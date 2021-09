Regierung Basler Kulturbudget soll um eine Million erhöht werden Zur raschen Umsetzung der umformulierten Trinkgeldinitiative will der Basler Regierungsrat das Kulturbudget erhöhen. bz 17.09.2021, 15.11 Uhr

Unter anderem soll die Clubkultur unterstützt werden. KEYSTONE

Das Budget soll gestaffelt erhöht werden, wie die sda am Freitag schreibt: In drei Etappen bis zum 1. Januar 2024. Das habe die Regierung in einer Antwort auf ein vorgezogenes Budgetpostulat bekannt gegeben, so die sda weiter. Das Postulat, eingereicht von SP und dem Grün-Alternativen Bündnis, forderte eine Aufstockung des Kulturbudgets von 3,4 Millionen Franken.