Regierung Baselland: Lauber und Gschwind für Sandra Sollberger

Gut so.Fähige Menschen - allesamt. Ob Frau und Mann.Bin auch überzeugt von "der Neuen", Fr. Sollberger. Ihr Rucksack ist prall und besser gefüllt als manch anderer. Viel Praktik und Real-Life. Tut Baselland gut.(NB: NR Sollberger will ja "nur" Regierungsrätin werden, verwurzelt in Baselland. Sie ist nicht so dreist wie damals NR Schneider-Schneiter, in BL auf Sand gebaut und mit Bundesrats-Macht-Ambitionen...Auch da merkt man "das gewisse Etwas". Bravo!)