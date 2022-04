Zweite Verfügung für den Besitzer der Sissacher Abbruchvilla

Rechtsstreit Sissacher Abbruchruine: Kanton will ein Jahr Zeit freischaufeln Nun erhält der Besitzer der Tschudy-Villa eine zweite Verfügung. Die Absicht: Der Bau, den er hat halb abreissen lassen, soll nicht noch stärker zerfallen. Denn der Rechtsstreit dürfte länger dauern. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 26.04.2022, 05.00 Uhr

Wird derzeit vor weiterem Zerfall geschützt: Die halb abgerissene Villa in Sissach. Nicole Nars-Zimmer

Der Eigentümer einer Villa erhält eine Verfügung, die ihm auferlegt, dass er seinen Bau nicht abreissen darf. Doch foutiert er sich um die Auflage und lässt Bagger auffahren, welche die Villa zum Teil zerstören. Was in den vergangenen Wochen rund um die Villa Tschudy in Sissach passiert ist, ist womöglich der Beginn eines Rechtsstreits, der zu einem längeren Stillstand führen könnte.