Referendumsabstimmung Sorge um das Lupsinger Dorfbild Lupsingen stimmt Ende November über die Revision des Zonenplans und Zonenreglements Siedlung ab. Welches sind die Eckpunkte? Mit welchen Argumenten fechten Gegner und Befürworter? Simon Tschopp 12.11.2021, 05.00 Uhr

Lupsingen wächst, das Bauland wird knapper. Deshalb sind Zonenplan und Zonenreglement Siedlung revidiert worden. Damit sind aber nicht alle einverstanden. Kenneth Nars



Revisionen von Zonenplänen und -reglementen sind langwierig, komplex und teils emotional gefärbt. So auch in Lupsingen, wo Ende Monat eine Referendumsabstimmung ansteht. Die Gemeindeversammlung sprach sich am 3. Juni mit 69 gegen 10 Stimmen für die Revision des Zonenplans und Zonenreglements Siedlung aus – nach mehrstündiger Diskussion und der Annahme von vier Änderungsanträgen. Daraufhin wurde das Referendum ergriffen, das mit 211 gültigen Unterschriften zustande kam; nötig gewesen wären mindestens 104 Unterschriften.

Lupsingens Bevölkerung wächst, das Bauland im Siedlungsgebiet verknappt sich. 2013 hat das Schweizer Stimmvolk dem neuen Raumplanungsgesetz zugestimmt. Im Lupsingen wurde die Nutzungsplanung Siedlung letztmals vor zwei Jahrzehnten einer Gesamtrevision unterzogen. Der aktuelle Nachführungsstand des Zonenplans stammt von 2013. Vor vier Jahren hat der Prozess zur Zonenplanrevision begonnen.

Die revidierten Instrumente ermöglichen in Teilen der Wohnzone höhere Fassaden und Häuser. Bei Dächern sind grössere Aufbauten, geringere Neigungen sowie neue Varianten vorgesehen. In der Gewerbezone sind längere und höhere Gebäude zugelassen.

Laut Marcel Staudt will das Nein-Komitee sicherstellen, dass das Dorfbild – wie es heute ist – auch mit einer Modernisierung gewahrt bleibt. Dies betreffe Volumen und Dachform der Gebäude sowie Bebauungsdichte. Auch die Finanzkraft müsse gewahrt werden. «Zudem stellen wir ernsthaft infrage, ob das Reglement so genehmigungsfähig ist», erklärt der Präsident des Referendumskomitees. In einem mehrseitigen Bericht des Kantons seien Mängel aufgeführt, davon seien wesentliche noch heute unverändert.

«Unserer Meinung nach ist der Zonenplan massvoll und ein vernünftiger Kompromiss», sagt Martin Wolf von der Pro-Seite. Der Kanton habe ihn vorgeprüft und für gut befunden. Der Gemeinderat schreibt in seinen Abstimmungserläuterungen, er habe mit der vorliegenden Nutzungsplanung Siedlung der Lupsinger Bevölkerung eine «tragfähige und zukunftsgerichtete Ortsplanung» vorgelegt, die durch verschiedene Verfahren in der Bevölkerung breit abgestützt worden sei. «Die Zonenplanrevision ist eine zeitgemässe Erneuerung und ermöglicht gleichzeitig die Wahrung des Dorfcharakters.»

Für Martin Wolf würde die Ablehnung des Zonenplans zu einem «Scherbenhaufen» führen. In ein paar Jahren käme es zu den genau gleichen Diskussionen, denn sachlich werde sich nichts ändern. «Es ist unsinnig, den Zonenplan abzulehnen.» Gemäss Gemeinderat muss nach kantonalen Vorschriften das gesamte Verfahren sowie der Prozess samt neuem Mitwirkungsverfahren neu gestartet werden. Dieses Vorgehen sei zwingend und werde weitere ein bis zwei Jahre beanspruchen.

«Dann hat unser Argument, den Dorfcharakter zu erhalten, und Bedenken betreffs Finanzen bei der Mehrheit der abstimmenden Bevölkerung nicht verfangen», meint Marcel Staudt. Dieser warnt, dass gemäss Kantonsbericht dann die Regierung «erhebliche Anpassungen» fordern werde. «Die Vorlage geht wesentlich über die Wachstumsvorgaben des Bundes und des Kantonalen Richtplans hinaus.» Dies könnte man bei einem Nein innert sechs Monaten korrigieren und erneut zur Abstimmung bringen. Das Grundgerüst, das viel Arbeit erfordert habe, sei vorhanden.

«Wenn wir die Leute für den Urnengang mobilisieren können, gibt es ein Nein», zeigt sich Marcel Staudt vom Referendumskomitee optimistisch, auch trotz eigenmächtiger Anpassung der Abstimmungsunterlagen durch den Gemeinderat. An der Gemeindeversammlung im Juni seien die Befürworter besser organisiert gewesen. «Sie haben es geschickter gemacht, verbunden mit der Abstimmung über eine Gewerbezone», räumt Staudt ein. Martin Wolf vom Pro-Komitee glaubt, dass die Lupsinger Stimmberechtigten erkennen würden, dass mit den Argumenten des Referendumskomitees kein Blumentopf zu gewinnen sei. «Wir sind sehr zuversichtlich, dass der Gemeindeversammlungsbeschluss an der Urne bestätigt wird.»