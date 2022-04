Regierungswahlen 2023 Falls die Mutterpartei nicht spurt: Baselbieter Juso schliesst eigene Kandidatur nicht aus Die Baselbieter Juso kündigt an, nur ihr genehme Regierungsrats-Kandidierende der Mutterpartei zu unterstützen. Für die angestrebte Zweier-Kandidatur der SP neben der bisherigen Kathrin Schweizer hat die Jungpartei bereits Favoritinnen und Favoriten. Benjamin Wieland Jetzt kommentieren 02.04.2022, 05.00 Uhr

Zwei Sitze im Regierungsrat nimmt sich die SP für die Gesamterneuerungswahlen im Februar 2023 vor. niz/bz-Archiv

Am 15. Juni küren die Delegierten der SP Baselland in Muttenz wohl die Person, die für die Partei bei den Regierungswahlen 2023 einen zweiten Sitz erobern soll. Gut möglich, dass die Mutterpartei die Rechnung nicht mit ihrer Tochter gemacht hat. Denn die Jungsozialistinnen und -sozialisten stellen klare Forderungen an die zweite Kandidatur.