Reinacher Plastiksammel-Pilotprojekt scheitert

Recycling Reinach wollte intelligent Kunststoff sammeln – und scheiterte Ein Jahr lang holten in der Gemeinde die Pöstlerinnen und Pöstler gebrauchte Getränkepackungen ab. Doch die Bevölkerung will jeglichen Kunststoff undifferenziert loswerden. Das wiederum hält der Gemeinderat nicht für sinnvoll. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 09.06.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Kunststoffrecycling ist nicht so sinnvoll, wie sich das viele wünschen würden. Symbolbild: Thomas Ulrich

Die Meldung der Gemeinde Reinach vergangene Woche war nüchtern: «Am 3. Juni 2021 startete in Reinach der Pilotbetrieb für die Sammlung der Kunststoffflaschen und Getränkekartons im Recycling-Sack. Das Projekt endet nun Ende Mai.» Gründe gibt der Gemeinderat keine an.

Dabei war das Projekt vor einem Jahr voller Elan gestartet. Der Einwohnerrat, der es veranlasste, wollte nicht, dass undifferenziert jegliche Art von Kunststoff gesammelt wird. Denn das gilt für die meisten Experten als ökologisch nicht sinnvoll, weil ein beträchtlicher Teil des Sammelguts nicht recycelbar ist und in der Verbrennung landet. Sowohl der Bund als auch die Birsstadt (zu der Reinach gehört) raten davon ab.

Briefträger holten Säcke ab

Stattdessen wählte Reinach einen intelligenteren Weg: Die Haushalte konnten nur selektiv Plastik entsorgen, nämlich ausschliesslich Kunststoffflaschen, die nicht aus PET bestehen, und Getränkekartons. Auch mit der Sammelweise war man kreativ: Briefträger der Post holten auf ihren Touren die Säcke vor den Hauseingängen ab. «Das funktionierte sehr gut», sagt Doris Vögeli (GLP), die für Abfall zuständige Gemeinderätin.

Die Zusammenarbeit mit der Post war nicht der Grund, warum das Pilotprojekt ein Ende fand. Vielmehr waren die Sammelmengen ungenügend, wie Vögeli erklärt:

«Wir kamen damit auf keinen grünen Zweig.»

Zu viele Haushalte kauften die Säcke nicht – mit der Begründung, dass man damit nur einen Teil der anfallenden Plastikverpackungen loswerden durfte.

Gemäss einer Umfrage machten nur etwa fünf Prozent der Reinacherinnen und Reinacher mit. Das Potenzial schätzt der Gemeinderat auch bei einer definitiven Einführung auf unter zehn Prozent – zu wenig, um einen sinnvollen ökologischen Effekt zu erzielen, so das Fazit.

Nationale Lösung ist in Aussicht

Die Umfrage zeigt aber auch: Ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung wünscht sich eine gemischte Kunststoffsammlung, um jede Art von Plastik zu entsorgen. «Moralisch haben viele Leute das Gefühl, mit dem Sammeln etwas Gutes zu tun», sagt Vögeli. Aber der Gemeinderat müsse die Wirksamkeit der Massnahmen im Auge behalten:

«Die Gemeinde darf kein Geld ausgeben für etwas, bei dem die Ökobilanz nicht stimmt.»

Das hat auch der Einwohnerrat eingesehen: Er hat das Projekt Kunststoffsammlung stillschweigend begraben. Und der Gemeinderat setzt jetzt auf eine nationale Lösung, die sich für 2025 anbahnt.

Das wird aber die Sammellust vieler Reinacher Haushalte kaum bremsen. Laut Umfrage möchten zwei Drittel derjenigen, die am Pilot mitmachten, «auf jeden Fall auch weitere Recycling-Säcke für den Eigengebrauch kaufen».

Firma löst elegant ein Problem der Gemeinde

Dies ruft einen privaten Wiederverwerter auf den Plan. Kurzerhand ruft die Reinacher Firma Jost Transport AG dazu auf, bei ihr Säcke zu kaufen, in denen jegliche Art von Plastik entsorgt werden darf. Jost ist angeschlossen an das Netzwerk «Bring Plastic back» der Innorecycling aus Winterthur. Gemäss deren Werbebroschüre ist die Energiebilanz von Kunststoffrecycling «unschlagbar», gelobt wird auch der positive Effekt für den Klimaschutz.

Ausdrücklich distanziert sich Innorecycling von einem Bericht des Fernsehens SRF vor einem Monat, wonach Kunststoffmüll über undurchsichtige Kanäle im Ausland landet – weder sortiert noch recycelt. Das Unternehmen ist überzeugt:

«Solche Vorgänge sind in der Schweiz unvorstellbar.»

Die von der Firma Jost verkauften Säcke hätten nichts mit der Gemeinde zu tun, betont Vögeli: «Wir geben weder eine Empfehlung dafür noch dagegen aus.» Gleichzeitig stellt sie nicht in Abrede, dass das private Unternehmen der Gemeinde eine Last abnimmt – nämlich darauf zu reagieren, dass die Bevölkerung ihren Kunststoff unbedingt dem Recycling zuführen will, egal, wie sinnvoll das ist.

«Ich verneine nicht, dass ich nicht unglücklich bin über das private Angebot», sagt sie. Aber:

«Ich bin unglücklich darüber, dass die Meinung vorherrscht, dass man gemischt gesammelten Plastik sinnvoll recyceln könne.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen