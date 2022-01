Regierungsrat Remo Ankli ist Solothurner Landammann – das Erfolgsgeheimnis des Normalos aus dem Schwarzbubenland Der 48-Jährige steht in diesem Jahr dem Regierungsrat des Kantons Solothurn vor. Wer ist der Bildungsdirektor aus Beinwil, der bei den vergangenen Wahlen am meisten Stimmen aller Kandidierenden erhielt? Eine Wanderung. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 02.01.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Die Hammerschmiede in Beinwil gehört seit Generationen der Familie Ankli. Heute wohnt der Vater von Remo Ankli in der Liegenschaft. Juri Junkov

Fährt Remo Ankli morgen Montag mit seinem Auto über den Passwang, verspürt er Vorfreude. Zum zweiten Mal nach 2017 steht der Schwarzbube in diesem Jahr dem Solothurner Regierungsrat als Landammann vor. Zu den Pflichten des Amtes gehört nicht nur die Leitung der Sitzungen der Regierung. Lässt es Corona zu, wird er auch wieder an unzähligen Veranstaltungen anzutreffen sein.

An den Anlässen begegnet der 48-Jährige überall Menschen, die ihn mögen. Der Vorsteher des Departements für Bildung und Kultur ist bei den Solothurnerinnen und Solothurner beliebt. Bei den Regierungsratswahlen im vergangenen Jahr gaben sie Ankli am meisten Stimmen. Mit einem Glanzresultat konnte der Freisinnige die dritte Legislatur antreten. Verbringt er die Arbeitstage meist im Büro im Solothurner Rathaus, treffen wir ihn in der Gemeinde, in der er aufgewachsen ist und noch immer lebt. Auf einer Wanderung durch Beinwil soll zum Vorschein kommen, was hinter der Popularität steckt.

Das Schwarzbubenland verhalf ihm zum Doktortitel

Stürmisch empfängt uns die Berner Sennenhündin Nora, die stets einige Meter vor uns laufen wird. Sie gehört der Lebenspartnerin des Bruders von Remo Ankli. Mit dem Paar wohnt der Alleinstehende in einem Zweifamilienhaus. Es befindet sich an der Passwangstrasse am Ort des einstigen Elternhauses. «Ich finde es wunderbar, dass wir hier gemeinsam bauen konnten», sagt er, als wir aufbrechen.

«Mit der Familie verbringe ich gerne Zeit.»

Aussagen wie diese sind eine Seltenheit beim Regierungsrat, der wenig Persönliches preisgibt. Er ist zwar durchaus umgänglich, bleibt aber bis zum Schluss der Wanderung auch ein wenig unnahbar.

Der Wanderweg, der von seinem Haus zu einem nahe gelegenen Waldstück führt, ist übersäht mit Blättern. «Während Corona war ich kaum im Homeoffice. Es ist besser, wenn der Vorsteher vor Ort ist», findet Ankli. In seinem Departement ist er nicht nur oberster Verantwortlicher im Kanton Solothurn für die Bildung und Kultur, sondern auch für Sport. Für Ausflüge in die Natur, die er schätze, bleibt da in der Regel nur wenig Zeit. In diesem Wald im Gebiet Schattenberg habe er früher manchmal mit seinen Geschwistern gespielt. Die Ruhe und die Abgeschiedenheit von Beinwil seien sehr wohltuend und ein Ausgleich zum oft stressigen Alltag als Regierungsrat.

Beinwil ist mit seinen rund 270 Einwohnenden eine der bevölkerungsmässig kleinsten Gemeinden im Kanton Solothurn. Von der Fläche her ist die extrem weitläufige Ortschaft jedoch sogar das grösste Dorf im Schwarzbubenland. Längere Zeit weg von hier war Remo Ankli nur während des Studiums. Nach dem Gymi-Abschluss in Laufen studierte er zuerst Geschichte an den Universitäten in Basel und Freiburg in Breisgau. Anschliessend hängte er ein Theologiestudium an, für das er ein Jahr lang nach Fribourg zog. An der Westschweizer Uni schrieb er auch seine Dissertation, in der er beide Fächer sowie das Interesse an seiner Heimat verbinden konnte: er widmete sich dem Schwarzbubenland während des Kulturkampfes.

Religiosität könne für Gelassenheit sorgen

Wir verlassen den Wald und überqueren die Passwangstrasse. Nach einem Anstieg bleibt Ankli vor einem Gebäude stehen. «Hier bin ich in die Primarschule gegangen», sagt er vor dem Schulhaus, in dem noch heute die Beinwiler Kinder die Schulbank drücken. «Ich denke, dass es den Kantonen der Nordwestschweiz in den vergangenen Jahren gelungen ist, die Bildungslandschaft weitgehend zu harmonisieren. Das ist ein Erfolg und macht mich auch ein wenig stolz», blickt er zurück. In der neuen Legislatur hat sich der Kanton Solothurn die Digitalisierung aller Schulstufen auf die Fahne geschrieben. «Hier gibt es noch viel zu tun. Wichtig ist aber auch, dass der Standort Olten der Fachhochschule weiter gestärkt wird.»

Das Kloster Beinwil wirkt ein wenig verlassen an diesem kühlen Donnerstagmorgen. Lediglich ein Handwerker kreuzt unseren Weg. Die orthodoxen Nonnen und Mönche, die seit drei Jahren im einstigen Benediktinerkloster leben, bleiben verborgen. Remo Ankli ist praktizierender Christ und mag die spirituelle Stimmung auf der grossen Klosteranlage.

«Die Religion kann einem eine gewisse Gelassenheit geben. Man erkennt, dass man nicht der Nabel der Welt ist.»

Das Kloster Beinwil befindet sich unweit des Wohnhauses von Remo Ankli. Der praktizierende Christ mag die spirituelle Stimmung beim Kloster. Juri Junkov

In der grossen Bibliothek in seinem Haus befinden sich auch zahlreiche theologische Bücher. Habe er einmal einen freien Abend, verbringe er ihn am liebsten mit Lesen. Gerade erst hat er eine Aufarbeitung der 77 Tage zwischen der Wahl und der Amtseinführung von Donald Trump beendet. Aber auch Krimis, philosophische Werke und hin und wieder Fantasy-Literatur liegen bei ihm auf dem Nachttisch.

Für Leidenschaften wie diese oder Städtereisen, nimmt sich Ankli gerne Auszeiten, sofern der Politbetrieb es zulässt. «Zuletzt war ich in Dresden, wo mir imponierte, wie das Residenzschloss nach dem Zweiten Weltkrieg wieder aufgebaut wurde. Die lassen sich ihr Kulturerbe etwas kosten», sagt der Kulturdirektor. Im Kanton Solothurn wurde unter Anklis Ägide ein Kulturleitbild erarbeitet. «Es gibt im ganzen Kanton viele Institutionen, zu denen wir Sorge tragen müssen», sagt er. Im Schwarzbubenland denkt er unter anderem an das Breitenbacher Industriemuseum und das Neue Theater in Dornach.

Der Besuch solcher Einrichtungen gehört zu den angenehmsten Seiten seiner Arbeit. Seit zwei Jahrzehnten bestimmt die Politik des Leben von Remo Ankli. Als liberaler Geist und beeinflusst durch die Gesinnung seiner Familie trat er früh in die FDP ein. Mit 28 Jahren wurde er Gemeindepräsident von Beinwil. In diesem Amt blieb er auch während den acht Jahren im Kantonsrat und gab es erst auf, als er 2013 in den Regierungsrat gewählt wurde. Von der grossen Gemeindeautonomie im Kanton Solothurn habe er als Gemeindepräsident profitieren können.

Kritik an Remo Ankli ist nur selten zu vernehmen

Fast das halbe Leben hat Ankli in der Politik verbracht. Nach der Rückkehr ins Dorf sinniert er bei der Hammerschmiede über die Zeit nach dem Regierungsratsamt. Im Hintergrund drehen die Wasserräder der Schmiede, die seit Generationen der Familie Ankli gehört. Heute wohnt der Vater von Remo Ankli in der Liegenschaft.

«Die Politik interessiert mich sehr. Aber es wird sicher ein Leben danach geben. Vielleicht kehre ich zur Wissenschaft zurück.»

Sätze wie diese sind typisch für den neuen Solothurner Regierungspräsidenten. Prägnante Aussagen, die nur einen Schluss zulassen, sind kaum von ihm zu hören. Damit eckt er wenig an, was gemeinsam mit seiner geselligen, unprätentiösen Art zum Erfolg beiträgt. Die CVP-Kantonsrätin und Gemeindepräsidentin der Beinwiler Nachbargemeinde Erschwil, Susanne Koch Hauser, begleitet Remo Ankli schon lange. Sie sagt:«Ich habe noch nie erlebt, dass er aus der Haut gefahren ist. Er ist ein sehr geerdeter und ausgeglichener Mensch.» Bei den Auftritten im Kantonsrat merke man oft, wie belesen er sei.

Remo Ankli ist bei den Solothurnerinnen und Solothurnern beliebt. Das liegt auch an seiner Heimatverbundenheit. Juri Junkov

Auf Kritik stiess der Beinwiler während der bisherigen Zeit als Regierungsrat selten. Die Sparmassnahme, dass Schülerinnen und Schüler aus dem Schwarzbubenland die Wirtschaftsmittelschule in Reinach nicht mehr besuchen dürfen, sorgte für Unverständnis. Kürzlich irritierte der Zick-Zack-Kurs um das Blumenhaus Buchegg. Dem Zentrum für Menschen mit Beeinträchtigung wurde nach einem Aufschrei die Sonderschule doch nicht gestrichen.

Es sind Ausnahmen. Durch grossen Fleiss und Heimatverbundenheit, aber auch einer gewissen Unauffälligkeit, ist es ihm bislang gelungen, Fettnäpfchen weitgehend zu umschiffen. Remo Ankli ist ein Normalo, der in Solothurn für die Menschen im Kanton arbeitet. Das kommt bei der Bevölkerung an.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen