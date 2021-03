Referendum Neue Schulanlage Schönthal: In Füllinsdorf artet der Abstimmungskampf aus Das Referendumskomitee wurde von der Gemeindepräsidentin zurückgepfiffen. Es musste Textteile in einem Inserat ändern. Der Ärger ist gross. Simon Tschopp 02.03.2021, 05.00 Uhr

So soll die neue Schulanlage Schönthal einst aussehen. Visualisierung: zvg

Vor der Abstimmung vom kommenden Sonntag über die neu geplante Schulanlage Schönthal samt Baukredit von 21,5 Millionen Franken wird die Stimmung in Füllinsdorf immer gereizter. Die gegenseitigen Vorwürfe von Gegnern und Befürwortern dominieren, die Argumente verlieren an Bedeutung. Neuer Höhepunkt sind die Inserate des Referendumskomitees und des Pro-Komitees im neuesten Füllinsdörfer Amtsblatt.

Schlagabtausch zwischen Referendumskomitee und Gemeindepräsidentin

Gemeindepräsidentin Catherine Müller verlangte vom gegnerischen Komitee unter Präsident Christoph Keigel, drei Textpassagen zu ändern mit der Begründung, die Inhalte seien «rufschädigend» und/oder «falsch/irreführend». Das Referendumskomitee liess dies nicht auf sich sitzen und leitete den Mailwechsel an die Landeskanzlei weiter, die instruiert und beurteilt, aber nicht beraten darf.

«Dank der Aufforderung an die Parteien, sich zu einigen, durfte unser Text praktisch unverändert publiziert werden»,

sagt Keigel.

Für sie sei wichtig, dass die Wortwahl adäquat sei, erklärt die Gemeindepräsidentin. «Das war in der ersten Fassung teilweise nicht der Fall. Zudem steckte im ursprünglichen Text bezüglich Sanierungsmassnahmen eine offensichtliche Fehlinformation.» Sie wolle nicht, dass unnötig aufgeheizt werde. Das Dorf – egal, wie die Abstimmung ausgehe – dürfe sich nicht entzweien, so Müller.

«Pro-Komitee aber darf kommunizieren, was es will»

Das Pro-Komitee schreibt jedoch in seinem Inserat: «Trotz der massiven Propaganda des Referendumskomitees mit Fehlinformationen, Halbwahrheiten und (erfolglosen) Rechtsverfahren…» Es nimmt damit die Gegenseite direkt ins Visier. Das ärgert Christoph Keigel. Es sei bedauerlich, dass im Gemeindehaus von Füllinsdorf so unausgewogen gehandelt werde. «Inserate von Gegnern der Vorlage werden mit Zensur belegt oder deren Publikation verboten. Das Pro-Komitee aber darf kommunizieren, was es will, ohne dass die Gemeinde auf diese zum Teil nachweislich falschen Informationen Einfluss nimmt», sagt er. Sie fühlten sich benachteiligt. Man versuche mit allen Mitteln, Gegnern der Vorlage Knebel in den Weg zu legen, kritisiert der Präsident des Referendumskomitees.

Dies sieht Gemeindepräsidentin Catherine Müller anders: «Welche Knebel?» Im nun publizierten Text des gegnerischen Komitees habe es immer noch Halbwahrheiten. Es stimme zum Beispiel nicht, dass mit sechs Millionen Franken die dringendsten Bedürfnisse der Schule zu lösen wären, erklärt Müller. Diese räumt ein, dass auch das Pro-Komitee nicht über alle Zweifel erhaben ist. Sie habe die Texte beider Komitees begutachtet, nachgefragt und wo nötig nachbessern lassen. Sie stellt klar:

«Ich bevorteile keine Seite.»

Die offiziellen Abstimmungsunterlagen mit den Ausführungen des Gemeinderats und des Referendumskomitees sind laut Christoph Keigel «korrekt». Zuvor seien Grundlagen und Regeln vereinbart worden. Weshalb hat das gegnerische Komitee nicht diesen Text im Amtsblatt publiziert? Dazu Keigel: «Das war ja so im Abstimmungsbüchlein zu lesen. Jetzt ging es noch einmal darum, auf die Konsequenzen von Corona für die Gemeindefinanzen hinzuweisen.»

Ob das Referendumskomitee eine weitere Stimmrechtsbeschwerde an die Regierung einreicht, lässt Christoph Keigel noch offen. Eine wurde bereits abgewiesen, eine zweite eines Stimmbürgers ist noch hängig und wird gemäss Auskunft der Landeskanzlei erst nach dem Abstimmungstermin vom 7. März behandelt. Möglich, dass Beschwerden von anderer Seite folgen.