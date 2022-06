Baselbieter Hauseigentümer sollen mehr Steuern bezahlen

Regierungsentscheid Schlechte Nachricht für Baselbieter Hauseigentümer: Eigenmietwert soll erhöht werden Nach einer Rüge des Bundesgerichts will die Baselbieter Regierung die bisher zu tiefe Besteuerung der Hauseigentümer anpassen. Die damit verbundenen Mehreinnahmen von Kanton und Gemeinden sollen in einem zweiten Schritt wieder an die Steuerzahlenden zurückfliessen. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 29.06.2022, 20.03 Uhr

Viele Hauseigentümer im Baselbiet (im Bild ein Quartier in Muttenz) profitieren seit Jahren von zu tiefen Eigenmietwerten. Damit soll nach einem Urteil des Bundesgerichts bald Schluss sein. Bild: Benjamin Wieland (1. Juni 2022)

Die Baselbieter Regierung hält an der Erhöhung der Eigenmietwerte für Wohneigentümer fest. «Es ist glasklar, dass wir den Entscheid des Bundesgerichts umsetzen müssen», sagte Finanzdirektor Anton Lauber (Mitte) am Mittwoch vor den Medien. Gemeint ist ein Urteil aus Lausanne vom Januar 2017.

Demnach liegt im Kanton Baselland der Eigenmietwert nur im Durchschnitt über der Schwelle von 60 Prozent der Marktmiete, nicht aber wie von der Bundesverfassung gefordert in jedem Einzelfall. Damit werde das Gebot der steuerlichen Gleichbehandlung von Hauseigentümern und Mietenden verletzt, argumentiert das oberste Gericht des Landes.

Baselbieter Regierung will nicht auf Bundesbern warten

Lauber und mit ihm die Gesamtregierung wollen die Umsetzung des Urteils nicht auf Eis legen, wie dies bürgerliche Parteien, die Wirtschaftskammer Baselland und der Hauseigentümerverband in der Vernehmlassung gefordert hatten. Letztere verwiesen darauf, dass auf eidgenössischer Ebene über die Abschaffung des umstrittenen Eigenmietwerts diskutiert wird.

Diese ist im Bundesparlament zwar im Grundsatz mehrheitsfähig. Über die Rahmenbedingungen, etwa die möglichen steuerlichen Abzüge für Wohneigentümer, dürfte hingegen noch lange gestritten werden. Laubers Kommentar:

«Ich sehe nicht, dass man in Bundesbern innert nützlicher Frist zu einem Schluss kommt.»

Die Regierung hat aber eine wesentliche Kritik aus der Vernehmlassung aufgenommen: Auf die flächendeckende Erhebung der Wohnflächen will die Regierung verzichten, es werden also nicht sämtliche 60'000 Eigentümer von Einfamilienhäusern und Wohnungen im Baselbiet angeschrieben.

Der Aufwand wäre sowohl für die Eigentümerinnen und Eigentümer als auch für die Verwaltung gross gewesen, räumte Lauber ein. Stattdessen lässt die Regierung einen Immobilienspezialisten aufgrund vorhandener statistischer Daten die Wohnflächen aller Wohneigentumseinheiten im Kanton berechnen. Mit dieser Methode komme man der Realität sehr nahe, betonte Steuerverwalter Peter Nefzger.

Steuerbetrag steigt um einige hundert bis etwas über tausend Franken

Der so berechnete Eigenmietwert wird dann mit der Steuererklärung an die betroffenen Hauseigentümer verschickt. Beim Kanton rechnet man damit, dass rund 20'000 der 60'000 Eigentümer bei der Berechnung des neuen Mindesteigenmietwerts durchs Raster fallen werden. Freilich haben die Eigentümer die Möglichkeit, mit eigenen Unterlagen die tatsächliche Wohnfläche zu belegen und somit einen von der Verwaltung womöglich zu hoch angesetzten Eigenmietwert nach unten zu korrigieren.

Mit der Erhöhung der Eigenmietwerte will Finanzdirektor Anton Lauber ein System bereinigen – nicht Mehreinnahmen für den Kanton erzielen. Bild: Kenneth Nars

Mit der Erhöhung der Eigenmietwerte geht bei Tausenden Wohneigentümern im Kanton eine höhere Steuerbelastung einher. Für eine Mittelstandsfamilie steigt der jährliche Steuerbetrag um einige hundert bis etwas über tausend Franken, wie Modellrechnungen der Finanzdirektion zeigen. Sie schätzt umgekehrt die jährlichen Mehreinnahmen des Kantons auf 7,5 bis 8,5 Millionen Franken, jene der Baselbieter Gemeinden auf insgesamt 4,2 bis 4,7 Millionen Franken.

Mit der vorliegenden Änderung des Steuergesetzes möchte die Regierung das System bereinigen – und nicht Mehrerträge erzielen, betonte Lauber. Deshalb sollen die Baselbieter Steuerzahlenden in einem ähnlichen Umfang wieder entlastet werden. Dabei geht es vor allem um eine Senkung der Einkommens- und der Vermögenssteuer. Davon profitieren auch Mietende. Eine spezifische Kompensation ausschliesslich für Wohneigentümer sei kaum möglich, sagte Steuerverwalter Nefzger.

Eigenmietwert: Ein Konstrukt, das für viele unverständlich ist

Für Finanzdirektor Lauber ist es wichtig, den Auftrag des Bundesgerichts nicht mit den Steuerdebatten zu vermischen. Die allfällige Kompensation der Mehrerträge werde Bestandteil einer separaten Vorlage sein. Zunächst müsse ohnehin abgewartet werden, wie sich die Neuberechnung der Eigenmietwerte auswirke. Am 1. Juli 2023 – also ziemlich genau in einem Jahr – sollen die Gesetzesänderungen in Kraft treten. Wirksam werden diese für die Steuerzahlenden allerdings erst auf 1. Januar 2025.

Der Eigenmietwert ist ein Steuerkonstrukt, das für viele unverständlich wirkt: Wer in seinem eigenen Haus wohnt, muss einen theoretischen Mietwert jedes Jahr als Einkommen versteuern – obwohl er oder sie davon nie einen Franken sieht. Wegen des Gleichbehandlungsgebots der Steuerzahlenden wirkt dieser fiktive Zuschlag indes korrekt: Hauseigentümer können Unterhalt und Schuldzinsen von den Steuern abziehen, Mietende nicht. Würde der Eigenmietwert abgeschafft, müsste auch über die Abschaffung der Abzüge diskutiert werden.

