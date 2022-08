Regierungswahlen: Sandra Sollberger spaltet Baselbieter Mitte

Regierungswahlen 2023 Baselbieter Mitte gespalten: Eiertanz um SVP-Kandidatin Sandra Sollberger Längst nicht alle Mitte-Politiker wollen die SVPler Hardlinerin als Regierungsrätin, so wie es die Parteileitung empfiehlt. Nun steht die Woche der Wahrheit an. Am Mitte-Parteitag dürfte es Gegenwehr geben. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 12.08.2022, 05.00 Uhr

Mitte-Regierungsrat Anton Lauber (hinten, mit Korb) würde gerne nicht nur beim Eiserläset mit Sandra Sollberger als Kollegin arbeiten. Bild: Kenneth Nars

Die Parteipräsidenten von SVP, FDP und Mitte beschwören im Hinblick auf die Baselbieter ­Regierungswahlen 2023 den Schulterschluss. Als die SVP-Parteileitung Anfang August mitteilte, ihre Nationalrätin ­Sandra Sollberger dem Parteitag zur Nomination vorzuschlagen, hielt die FDP fest, auf eine – eigentlich bereitstehende – zweite Kandidatur neben ­Monica Gschwind zu verzichten. Mitte-Präsident Silvio Fareri ­erklärte, man werde der Basis am Parteitag empfehlen, neben dem eigenen Finanzdirektor ­Anton Lauber und Gschwind auch Sollberger zu unterstützen.

Anträge unzufriedener Mitte-Mitglieder werden erwartet

All diese Entscheide werden kommende Woche gefällt. Den Anfang macht die SVP am Montagabend, die Mitte folgt am Mittwoch, die FDP am Donnerstag. Doch so klar, wie sich das die Parteispitzen vorstellen, ist es für viele Mitglieder nicht. Vor allem die Mitte tut sich schwer. Mit ihrem pointiert rechten Kurs im Nationalrat, der jenem von Thomas de Courten oder Roger Köppel gleicht, ist Sollberger für einige ein rotes Tuch. Dies zeigen mehrere Gespräche.

Offen Kritik üben möchte ­niemand. Am Mittwochabend dürfte im Saal der Brauerei Feldschlösschen aber versucht ­werden zu verhindern, dass die Mitte Sollberger offiziell unterstützt. Ohne selbst Position zu beziehen, sagt etwa Marie-­Caroline Messerli, Präsidentin der Jungen Mitte Baselland:

«Es wird sicher den einen oder anderen Antrag geben. Ich begrüsse es, wenn es eine kritische ­Diskussion gibt und Fragen gestellt werden.»

Dies wird auch direkt an Sollberger möglich sein, denn sie wird zugegen sein. Zur Personalie möchte sich Messerli nicht ­weiter äussern, auch weil sie von Amtes wegen zum Vorstand der Mutterpartei gehört.

Dieses Mal wurde Meinung der Sektionen nicht abgeholt

Fareri sagt, dass der Vorstand mit 6:1 bei zwei Abwesenheiten für Sollberger entschieden habe. Er bestätigt, wonach durchaus ein Wahlkampf mit Lauber allein zur Diskussion stand. Anders als bei den Wahlen 2019 hat man aber nicht im Vorfeld alle Sektionen befragt, ob sie die bürgerliche Allianz stützen – was damals verneint wurde und zum Nicht-Support de Courtens führte.

Eine der Abwesenden an der Vorstandssitzung war Mitte-­Nationalrätin Elisabeth Schneider-Schneiter. Es ist kein Geheimnis, dass sie mit dem europakritischen Kurs Sollbergers nicht einverstanden ist. Jedoch möchte sie sich nicht zu den Kandidierenden äussern und verweist auf den Parteitag. Eine Aussage, die Schneider macht, ist aber interessant:

«Für mich ist die Unterstützung der GLP als unsere Fraktionspartnerin im Landrat wichtig.»

Auch andere Stimmen weisen darauf hin, dass die Grünliberalen, gerade was die Sitzverteidigung der Mitte im Nationalrat bei den Wahlen im Herbst 2023 angeht, als Partner wichtiger als die SVP sei.

GLP mit Kampfansage Richtung SVP

Thomas Tribelhorn, Präsident GLP. Bild: obz

Das wahrscheinlichste Szenario ist, dass die Mitte am Mittwoch sowohl die Bürgerlichen als auch zusätzlich eine GLP-Kandidatur unterstützen wird. Die grünliberale Basis entscheidet zwar erst am Donnerstag, ob die Partei überhaupt antreten möchte. Doch GLP-Präsident Thomas Tribelhorn hält vielsagend fest: «Eine Kandidatur ist nicht unwahrscheinlich.»

Der Vorstand werde der Basis einen Einervorschlag unterbreiten. Tribelhorn, der selbst schon Interesse am Regierungsamt signalisiert hat, macht eine Kampfansage:

«Treten wir an, werden wir Sandra Sollbergers Positionen im Wahlkampf angreifen. Vor allem wegen ihres rechtskonservativen Kurses ist es für uns keine Option, beim bürgerlichen Ticket mitzumachen.»

