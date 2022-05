Baselbieter Wahlen 2023 Das Rückzugsgefecht der Grünen: Philipp Schoch will nicht Regierungskandidat sein Früh kündigten die Grünen an, mit einer zweiten Kandidatur neben dem Bisherigen Isaac Reber in die Regierungswahlen 2023 zu steigen. Nach dem Verzicht von Kronfavorit Philipp Schoch sehen die Grünen auch gleich von der Doppelkandidatur ab. Hans-Martin Jermann Jetzt kommentieren Aktualisiert 16.05.2022, 17.14 Uhr

«Für mich passt es derzeit nicht», sagt der Prattler Philipp Schoch und verzichtet – vorerst – auf eine Regierungskandidatur. Kenneth Nars (25. Mai 2021)

Rückschlag für die Baselbieter Grünen: Philipp Schoch (48) steht bei den Regierungsratswahlen 2023 als Kandidat nicht zur Verfügung, wie er auf Anfrage der bz bestätigt. Der Prattler galt als Topfavorit für die angekündigte zweite Regierungskandidatur der Grünen neben Amtsinhaber Isaac Reber. Als langjähriger Kantonalparteipräsident, Landrat (2003 bis 2018) und Landratspräsident (2016/2017) ist Schoch einer der prominentesten Vertreter der Kantonalpartei überhaupt.

«Generationenwechsel in der Regierung steht noch nicht an»

«Für mich passt es derzeit nicht», begründet Schoch seinen Verzicht. Das habe auch mit der personellen und politischen Ausgangslage vor den Wahlen zu tun. Vier der fünf aktuellen Regierungsmitglieder – Anton Lauber (Die Mitte), Monica Gschwind (FDP), Kathrin Schweizer (SP) und Schochs Parteikollege Isaac Reber – haben bereits öffentlich angekündigt, sich bei den Wahlen am 12. Februar 2023 der Wiederwahl zu stellen. Noch nicht geäussert hat sich Thomas Weber (SVP). «Der Generationenwechsel in der Regierung steht noch nicht an», konstatiert Schoch.

Selbst wenn die SVP bei einem Verzicht Webers eine neue Kandidatur lancieren müsste, würde es für Schoch sehr schwierig, diese Bisherigen-Phalanx zu durchbrechen und auf Anhieb in die Kantonsexekutive gewählt zu werden.

Zumal die Baselbieter SP ebenfalls mit einem oder einer zweiten Kandidierenden neben Amtsinhaberin Schweizer ins Rennen steigen wird. Dieser zweite Kandidat heisst höchstwahrscheinlich Thomas Noack. Der Entscheid der Genossen hat Schoch allerdings eher zu einem Antritt ermutigt. Als Teil eines doppelten Zweiertickets von SP und Grünen zu kandidieren, hätte seinen Reiz gehabt, betont Schoch und fügt an: «Alleine als sechster Kandidat neben fünf Bisherigen wäre es mir sowieso nicht wohl gewesen.»

Bei Abtritt Rebers wird Kandidatur Schochs wohl wieder zum Thema

Auch wäre eine Kandidatur für 2023 eine Chance gewesen, Werbung in eigener Sache zu betreiben im Hinblick auf einen allfälligen zweiten Antritt in den Folgejahren. Der zeitliche und finanzielle Aufwand eines Regierungswahlkampfs sei aber beträchtlich, betont Schoch. «Ich bin mir nicht sicher, ob sich das in einem solchen Szenario für mich gelohnt hätte.»

Sein Verzicht für 2023 bedeutet indes nicht, dass er sich nicht für eine Regierungskandidatur interessiert – ganz im Gegenteil:

«Mich gluschtet das Amt extrem.»

Als Gemeinderat von Pratteln sammelt er seit 2020 Exekutiverfahrung. Der Pflegeleiter des Notfalls am Kantonsspital Baselland gilt als politisch moderat und konsensorientiert. Ein Parteisoldat war Schoch nie. «Wenn Isaac Reber in einigen Jahren abtritt, so wäre es für mich quasi natürlich, für den Regierungsrat zu kandidieren», sagt er, schiebt aber sogleich nach: Solche Gedanken machten sich bei den Baselbieter Grünen wohl einige.

Parteichef: Es sei kein Druck auf den Topfavoriten ausgeübt worden

Grünen-Kantonalpräsident Michael Durrer bedauert die Absage Schochs. «Er erfüllt das von der Parteileitung aufgestellte Anforderungsprofil und stand mit uns in intensivem Austausch.» Die persönlichen Gründe könne er aber nachvollziehen. Auch für einen Politiker mit langjähriger Erfahrung wie Schoch sei eine Regierungskandidatur ein grosser Schritt, der Einfluss auf viele Bereiche des Lebens habe.

Durrer verneint aber, dass die Partei Druck auf den Topfavoriten ausgeübt habe, sich zu entscheiden: Sobald Kandidaturen öffentlich in den Medien diskutiert werden, entstehe natürlicherweise ein gewisser Druck. «Wir standen aber mit mehreren Kandierenden in einem kooperativen Austausch und haben allen kommuniziert, dass genügend Zeit da sei, um sich Gedanken zur Kandidatur zu machen.

Drei hochrangige Anwärterinnen und Anwärter sagten ab

Die Grünen werden nun entgegen ihrer Ankündigung vom Oktober auf die Doppelkandidatur verzichten. Aus heutiger Sicht sei die damalige Ankündigung zu früh erfolgt, räumt Parteipräsident Michael Durrer ein. Zwei Faktoren hätten damals für eine zweite Kandidatur neben Amtsinhaber Isaac Reber gesprochen: Die Dringlichkeit der Klimakrise gebiete, dass die Grünen eine Führungsrolle übernehmen und im Baselbiet eine rot-grüne Regierungsmehrheit anstreben, sagt Durrer. Daran habe sich im vergangenen halben Jahr nichts geändert.

Anders ist dies beim zweiten Faktor: Noch im Herbst stand die Parteileitung im Gespräch mit drei hochrangigen Grünen, die sich intensiv mit einer Regierungskandidatur auseinandersetzten. «Wir haben schlicht nicht damit gerechnet, dass sich für alle drei Personen die Situation ändert.» Dies sei leider – aus unterschiedlichen Gründen – der Fall gewesen. Durrer will nicht verraten, mit welchen Persönlichkeiten die Parteileitung über eine Kandidatur verhandelt hat. Es dürfte sich neben Schoch um die beiden Landrätinnen Laura Grazioli (Sissach) und Rahel Bänziger (Binningen) handeln.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen