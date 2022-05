Regierungsrat Wer im Baselbiet Geflüchtete unterbringt, erhält neu 220 Franken pro Person Gastfamilien von Geflüchteten sollen im Kanton Baselland neu eine finanzielle Entschädigung erhalten. Der Regierungsrat will mit einer Änderung der Asylverordnung die rechtliche Grundlage dafür schaffen. Hans-Martin Jermann 03.05.2022, 14.53 Uhr

Wer im Baselbiet Geflüchtete bei sich aufnimmt, soll entschädigt werden. Symbolbild: Michel Canonica / TAGBLATT

1735 Geflüchtete aus der Ukraine sind - Stand Ende April - vom Bund dem Kanton Baselland zugewiesen worden. Rund 80 Prozent dieser Geflüchteten werden privat bei Gastfamilien untergebracht. Die Solidarität ist und bleibt gross - hatte aber bisher einen Haken: Im Landkanton konnte bisher den Privatpersonen, die Geflüchtete bei sich unterbringen, keine Entschädigung bezahlt werden.

Das soll sich nun ändern: Die Baselbieter Regierung will mit einer Änderung der Asylverordnung die Rechtsgrundlage für Entschädigungen an Private schaffen, wie sie am Dienstag mitteilte. Zudem wird die Höhe des Grundbedarfs für Personen, die in einer Privatunterkunft wohnen, neu geregelt. Ende März hat der Baselbieter Landrat einen Vorstoss von Caroline Mall (SVP, Reinach) überwiesen, der solche Entschädigungen für Gastfamilien verlangte.

Kein Geld für jene, die Verwandte aufnehmen

Folgende Pauschalentschädigung schlägt die Regierung vor: Für eine Person 220 Franken pro Monat, für die zweite und dritte Person zusätzlich 150 Franken und ab vier Personen insgesamt 670 Franken. Ausbezahlt wird diese von den Gemeinden. Mit dem Geld sollen Wohnnebenkosten gedeckt und die Gastfamilien für ihre sonstigen Umtriebe und Einschränkungen entschädigt werden.

Für Gastfamilien gelten folgende Bedingungen: Es muss eine angemessene Unterkunft und ein entsprechender Antrag vorliegen, die Aufnahme muss mindestens 14 Tage dauern, umgekehrt darf kein Verwandtschaftsverhältnis und keine Schwägerschaft vorliegen. Wer also Verwandte aus der Ukraine bei sich unterbringt, erhält keine solche Pauschale. Ausbezahlt wird diese durch die Gemeinden. Letztere werden ihrerseits vom Kanton und dieser wiederum vom Bund für die Aufnahme von Geflüchteten entschädigt.

Basel-Stadt und Solothurn bezahlen bereits Entschädigungen

Im Zusammenhang mit der Ausrichtung von Sozialhilfe gibt es noch eine weitere Änderung: Für bedürftige Personen, die in einer Gastfamilie wohnen und nicht mit dieser verwandt oder verschwägert sind, wird die Unterstützung für den Grundbedarf neu gleich wie für eine Wohngemeinschaft in der Sozialhilfe ausgerichtet.

Für die Gemeinden findet am 24. Mai eine konferenzielle Anhörung zu den Änderungen statt. Diese sollen dann rückwirkend auf den 1. März in Kraft treten. Ähnliche Regeln gibt es bereits in den Nachbarkantonen Basel-Stadt und Solothurn. Der Stadtkanton bezahlt an Gastfamilien 250 Franken pro aufgenommene Person und Monat, Solothurn 200 Franken, dies allerdings für ein bis drei Personen.