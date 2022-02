Regierungsratswahlen im Baselbiet Zweite Kandidatur der Grünen: Für Philipp Schoch ist der Weg fast frei Nach der Absage von Laura Grazioli ist der Prattler Philipp Schoch Favorit für das zweite Regierungsticket bei den Baselbieter Grünen neben dem Bisherigen Isaac Reber. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren 07.02.2022, 05.00 Uhr

Der Favorit für den zweiten Platz auf dem grünen Regierungsticket: Philipp Schoch. Kenneth Nars

(29. Mai 2021)

Die Baselbieter Grünen haben die Wahlen 2023 lanciert. Bereits im vergangenen Oktober verkündeten sie, mit einer zweiten Kandidatur neben dem Bisherigen Isaac Reber in die Regierungsratswahlen zu steigen. Auch Rebers bürgerliche Kollegen Anton Lauber (CVP) und Monica Gschwind (FDP) haben ihre erneute Kandidatur kundgetan. Bei Kathrin Schweizer (SP), die erst 2019 in die Kantonsexekutive gewählt wurde, ist dies bloss eine Frage der Zeit. Bleibt Thomas Weber (SVP): Er will sich erst im Sommer festlegen.

Ausgangslage ist für zweiten Grünen nicht ideal

Für den oder die zweite grüne Kandidierende ist die Ausgangslage knifflig: 2023 auf Anhieb in die Regierung gewählt zu werden, ist ein fast unmögliches Unterfangen. Zwar zeichnet sich in der Regierung eine personelle Erneuerung ab, dies aber erst nach 2023. Vom Wähleranteil her (15,2 % bei der Landratswahl 2019) können die Grünen keinen Anspruch auf einen zweiten Sitz in der fünfköpfigen Exekutive ableiten. Jenen, die doch antreten wollen, bleibt nicht mehr viel Zeit: Am kommenden Sonntag, 13. Februar, läuft die interne Bewerbungsfrist ab.

Noch nicht entschieden hat sich Philipp Schoch. Dass ihn eine Regierungskandidatur sehr reizen würde, ist bekannt. Der 48-jährige Prattler ist als langjähriger Kantonalparteipräsident, Landrat (2003 bis 2018) und Landratspräsident (2016/ 2017) einer der prominentesten Baselbieter Grünen. Aktuell politisiert er im Prattler Gemeinderat, er ist Präsident des Verbands Wald beider Basel sowie Co-Präsident von Pro Velo beider Basel.

Schoch kann mit Argument Diversität punkten

«Es gibt nicht viele Momente im Leben, wo der Zeitpunkt für eine solche Kandidatur stimmt. 2023 könnte dies der Fall sein», sagt er. Dennoch zögert er: Der sechste Kandidat neben fünf Bisherigen wolle er nicht sein. Zudem hat er ein Handicap: Er ist ein Mann. An der grünen Basis hätten wohl einige Mühe damit, auf einem Wahlplakat neben Reber einen zweiten Mann mit Glatze und Brille zu sehen. Unter dem Aspekt der Diversität wäre eine Kandidatur des offen homosexuellen Schoch freilich ein Gewinn.

«Ich stehe ein für gesellschaftliche Offenheit und würde sicher eine neue Farbe in die Regierung einbringen.»

Parteipräsident Michael Durrer will ein reines Männerticket nicht ausschliessen. «Wir Grünen können die Geschlechterfrage locker angehen: Die Hälfte unserer Landratsfraktion ist weiblich, zentrale Mandate werden von Frauen besetzt.» Damit meint Durrer Ständerätin Maya Graf, Nationalrätin Florence Brenzikofer sowie Laura Grazioli, die Präsidentin der landrätlichen Finanzkommission.

Grazioli: Verzicht hat nichts mit Corona zu tun

Apropos Grazioli: Die hoch gehandelte 36-jährige Vizepräsidentin der Baselbieter Grünen will sich nicht bewerben, wie sie auf Anfrage verrät. Dies aus beruflich-familiären Gründen: Grazioli ist Mutter zweier kleiner Kinder und hat erst vor Kurzem mit ihrem Bruder den elterlichen Obst- und Weinbetrieb in Sissach gekauft. Der Erneuerung des Hofs und der Familie gelte derzeit ihre volle Aufmerksamkeit. Ihr Verzicht habe nichts mit ihrer ablehnenden Haltung zum Covid-Gesetz zu tun, stellt sie klar. Mehr will sie dazu nicht sagen.

Verzichtet: die Sissacher Landrätin Laura Grazioli. Zvg

Mit welcher Frau könnten die Grünen ins Rennen steigen? Für die bekannteste Mandatsträgerin nach Graf, Florence Brenzikofer, ist eine Regierungskandidatur derzeit kein Thema. «Ich bin jetzt gut zwei Jahre in Bern. Meine volle Aufmerksamkeit gilt diesem Amt.» Ab April wird die 46-jährige Oltingerin neu auch in der Kommission für Verkehr und Fernmeldewesen des Nationalrats Einsitz nehmen.

Rahel Bänziger schliesst Kandidatur nicht aus

Oft genannt wird zudem der Name von Rahel Bänziger. Seit 2010 politisiert sie im Landrat und präsidierte vier Jahre die Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission. Die 55-Jährige zeigt Interesse an einer Kandidatur, verrät sie. «Ich traue mir das zu.» Das Bewerbungsdossier hat sie allerdings noch nicht eingereicht. Bänziger ist seit Mitte 2020 Binninger Gemeinderätin und betreut als Bildungsverantwortliche wichtige Projekte. Es frage sich, ob jetzt schon der richtige Zeitpunkt für eine Regierungskandidatur gekommen sei, sagt Bänziger.

«Traue mir das zu»: Auch Landrätin Rahel Bänziger zeigt Interesse an einer Regierungskandidatur. Nicole Nars-Zimmer

Männerkandidaturen neben jener Schochs sind ebenfalls nicht reihenweise in Sicht: Kein Thema ist dies für Parteipräsident Durrer und für dessen Vorgänger Bálint Csontos. Sich eine Kandidatur «ernsthaft vorstellen» kann sich Stephan Ackermann. Der Fraktionschef der Grünen/EVP im Landrat, langjährige Prattler Einwohnerrat und Kirchenrat der evangelisch-reformierten Landeskirche verfügt über die nötige Erfahrung. Er räumt aber ein, dass er im Vergleich zu Urgesteinen wie Schoch oder Bänziger, die viele Jahre im Landrat politisierten, wie ein Quereinsteiger wirke.

