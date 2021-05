Regierungsrat vor Gericht 200'000 Franken zu viel soll Thomas Weber der Schwarzarbeitskontrolle zugeschanzt haben Der Baselbieter Volkswirtschaftsdirektor Thomas Weber (SVP) muss sich ab dem 2. Juni vor dem Strafgericht verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm und dem ehemaligen Kiga-Chef Thomas Keller ungetreue Amtsführung im Zusammenhang mit der Leistungsvereinbarung an die Zentrale Arbeitsmarktkontrolle (ZAK) vor. Patrick Rudin 25.05.2021, 18.09 Uhr

Unter Druck: Der Baselbieter Volkswirtschaftsdirektor soll in den Jahren 2014 und 2015 zu hohe Zahlungen an die vom Kanton mandatierte Schwarzarbeitskontrolle durchgedrückt haben. Bild: Kenneth Nars

Nächste Woche müssen sich der Baselbieter Regierungsrat Thomas Weber sowie Thomas Keller als Leiter des Amtes für Industrie, Gewerbe und Arbeit (Kiga) vor dem Baselbieter Strafgericht verantworten: Es geht um den Vorwurf der ungetreuen Amtsführung. Konkret soll der Kanton Baselland in den beiden Jahren 2014 und 2015 dem Verein Zentrale Arbeitsmarktkontrolle (ZAK) insgesamt 200'000 Franken zu viel überwiesen haben. Die Anklageschrift wirft insbesondere Weber vor, ohne erkennbaren Grund die überhöhten Forderungen der ZAK akzeptiert zu haben. Für beide Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

Der Streit um die Berechnung reicht lange zurück: Für die Jahre 2011 bis 2013 bezahlte der Kanton jährlich 380'000 Franken an die ZAK. Damit sollten die Kontrollen zur Schwarzarbeit im Bereich der Bauwirtschaft sichergestellt werden. Der tatsächliche Aufwand der ZAK war allerdings höher, zumindest verbucht sind durchschnittlich 585'000 Franken pro Jahr.

Mehr Geld, aber kaum relevanter Mehraufwand

Das System war von aussen nicht zu durchschauen. Relevant nun für die Staatsanwaltschaft war aber die Neuberechnung der Entschädigung des Kantons an die ZAK im Jahr 2014: Das neue Gesetz über die Bekämpfung der Schwarzarbeit enthielt zwar diverse Änderungen, führte aber laut Staatsanwaltschaft zu keinem relevanten Mehraufwand. «Die ZAK erbrachte denn auch in den Jahren 2014 und 2015 im Wesentlichen nicht mehr Leistungen und hatte auch keinen höheren relevanten Aufwand als in den Vorjahren», schreibt der stellvertretende Erste Staatsanwalt Janos Fabian in der nun vorliegenden Anklageschrift.

Kiga-Leiter Thomas Keller versuchte bei den Neuverhandlungen mit der ZAK 2014, entweder den Preis niedrig zu halten oder zumindest zusätzliche Leistungen herauszuholen. Doch laut Staatsanwaltschaft fiel Thomas Weber seinem Kaderangestellten in den Rücken und setzte die überhöhte jährliche Pauschalvergütung von 650'000 Franken an die ZAK durch. Oder beugte sich Regierungsrat Weber nicht einfach dem Druck der Sozialpartner? Wie auch immer: Dies entspricht einer Erhöhung um 71 Prozent. Weshalb Keller dennoch der Gehilfenschaft zur ungetreuen Amtsführung angeklagt ist, geht aus der Schrift nicht hervor. Das Verfahren gegen einen weiteren Kiga-Mitarbeiter wurde eingestellt.

Haben die Angeklagten die Interessen des Kantons nicht gewahrt?

Tatsächlich «verbrauchte» die ZAK in den Jahren 2014 und 2015 durchschnittlich 660'000 Franken pro Jahr. Die Staatsanwaltschaft weist aber darauf hin, dass verschiedene Ausgaben gar nicht vom Kanton zu finanzieren waren: etwa die 75'000 für die Informations- und Anlaufstelle, 15'000 Franken für nicht mit der Kontrolltätigkeit im Zusammenhang stehende Experten sowie etwa Rückstellungen für «Öffentlichkeitsarbeit/ Prävention» von 40'000 Franken. Das Fazit der Staatsanwaltschaft: «Die ab 2014 vorgesehene und auch bezahlte Pauschalentschädigung von 650'000 Franken war um gut 100'000 Franken zu hoch angesetzt.»

Die Vorlage nahm ihren Lauf: Thomas Weber unterschrieb im Januar 2015 die Vereinbarung und sorgte danach für den Beschluss des Gesamtregierungsrates. «Ohne darin auch nur anzudeuten, dass nicht näher überprüft wurde, ob die Pauschalvergütung in dieser Höhe überhaupt gerechtfertigt ist», so die Staatsanwaltschaft. Denn beide Beschuldigten seien generell vom kantonalen Finanzhaushaltsgesetz dazu verpflichtet gewesen, die öffentlichen Interessen des Kantons zu wahren. Tatsächlich hätten sie es aber unterlassen, «auch nur die rudimentärsten Abklärungen vorzunehmen». Sie hätten einfach auf die Forderungen der ZAK abgestellt, namentlich auf die im Landrat erhobenen Erwartungen der Sozialpartner-Vertreter Daniel Münger (SP, Gewerkschaften) und Christoph Buser (FDP, Wirtschaftskammer Baselland) sowie die Wünsche des ZAK-Präsidenten Hans Rudolf Gysin. Der Businessplan der ZAK sei nicht ansatzweise hinterfragt worden, und sie hätten auch kein detailliertes und begründetes Budget verlangt.

Es stellen sich auch komplizierte Rechtsfragen: Die Anklageschrift schildert bei Weber hauptsächlich Eventualvorsatz, doch Rechtsgelehrte sind sich nicht einig, für welche Merkmale der ungetreuen Amtsführung bereits direkter Vorsatz strafbar ist. Möglicherweise wird erst das Bundesgericht Klärung bringen. Die Verhandlung des Dreiergerichts in Muttenz beginnt nächsten Mittwoch, das Urteil fällt am Freitag.