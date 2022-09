Referendumsabstimmung Mehrverkehr und zu gross? Der Böckter Gemeinderat kontert die Vorwürfe der «Gemsacker»-Gegnerschaft In der Oberbaselbieter Gemeinde muss erneut an der Urne über den Quartierplan entschieden werden – zum zweiten Mal innert zweieinhalb Jahren. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 14.09.2022, 05.00 Uhr

Böcktens Stimmberechtigte müssen sich Ende Monat wiederum an der Urne über den Gemsacker äussern. Kenneth Nars

Das 810-Seelen-Dorf Böckten soll moderat wachsen. Deshalb will die Gemeinde neuen Wohnraum schaffen. Im Gemsacker sind auf gut 10'000 Quadratmetern 13 Gebäude in unterschiedlichen Grössen mit 31 Wohneinheiten geplant. Das Areal grenzt nördlich an die Lärmschutzwand entlang der SBB-Trasse.

Kritik an mangelnder Wohnraumverdichtung

Im Juni hatte die Gemeindeversammlung den Quartierplan Gems­acker 2 samt Kredit von 800'000 Franken mit 37 gegen 9 Stimmen bei 7 Enthaltungen gutgeheissen. Anwänderbeiträge sollen später rund eine Million Franken in die Gemeindekasse spülen. Gegen das Vorhaben kam das Referendum zu Stande. Deshalb muss Böcktens Stimmvolk am 25. September erneut an der Urne über den Gemsacker befinden.

Schon Ende März 2020 kam es zu einer Referendumsabstimmung über diesen Quartierplan. Die Gegner waren erfolgreich, das Projekt scheiterte. Ein Streitpunkt war damals die Erschlies­sung des Areals, was in der neuen Vorlage geändert wurde. Dennoch geben sich Teile der Dorfbevölkerung nicht zufrieden damit. Das Referendumskomitee schreibt:

«Uns stört die übermässige Bebauung des Gemsackers.»

Und sieht eine «nicht wesentliche Änderung des neuen Vorhabens». Das Planungskonzept entspreche nicht einer angestrebten Wohnraumverdichtung. Die Gegner werfen auch die mehrjährige Baulärmbelastung für alle Anwohner in die Waagschale. Weiter meint das Komitee:

«Die zukünftige Verkehrsführung ist unklar, und der Verkehr am Bündtenweg wird deutlich zunehmen.»

Dabei erwähnt es die derzeit starke Bautätigkeit beim Bahnhof Gelterkinden. Zudem sei der Bündtenweg als zusätzlicher offizieller Fahrradweg ins schweizerische Veloplannetz aufgenommen worden.

Die gefärbte Fläche zeigt das Areal des Quartierplans Gemsacker 2. Oben die Trasse der SBB. Grafik: Leoni Tobia

«Das Bebauungsprojekt ist ausgereift und ausgewogen», hält der Gemeinderat dagegen und schreibt in seinen Abstimmungserläuterungen weiter:

«Der Planer hat in den Planungs- und Mitwirkungsphasen alle angebrachten Kritikpunkte berücksichtigt, Lösungen und Kompromisse gesucht und umgesetzt.»

Der allfällige Mehrverkehr durch Überbauungsprojekte anderer Gemeinden sei Bestandteil diverser Überlegungen des Gemeinderats, hätten aber nichts mit dem vorliegenden Projekt zu tun.

Gemeinderat warnt vor Entschädigungszahlungen

Mit der Überbauung des Areals möchte der Gemeinderat etwas gegen die Tatsache unternehmen, dass Böckten im Kanton über einen der höchsten Anteile nicht bebauten Baulands verfügt. Mit dem Gemsacker könnte der Anteil bebauter Bauparzellen von heute 77 auf 84 Prozent erhöht werden. Gefordert wird ein Mindestwert von 90 Prozent; davon hängt auch der Neubau eines Schulhauses ab.

Sollte der Quartierplan Gemsacker 2 abgelehnt werden, müsste die Kommune laut einer Stellungnahme des Kantons diese Zone in eine Nichtbauzone umwandeln. Die Böckter Exekutive gibt zu bedenken:

«Dies bedeutet unter anderem, dass die Gemeinde entschädigungspflichtig werden könnte.»

