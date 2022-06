Regierungswahlen 2023 Nach Thomas Webers Rückzieher: Baselbieter SVP steht vor Herkulesaufgabe Dass der Gesundheitsdirektor zu den Wahlen 2023 nicht mehr antritt, hat nicht nur für die SVP, sondern für die Strategie der Bürgerlichen insgesamt Konsequenzen. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 30.06.2022, 20.52 Uhr

Standing Ovations holte sich Thomas Weber (sitzend) am Donnerstagmittag im Landrat ab, nachdem er seinen Entscheid bekannt gegeben hatte. Nicole Nars-Zimmer

Thomas Weber hielt Wort. Gebetsmühlenartig hatte er in den vergangenen Monaten wiederholt, dass er das Ende seines Jahres als Präsident der Baselbieter Regierung abwarten wolle, ehe er sage, ob er zu den Wahlen 2023 wieder antrete oder nicht.

An der letzten Sitzung des Landrates vor der Sommerpause wartete er, bis die neuen Präsidien von Regierung und Landrat gewählt waren. Minuten bevor die neue Landratspräsidentin Lucia Mikeler Knaack die Halbtagessitzung schloss und zu ihrem Fest in Bottmingen lud, ergriff Weber das Wort: «Ich habe entschieden, dass ich zu den Wahlen vom 12. Februar 2023 nicht mehr zur Wahl stehen werde. Genau in einem Jahr wird meine Tätigkeit als Regierungsrat nach zehn Amtsjahren enden.»

Weber sammelt nun alle Anfragen für künftige Ämter

So kurz Webers Votum im Saal war, etwas liess er sich nicht nehmen: Er zündete noch einen Werbespot für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest (Esaf) in Pratteln von Ende August, dessen OK-Präsident er ist. Im Gespräch mit der bz sagt er dann auch: «Es war immer mein Ziel, auf einem Höhepunkt – und das ist das Esaf – abzutreten.» Auch wolle er bei vollen Kräften und mit Schwung aufhören.

Auch wenn sich der 60-Jährige kraftvoll gibt, etwas verhehlt er nicht:

«Ich will mehr Zeit für meine Familie, meine vier Grosskinder, drei Söhne, meine Frau. Auch Hobbys, Sport, Freizeit kamen lange zu kurz. Das Regierungsamt fordert einen rund um die Uhr, Tag und Nacht.»

Gleichzeitig sagt Weber, dass er sich durchaus zutraue, neue Herausforderungen anzunehmen, sei es in der Wirtschaft oder in der Politik. Angesprochen auf das Getuschel in Bundesbern, dass er sich für eine Ständeratskandidatur im Herbst 2023 interessiere, sagt Weber: «Ich werde alle Anfragen an mich sammeln und schliesse nichts aus, lege mich aber auch noch nicht fest. Nur etwas ist klar: Ich möchte kein Mandat mit einem Pensum von 130, 140 Prozent mehr.»

Entscheidung kam auch für viele in der SVP überraschend

Webers Forfait kommt selbst für seine Partei überraschend, wie SVP-Präsident Dominik Straumann zugibt. Man sei vom Buusner erst am Donnerstagmorgen informiert worden: «Ich persönlich hatte damit gerechnet, dass Thomas wieder antritt.» Straumann war es auch, der im März im Gespräch mit der bz den Druck auf Weber erhöhte, indem er festhielt: «Weder Toni Lauber, Monica Gschwind, noch Thomas Weber werden die bürgerliche Mehrheit gefährden wollen.»

Weber beteuert, sich nicht gedrängt gefühlt zu haben: «Es wäre ja schlimmer, wenn man mir zu verstehen gegeben hätte, dass es an der Zeit ist, zu gehen.» Und Straumann sagt, dass man immer gewusst habe, für 2023 in Varianten planen zu müssen. Dass diese nun nicht die einfachste für die SVP ist, liegt auf der Hand. Straumann spricht von «einer gewissen Herausforderung».

Zwei SVP-Kandidierende wird es 2023 kaum geben

Die Spitzen der Baselbieter SVP geben sich aber alle Mühe, zu versichern, dass man sich keine Sorgen machen müsse. Alle reden von einer komfortablen Personaldecke mit mehreren potenziellen Kandidaten. Geoutet hat sich bisher aber erst SVP-Landrat Reto Tschudin. Parteivizepräsident Johannes Sutter gilt als aussichtsreicher Kandidat. Er sagt: «Ich will es nicht ausschliessen, muss mir aber noch einige Gedanken dazu machen. Immerhin bin ich Gemeindepräsident von Arboldswil und besitze eine Firma.»

Webers Rückzieher beeinflusst nicht nur die SVP, sondern auch FDP und Mitte. Straumann kündigt Absprachen unter den Bürgerlichen an. Setzen sie auf ein Dreier- oder Viererticket? Sollte letzteres die Strategie sein, bezieht Straumann schon Position:

«Ich persönlich fände es gefährlich, wenn wir als SVP mit zwei neuen Kandidierenden antreten würden. Das ging schon bei der SP 2015 mit Daniel Münger und Regula Nebiker schief.»

Viel Zeit bleibt nicht: Der Nominationsparteitag der SVP Baselland findet bereits am 15. August statt.

