielschichtiger und nicht einfach schwarz-weiss. Wenn ich auf meine Arbeit im ersten halben Jahr in Liestal zurückblicke, ist der Stadt-Land-Graben keineswegs das beherrschende Thema. Im Gegenteil: Ein Schwerpunkt meiner Tätigkeit ist die funktionale Stadt und dabei die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Kantonen und den Gemeinden. Wir dürfen zudem nicht vergessen: Der «Landkanton» Baselland steht in der Rangliste der am dichtesten besiedelten Kantone auf Rang 5.

Sie sind zwar Planer über ein Gebiet von 86 Gemeinden, viele wesentliche Entscheide wie etwa Quartierpläne werden aber in den Gemeinden getroffen.

Ja, das ist ein Unterschied etwa zu meiner früheren Tätigkeit in Basel-Stadt. Ich nehme die Gemeindeautonomie aber nicht als Hemmschuh wahr. Die Gemeindevertreter sind nahe bei den Menschen und zusammen mit der Bevölkerung die «Experten des Alltags». In meinem ersten halben Jahr habe ich in den Gemeinden kein einziges Mal gespürt: «Was will jetzt dieser Kantonsvertreter hier?». Es gilt die übergeordneten mit den lokalen Themen sinnvoll zu verknüpfen.

Wichtig ist zudem, dass im Baselbiet die fünf Planungsregionen in der Raumplanung zunehmend eine wichtige Rolle spielen. Die Birsstadt-Gemeinden sind Vorreiter für eine konstruktive Zusammenarbeit über Gemeindegrenzen hinaus. Die Herausforderung ist, die Gemeindeanliegen regional zu lösen, gleichzeitig mit den anderen Regionen zu verknüpfen und zugleich auch noch die übergeordnete Rolle in der funktionalen Stadt zu finden. Das ist alles andere als trivial. Diese Überlappung entspricht aber der Lebensrealität der Menschen in diesen Räumen.

Wir stellen uns das kompliziert vor – zumal das Zentrum der Region in einem aus Baselbieter Sicht anderen Kanton liegt.

Das Verständnis für eine grenzüberschreitende Sicht und Planung ist meines Erachtens gross. Zudem entwickelt sich die Region Basel zunehmend polyzentrisch. Das heisst, es gibt immer weniger «das Zentrum», sondern mehrere zentrale Orte. Schauen wir auf die Bildungslandschaft; der Campus der Fachhochschule steht in Muttenz, die Hochschule für Gestaltung und Kunst auf Münchensteiner Boden im Dreispitz, die Universität plant in unmittelbarer Nähe einen neuen Standort und im Bachgraben in Allschwil wird das neue Tropeninstitut in Kürze eröffnet. Raumplanerisch sind wir gefordert, die Nahtstellen der beiden Kantone bei Planungen verstärkt zu bearbeiten. Da müssen wir besser werden.

Was meinen Sie damit konkret?

Im Dreispitz-Areal müssen die beiden Kantone, zusammen mit der Gemeinde Münchenstein und der Grundeigentümerin CMS sich wieder um das gesamte 50 Hektaren grosse Areal kümmern. Der «Insel-Urbanismus» der letzten Jahre führt nicht zum Ziel. Schliesslich soll sich der Dreispitz auch als Gewerbe-, Bildungs- und Lebensraum weiterentwickeln können und mit den umgebenden Quartieren und Landschaftsräumen vernetzen. Beim Bachgraben muss der bikantonale, ja binationale Mehrwert in den Fokus gerückt werden. Die Fragestellungen gehen weit über die Mobilität hinaus. Der Bachgraben stellt nicht nur ein wirtschaftspolitisches Projekt des Kantons Baselland dar.

Liegt die mangelnde Zusammenarbeit beim Bachgraben nicht auch daran, dass sich dieses Gebiet im Hinterhof der Stadt befindet und dass sich viele Baslerinnen und Basler nicht so stark dafür interessieren?

Ich würde nicht von mangelnder Zusammenarbeit sprechen. Aber wir alle wurden von der Entwicklungsdynamik überrascht. Nun gilt es gemeinsam, den Nordwesten von Basel in den Fokus zu nehmen und die positive Wirtschaftsentwicklung integraler anzuschauen.

«Wir haben genügend Flächen. Verdichten heisst nicht Maximieren an jedem Ort», sagt Thomas Waltert. Kenneth Nars

Trotzdem sprechen Sie von Verbesserungsbedarf …

Ja. Um beim Bachgraben zu bleiben: In Allschwil wird derzeit diskutiert, was die Tausenden zusätzlichen Arbeitsplätze für den Wohnraum der Gemeinde bedeutet und wie man die Erschliessung des Gebiets verbessern kann. Umgekehrt dominiert im Westen Basels der Diskurs um möglichen Mehrverkehr. Das sind berechtigte Fragestellungen und Ängste, die es Ernst zu nehmen gilt. Wir müssen darum besorgt sein, dass wir über den ganzen Raum und ganzheitlich über die Entwicklung dieses Gebiets diskutieren.

Braucht es neue bikantonale Planungsgefässe?

Die beiden Basel und die Gemeinde Allschwil planen, in Abstimmung mit den französischen Partnern die Verkehrserschliessung gemeinsam. Das ist ein guter Anfang. Doch der Ansatz muss noch integraler und geografisch weiter gefasst werden: Was sind etwa die wirtschaftlichen Potenzialgebiete auf französischem Boden? Wie binden wir den Landschaftspark Parc des Carrières gleich an der Grenze in die Gesamtplanung ein? Wie können wir die Wohnquartiere von Allschwil und Basel stärken? Kann der «Sport-Campus Bachgraben» zu einem verbindenden Element zwischen den Bewohnern und Arbeitstätigen werden? Welche Rolle spielt die zukünftige S-Bahn-Haltstelle Morgartenring/Allschwil?

Eine solche integrale Planung ist schwierig zu vermitteln: Der 13. Juni mit dem Volksnein zum Salina-Raurica-Tram hat gezeigt, dass das Volk skeptisch ist gegenüber grossen Würfen.

Es gibt viele Gründe für das deutliche Nein zum Tram. Ich stelle fest: Es gelingt uns immer wieder sehr gut, einen Grossteil der Parteien und sonstigen Entscheidungsträger zu überzeugen. Das zeigte etwa das deutliche Parlaments-Ja zum Spezialrichtplan Salina Raurica oder zur Tramverlängerung. Solche deutlichen Entscheide bedeuten aber noch nicht, dass das Stimmvolk diese Pläne gleich bewertet. Das hat sich in der Vergangenheit in mehreren Abstimmungen in beiden Basel gezeigt. Solche Projekte dürfen keine Angelegenheiten für Experten und Politiker sein. Wir müssen künftig viel stärker den einzelnen Menschen ins Zentrum setzen und die Entwicklungsstrategien besser vermitteln.

Liegt die Skepsis vieler Menschen gegenüber dem Tram nicht auch daran, dass sie eben nicht das Gefühl haben, Teil dieser funktionalen Stadt zu sein? Und dass sie in Pratteln einen möglichst dörflichen Charakter bewahren wollen.

Nein, das glaube ich nicht. Aber ich bin überzeugt, dass wir für solche Projekte der räumlichen Entwicklung neue Formen der Kommunikation und Partizipation suchen müssen. Man kann nicht erst damit beginnen, wenn ein Referendum angekündigt ist. Solche Projekte müssen langfristiger und permanenter kommuniziert und die Bevölkerung noch stärker miteinbezogen werden.

Uns scheint, in der Agglo herrsche eine generelle Bau- und Wachstumsskepsis, die sich durch bessere Kommunikation nicht so einfach vom Tisch wischen lässt.

Gegenfrage: Woran machen Sie das fest?

In Reinach hat das Stimmvolk im Frühjahr eine grosse Bebauung am Waldrand abgelehnt. Und in Arlesheim ist der Widerstand gegen die Überbauung La Colline in Goetheanum-Nähe sehr gross.

Ich denke nicht, dass man daraus eine generelle Skepsis gegenüber allem Neuen ableiten kann. Ich sehe auch bei diesen Beispielen die Aufforderung der Menschen, auf eine gesamtheitliche Sicht: Bauen und Weiterentwickeln ja, aber mit einem Mehrwert für den ganzen Lebensraum. Ich möchte nochmals betonen: Wir müssen aktiver mit der Bevölkerung zusammenarbeiten und gemeinsam aushandeln, unter welchen Bedingungen Projekte realisiert werden können und welche Elemente für die lokale Bevölkerung wichtig sind.

Aber können Sie auch in einem suburbanen Umfeld vermitteln, dass Verdichtung eine gute Sache ist?

Auf jeden Fall. Das Problem ist, dass die Verdichtungsdebatte oft unter falschen Vorzeichen geführt wird. In Basel ist im Zusammenhang mit den rund 100 Hektaren Transformationsarealen von einer «Jahrhundert-Chance» die Rede. Die 100 Hektaren im Stadtkanton sind mit den Transformationsarealen im Umland zu komplettieren, mit den Arealen im Bachgraben, Allschwil-Letten, Dreispitz, Im Tal zwischen Arlesheim und Birsfelden, Muttenz Polyfeld und Zentrum Pratteln verfügt die funktionale Stadt über zusätzliche 400 bis 500 Hektaren Transformationsareale. Im Baselbiet gibt es darüber hinaus 170 Hektaren bereits eingezonte Arbeitsplatzgebiete.

Was heisst das für die weitere räumliche Entwicklung?

Dass wir planerisch entspannter an die Herausforderungen des Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstums herangehen könnten. Wir haben genug Flächen und genug Spielraum. Verdichten heisst nicht Maximieren an jedem erdenklichen Ort. Aus Sicht von Investoren mit kurzfristigen Zielen liegt die Maximierung von Bauvolumen im ureigensten Interesse. Wir, die Politik und Raumplaner, sind gefordert, diese Kräfte in Einklang mit den Bedürfnissen der Bevölkerung zu bringen. Jedes Entwicklungsprojekt sollte zu einem Mehrwert an Lebensqualität für die ganze Bevölkerung führen.

Was könnte das für die weitere Entwicklung von Pratteln heissen?

Pratteln wird mit sechs S-Bahnhalten pro Stunde ab 2025 zu einem der attraktivsten Bahnhöfe der Region. Das Entwicklungspotenzial rund um den Bahnhof ist immens: Alleine im Umfeld des Bahnhofs stehen mit dem ehemaligen Coop-, Bredella- und Hiag-Areal rund 15 Hektaren zur urbanen Transformation. Was wir vor zwei, drei Jahren noch nicht wussten: Auch das Areal der ehemaligen Chemiefirma Rohner bietet neue Perspektiven.

So gesehen kam die Abstimmung über die Tramverlängerung nach Salina Raurica zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt. Die Menschen in Pratteln haben realisiert: Ihre Gemeinde kann sich auch ohne Salina Raurica entwickeln, haben dabei aber nicht differenziert, dass die Entwicklung in der Rheinebene und die Zentrumsentwicklung ganz unterschiedliche Ziele verfolgen.

Dann ist der Entscheid Prattelns, die Entwicklung von Salina-Raurica Ost vorläufig auf Eis zu legen, der richtige Beschluss?

Nicht wirklich, aber eine nachvollziehbare Reaktion auf das Abstimmungsergebnis. Trotzdem finde ich es richtig, dass die Gemeinde nun im Rahmen eines räumlichen Entwicklungskonzepts über das gesamte Gemeindegebiet die strategische Ausrichtung überprüft und die Meinung der Bevölkerung abholen wird. In diesem Zusammenhang wird sich zeigen, ob und wie lange man auf die Entwicklung von Salina Raurica Ost verzichtet.

Auch soll in diesem Zusammenhang geklärt werden, ob einige Elemente wie der Quartierpark Längi vorgezogen realisiert werden – was ich persönlich begrüssen würde. Dieser ist sowohl für Augst als auch für das Längi-Quartier sinnvoll. Oder wie gehen wir mit den Arbeitsplatzgebieten direkt an der Autobahn um? Ich könnte mir vorstellen, dass für das Bauen hier sowohl eine grosse Nachfrage besteht als auch politisch nicht derart umstritten ist.

Mit Salina Raurica war auch die Hoffnung auf eine Aufwertung des Rheinufers verbunden. Sind diese Hoffnungen nun gestorben?

Nein, denn Salina Raurica ist ein Gesamtkonzept zur wirtschaftlichen, räumlichen und landschaftlichen Entwicklung. Die Verlegung der Kantonsstrasse ist im Gange und der Umbau der alten Rheinstrasse zu einer Velo- und Fussgängerachse sollte – trotz abgelehnter Tramerschliessung – nicht hinterfragt werden, im Gegenteil. So wie auch die Entwicklung des Areals «Gallisacher Ost» auf Augster Boden, in unmittelbarer Nähe zum Rhein, weitergeführt wird. Ich fände es wertvoll, dass wir sehr bald aus einem landschaftsarchitektonischen Blickwinkel gemeinsam mit den Gemeinden Pratteln und Augst diskutieren, wie wir das Rheinufer für die Menschen attraktiver gestalten und aufwerten und aus den Siedlungsräumen zugänglich machen können.

Wie könnte das aussehen?

Es geht vor allem darum, die landschaftlichen Qualitäten hervorzuheben, also den Raum als Naherholungsgebiet aufzuwerten. Hier schlummert ein riesiges Potenzial für die Bevölkerung. Wir dürfen nicht vergessen: Baselland verfügt nur über einen sieben Kilometer langen Zugang zum Rheinufer. Der Zugang zum Naherholungsgebiet und Lebensraum Rhein muss auf der ganzen Länge, von Birsfelden bis Augst für die Bevölkerung zugänglicher werden. Auch deshalb setzt sich der Kanton bei den Rheinhäfen dafür ein, dass der Bermenweg für die Bevölkerung offen bleiben kann.