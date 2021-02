Regierungsrat «Sei ein Machtmensch» – aus Conradin Cramers Ratgeber Der Basler Erziehungsdirektor Conradin Cramer hat einen Ratgeber für Politeinsteiger geschrieben. Die «Schweiz am Wochenende» publiziert als exklusiven Vorabdruck das Kapitel: «Die richtige Partei.» Conradin Cramer 27.02.2021, 05.00 Uhr

Einer Partei beitreten ist nicht wie heiraten. Einer Partei beitreten ist endgültiger. Eine Ehe kann man scheiden. Die Geschiedenen können wieder glücklich werden und jemand anderen heiraten. Nach der Scheidung von deiner Partei gibt es meist kein politisches Glück mehr. Parteiwechsler gelten nicht nur als Windfahnen, sondern als Fahnenflüchtige. Parteiwechsler bleiben ungeliebt in der zurückgelassenen Partei, sie bleiben Fremde in der neuen Partei und sie stossen bei den Wählerinnen und Wählern auf bleibendes Misstrauen.

Es gibt Ausnahmen, aber nur wenige. Die meisten, die ihre Partei verlassen, verschwinden aus dem politischen Theater. Kaum jemand versucht eine zweite Karriere in einer zweiten Partei – man ist sich bewusst, dass ein zweiter Versuch in neuem Kleid fast immer scheitert. Die Wahl der Partei ist der wichtigste, nicht reversible Karriereentscheid für eine Politikerin.

Du hast nur einen Schuss und der muss sitzen. Was tun?

Wenn du systematisch vorgehen willst, schaue dir zuerst deine Optionen an, also alle Parteien, die in deinem weiteren Wohn- oder Wirkungsumfeld existieren. Scheide die Extremen aus, also die Rechts- und Linksradikalen, die weiteren Spinnerparteien und die faktischen Einpersonenparteien. Es dürften zwischen vier und zehn einigermassen ernst zu nehmende politische Parteien übrig bleiben.

Jetzt schaue dir die Wahlresultate dieser Parteien an. Streiche alle Parteien, die in den letzten Wahlen nicht angetreten sind oder weniger als zwei Prozent der Stimmen geholt haben. Das sind Kleinstparteien oder auch Spinnerparteien, die dir auf den ersten Blick seriös vorkamen. Solche Kleinstparteien bringen Unglück.

Widerstehe der Versuchung, einer Kleinpartei beizutreten

Nun stellt sich die erste Gretchenfrage: Bist du bereit, auch die Kleinparteien, also Parteien, die bei den letzten Wahlen zwischen zwei und sechs Prozent Wahlanteile hatten, von deiner Liste zu streichen? Mein Ratschlag ist: Streichen. Das muss ich allerdings begründen, zumal Kleinparteien oft mit sympathischen Profilen daherkommen. Sie verbinden dir wichtige Dinge zu einer schönen Parteibezeichnungssynthese, wie etwa grün und liberal, und sind nicht so Establishment, wie vor einigen Jahren die Piraten. Möglicherweise kennst du zwei der wichtigsten drei Parteiexponenten, die schon die halbe Parteielite ausmachen. Dir gefällt der Start-up-Groove, die nicht ausgetretenen Pfade, das frische Erscheinungsbild.

Die Versuchung, sich einer aufstrebenden sympathischen Kleinpartei anzuschliessen, kann gross sein. Widerstehe ihr. Lass dich nicht bezirzen.

Kleinparteien verschwinden oft wieder oder kämpfen am Abgrund, statt wie angekündigt durchzustarten, zum Beispiel die Piratenpartei in Deutschland oder in der Schweiz jüngst die BDP.



In der Politik gibt es kaum je erfolgreiche Start-ups, zumal der Markt nicht wächst und vor allem keine neuen Marktnischen erschlossen werden können. Ausserhalb von Kriegs- und Krisenzeiten ist fast keine Partei gross geworden. Ausnahmen sind der nachhaltige Aufstieg der Grünen in Deutschland und in geringerem Mass auch in der Schweiz vor bald vierzig Jahren, der Freiheitlichen Partei Österreichs (FPÖ) auch vor rund 65 Jahren in einem faktischen Zweiparteiensystem sowie jüngst der Alternative für Deutschland (AfD).

Die Schweizerische Volkspartei (SVP), als Bauern-, Gewerbe- und Bürgerpartei gegründet, war bereits vor hundert Jahren eine grössere Partei, die über die Jahrzehnte weiter gewachsen ist. Die Grünliberale Partei wuchs bei den Nationalratswahlen 2019 erstmals aus der Kleinparteien-Rolle hinaus. Ob sie sich langfristig halten kann, ist offen. Sonst gibt es keine Neu- und Kleinpartei, die seit dem Zweiten Weltkrieg auf Bundesebene gross wurde.

Auf Kantons- bzw. Landesebene kann die Situation anders sein. Einzelne nationale Parteien sind in gewissen Landeswinkeln kaum vorhanden und es gibt starke regionale Parteien, die allerdings keine Karriereoptionen auf Bundesebene bieten können. Es gibt stärkere Ausreisser, aber auch da kaum je nachhaltige.

Die Wahlstatistik zeigt es unerbittlich. Wer in der Politik Karriere machen will, sollte vorsichtig sein mit neuen politischen Produktträgern. Es gibt weitere Argumente gegen Kleinparteien: In Kleinparteien ist das Gerangel um die wenigen Ämter grösser. Wo es weniger zu verteilen gibt, ist Grosszügigkeit ein seltenes Gut. In Kleinparteien kannst du den Leuten, die du nicht so magst, kaum aus dem Weg gehen. Kleinparteien besetzen politische Nischen und brauchen dafür klare politische Aussagen. Sie können sich weniger inhaltliche Breite leisten und weniger Platz für abweichende Meinungen.

Zugegeben, Kleinparteien sind für Einsteiger attraktiv, weil die Wege kürzer sind, die Hierarchien flacher, der Umgang informeller. Aber sie bieten selten Möglichkeiten, politische Verantwortung zu übernehmen. Kleinparteien bleiben fast immer Opposition, sind im besten Fall Zünglein an der Waage, aber nicht diejenigen, die gestalten können. Damit wirst du, vermute ich, langfristig nicht zufrieden sein. Mein Tipp für deine Karriere und gleichzeitig mein Appell zur Systemerneuerung: Gehe in eine grosse Partei und ziehe mit an den Seilen, um diese Partei in deine Richtung zu ziehen.

Es bleiben, nach meinen Kriterien, die Parteien mit Wahlanteilen von über rund sechs Prozent in mindestens drei zurückliegenden Wahlen. Das sind meist zwischen drei und fünf etablierte, seit Jahrzehnten existierende Parteien. In diesen Parteien findest du dein politisches Glück am ehesten. Es ist mir sehr ernst mit diesem konservativen Ratschlag. Grosse Parteien haben eine gewisse Wählerbasis, die nicht ausschliesslich von kurzlebigen Launen abhängig ist.

Grossparteien verändern sich von innen. Einfach zu verschwinden, ist keine Option für sie.

Grossparteien haben auch fast immer Jungparteien, die einen niederschwelligen Einstieg bieten. Also, nun hast du diese Liste vor dir, mit drei bis sechs Parteien. Wenn du im Kanton Zürich wohnst, sind das SVP, SP, FDP, Grüne und Grünliberale, wenn Du im Kanton St. Gallen wohnst zusätzlich die «Die Mitte» (also die ehemalige CVP).

Erst jetzt bist du an dem Punkt angelangt, wo deine Ideale und Ideen für die Auswahl eine Rolle spielen. Vielleicht spürst du, wo dein politisches Herz hingehört. Und gleichzeitig weisst du, dass deine Wahl rational für dich stimmt. Wunderbar. Dann trete deiner Partei bei. Deine Chancen stehen gut, dass du glücklich mit ihr leben wirst.

Suche nicht die Perfektion, suche das Optimum für dich

Vielleicht geht es dir aber nicht so. Du findest alle Parteien irgendwie komisch und bist auch in deinen Überzeugungen nicht so gefestigt. Du glaubst, es gebe keine Partei, die richtig zu dir passt. Wenn du etwas weniger selbstbezogen bist, glaubst du, dass du zu keiner Partei richtig passt. Dieser Glaube ist kein Irrglaube. Ein Individuum und eine Partei passen nicht zusammen. Sonst wäre die Partei deine Ich-Partei. Und für deine Ich-Partei würde sich neben dir und deinem engsten Freundeskreis niemand interessieren. Eine Partei ist ein Kompromiss. Suche bei der Parteiwahl nicht die Perfektion, sondern suche das Optimum für dich.



Mache den Inhaltscheck. Du kannst dazu – mindestens vor nationalen Wahlen – Smartvote benützen. Dort werden dir Fragen gestellt, wie «Sind Sie dafür, dass homosexuelle Paare Kinder adoptieren dürfen?» oder «Soll die Videoüberwachung auf öffentlichen Strassen und Plätzen ausgeweitet werden?». Du musst nicht zwingend mit Ja oder Nein antworten, auch eher Ja und eher Nein sind möglich, und eine Frage auszulassen geht auch. Nach rund 40 Fragen bekommst du eine Auswertung, welche Parteien und welche Kandidierenden deinen Antworten wie nahestehen.



Die Schnittmengen der übereinstimmenden Antworten mit der am besten zu dir passenden Partei dürften zwischen knapp 60 und höchstens 80 Prozent liegen. Nicht das Maximum, sondern das Optimum. Und möglicherweise erlebst du satte Überraschungen. Denn, reden wir nicht darum herum, es gibt bekanntlich auch heute noch eine politische Trennung anhand der Kriterien links und rechts. Viele politisch denkende Menschen glauben ungefähr zu wissen, wo sie auf dieser Links-rechts-Skala stehen. Ein kurzer Positionsabgleich über die Onlinebefragung kann dieses Links-rechts-Denken als Trugschluss entlarven. Wundere dich nicht, dass deine Antworten nicht in das Links-rechts-Schema passen, und sei ein bisschen stolz darauf. Fühle dich nicht betrogen, wenn dir auf einmal eine bürgerliche Partei nähersteht als die Sozialdemokraten, obwohl du dich immer als mitte-links gesehen hast, was immer eine allgemeingültige Definition von mitte-links oder mitte-rechts sein könnte.



Du wirst auch feststellen, dass die Streuung der politischen Meinungen in einzelnen Parteien grösser ist als in anderen. Vor allem die Parteien in der Mitte wie FDP oder Grünliberale fransen in alle Richtungen aus, während die sich als links oder rechts verstehenden Parteien, also SP, Grüne und SVP, ein weniger breites Meinungsspektrum vertreten. Ob dir mehr Geschlossenheit oder mehr Vielfalt besser gefällt, ist eine Frage des Geschmacks und deines Temperaments. Eine Partei mit einheitlicher Positionierung hat den Vorteil, dass du klarer weisst, woran du bist. Eine Partei mit Meinungsvielfalt gibt dir mehr Beweglichkeit und zeugt oft von einer guten Diskussions- und Streitkultur.

Die Parteien, die für dich oben aus schwingen, kannst du einer vertieften Inspektion unterziehen. Schau dir das Parteiprogramm an oder mindestens den Auftritt der Partei im Netz und die Positionen, die sie dort hervorhebt. Gibt es darin etwas, was für dich gar nicht geht und was du nicht ändern kannst? Nach dieser Prüfung bleiben wohl noch zwei bis drei Parteien übrig, die infrage kommen. Und jetzt kommt der richtig schwierige Teil.



Sei berechnend: Hast du Chancen in dieser Partei?

Wie sollst du zwischen den verbleibenden wenigen Varianten entscheiden? Du musst es vor allem mit den Menschen gut aushalten können. Lerne die wesentlichen Parteiexponenten kennen, mit denen du unmittelbar zu tun haben würdest. Die jüngeren sind wichtiger als die älteren, weil sie dich länger begleiten oder mit dir konkurrieren werden. Schau dir an, wer für die Partei im grösseren Rahmen steht, kantonal bzw. auf Landesebene und auch national. Sind das Politikerinnen, die du ernst nehmen kannst? Kannst du fünf Leute nennen, mit denen du gerne einen Abend oder auch viele Abende verbrächtest? Dann schau dir die Soziologie an: Bist du in dieser Partei wirklich willkommen oder willst du gerade deshalb dorthin, weil du nicht auf Anhieb willkommen bist? Kannst du mit denen auch mal über dein liebstes Hobby sprechen? Sind die Lebensentwürfe der Menschen mit deiner Lebensart mindestens so kompatibel, dass du die Leute verstehst und eine Chance besteht, dass sie dich verstehen? Bist du intellektuell und emotional angesprochen? Wirst du Spass haben mit denen?

Das alles gilt es, für dich herauszufinden. Informiere dich über das Internet, über gute Bekannte. Trage nicht überall hinaus, dass du eine Partei suchst und offen bist – alle innerhalb einer Partei, also alle, die für dich wichtig sein werden, haben diese Offenheit nicht und finden sie frivol. Es gibt auch keine Praktika in Parteien. Sobald du ein drittes Mal an einem Parteianlass auftauchst, gehörst du dazu, und es wird dir kaum mehr verziehen, wenn du dich am Ende für eine andere Partei entscheidest. Sei deshalb zurückhaltend. Und setze dir eine Frist für die Suchphase. Sechs Monate müssen reichen.



Dann, bitte, sei nochmals ganz berechnend. Schiebe den Wohlfühlgedanken kurz weg und sei ein Machtmensch.

Hast du Chancen in dieser Partei? Gibt es den Generationenwechsel? Oder stehen dir zehn strahlende hoffnungsvolle Frauen und Männer vor der Sonne?



Wer eine politische Karriere machen will, muss dahin gehen, wo sich Chancen eröffnen. In politischer Schönheit nichts zu erreichen, ist nicht tugendhaft: Man kann seine Ansichten so nicht wirksam weitertragen.

Am Ende der Suche sollten Ratio, Emotion und Chancen für dich stimmen. Trete bei. Und wenn du dich entschieden hast, hadere nie. Zeige von Anfang an Überzeugung gegen aussen, mehr als du vielleicht innerlich bereits hast.



