Recycling Immer mehr Baselbieter Gemeinden sammeln Plastik aus Haushalten – egal, wie sinnvoll es für die Umwelt ist Nach Allschwil sammeln jetzt auch Muttenz und Reinach Kunststoffabfälle und womöglich bald auch Binningen. Dabei schadet das womöglich der Umwelt mehr, als es nützt. Michel Ecklin 20.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Ein Pöstler deponiert in der Reinacher Post einen eingesammelten Sack mit Kunststoff. Georgios Kefalas / Keystone (25. Juni 2021)

Seit über fünf Jahren fährt in Allschwil jeden zweiten Dienstag ein Lastwagen durch alle Strassen. Er sammelt den Kunststoffabfall aus Haushalten ein, um ihn dem Recycling zuzuführen. Die Einwohner machten von Anfang an so gut mit, dass die Sammlung noch vor Ablauf der Testphase definitiv eingeführt wurde. Allschwil gilt jetzt weitum als gelungenes Beispiel für Kunststoffsammlung.

Dabei tut die Gemeinde eigentlich etwas, von dem das Bundesamt für Umwelt (Bafu) abrät. Der Grund: Kunststoff aus Haushalten – hauptsächlich Lebensmittelverpackungen – besteht aus vielen unterschiedlichen Stoffen, die sich unterschiedlich gut rezyklieren lassen. Bei manchen Arten lohnt sich die Aussortierung finanziell nicht. Zudem erschwert Verunreinigung die Wiederverwertung.

Oft unklar, was mit dem Sammelgut genau geschieht

Unter dem Strich wird nur etwa die Hälfte tatsächlich rezykliert, zumal oft unklar ist, ob und in welchen Kanälen der Kunststoffe tatsächlich wiederverwertet wird. Der Rest des Sammelguts landet in der Kehrichtverbrennung. Wenn man noch die für die separate Sammlung anfallenden Lastwagenfahrten einberechnet, dann kippt der ökologische Nutzen bald ins Negative, so die Überlegung des Bafu.

Das Bundesamt rät deshalb, Plastik lieber wie den übrigen Haushaltsmüll in der Kehrichtverbrennung zu Wärme und Strom umzuwandeln. Die Birsstadt hat sich diese Haltung zu eigen gemacht. Auf einem Flyer empfehlen die zehn Gemeinden, den Kunststoff aus Haushalten in die Abfallsäcke zu entsorgen, denn das sei «heute die beste Lösung».

Muttenzer Gemeinderat wurde überstimmt

Allerdings ist das Papier bereits einige Jahre alt, und auch die Empfehlung des Bafu beruht auf einer umstrittenen Studie aus dem Jahr 2017. Das Bundesamt betont, man müsse die technische Entwicklung beobachten, allenfalls sei dann eine Neubeurteilung angebracht.

Viele Baselbieter wollen aber nicht warten. Immer wieder kommt in den Gemeinden der Wunsch auf, den Kunststoff aus Haushalten dem Recycling zuführen zu dürfen. In Muttenz, einer Birsstadtgemeinde, brachten die Grünen die Gemeindeversammlung 2019 dazu, ein Pilotprojekt nach Allschwiler Vorbild zu beschliessen.

Gesammelt wird fast alles

Gesammelt wird seit Mai 2020 querbeet fast jeder Plastik, nämlich «die meisten Kunststoffverpackungen sowie viele kaputte Gegenstände aus Kunststoff», wie die Gemeinde schreibt. «Dazu zählen Milch- und Shampooflaschen, Behälter, Joghurtbecher, Tragtaschen, Folien, Früchte- und Fleischschalen, Kinderspielzeug, Kessel, Körbe und Blumentöpfe.» Nach zwei Jahren wolle man das Experiment «ökologisch und ökonomisch auswerten», wie der Gemeinderat schreibt.

Dieser war gegen die Sammlung, er verwies auf die kritische Haltung von Bund und Birsstadt. In Reinach hingegen läuft seit Juni ein Pilotprojekt der Gemeinde zusammen mit der Post und einem privaten Recyclingunternehmen, das die kritischen Punkte zu lindern versucht. Gesammelt werden dort nämlich ausschliesslich Getränkeflaschen aus Kunststoff und Getränkebehälter aus Karton.

Binninger Grüne nennen Allschwil als gutes Beispiel

So kommen nur wenige verschiedene Kunststoffarten zusammen, weshalb man sich eine hohe Recyclingquote erhofft. Zudem werden die Säcke von Pöstlern auf ihren Touren abgeholt, sodass keine zusätzlichen Fahrten entstehen.

Im Baselbiet bieten also bereits drei grosse Gemeinden eine eigene Kunststoffsammlung an. Und demnächst könnte Binningen hinzukommen. Im Einwohnerrat ist ein Vorstoss der Grünen hängig, der eine separate Plastiksammlung vorschlägt. Dabei wird ausdrücklich auf das Vorbild Allschwil verwiesen.