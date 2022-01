Zentrumsplanung Birsfelden kommt an die Urne

Referendum 1067 Unterschriften gegen die Zentrumsüberbauung: Birsfelder Jahrhundertprojekt kommt an die Urne Die Birsfelder Stimmberechtigten werden über die Umgestaltung des Ortskerns abstimmen dürfen. Die Gegner haben am Mittwoch das Referendum dagegen eingereicht. Michel Ecklin Jetzt kommentieren 12.01.2022, 17.55 Uhr

So stellen sich die Planer das neue Birsfelden vor. Nightnurse Images

Im Dezember beschloss die Birsfelder Gemeindeversammlung, dass das Ortszentrum zu einem neuen städtischen Quartier umgestaltet werden soll (bz berichtete). Doch das letzte Wort hat wohl das Stimmvolk an der Urne. Denn gestern hat das «Komitee für ein grünes Zentrum» das Referendum gegen den Beschluss der Gemeindeversammlung eingereicht. Die Gegner haben nach eigenen Angaben 1067 Unterschriften gesammelt, für das Zustandekommen des Referendums sind 500 nötig.

Komitee-Sprecher Hans-Peter Moser sagt:

«Diese Anzahl zeugt von einem grossen Interesse an einer Urnenabstimmung, aber weist auch auf eine kritische Betrachtung dieses Quartierplanes in der Bevölkerung hin.»

Die Gegner des Projekts kritisieren, es werde zu viel Grün- und Freiraum an zentraler Lage verschwinden. Über die Umgestaltung des Ortszentrums wird in Birsfelden seit fast einem halben Jahrhundert gestritten. Aber noch nie befand sich ein Projekt so nahe an der Umsetzung wie das aktuelle.

