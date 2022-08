FDP am Parteitag einstimmig für bürgerliche Allianz

Regierungswahlen Baselbieter FDP spricht sich am Parteitag einstimmig für bürgerliche Allianz aus An ihrem Parteitag entschied die Baselbieter FDP mit 43 zu 0 Stimmen für eine gemeinsame Allianz mit SVP und Mitte für die Regierungswahlen. Ihre eigene Regierungsrätin bleibt Monica Gschwind. Hans-Martin Jermann 18.08.2022, 21.26 Uhr

Mit Standing Ovations nominiert: FDP-Regierungsrätin Monica Gschwind (hier bei der Eröffnung des Tropeninstituts in Allschwil). Kenneth Nars (1.4.2022)

Der Parteitag der Baselbieter FDP hat einen unmissverständlichen Entscheid gefällt: Einstimmig mit 43 zu 0 Stimmen und ohne Enthaltungen haben die Freisinnigen am Donnerstagabend in Muttenz eine gemeinsame Allianz mit SVP und Mitte für die Baselbieter Regierungswahlen vom 12. Februar 2023 beschlossen.

Zumindest indirekt unterstützen sie somit auch die Kandidaturen von Sandra Sollberger (SVP) sowie des bisherigen Regierungsrats Anton Lauber (Mitte). Die eigene Regierungsrätin Monica Gschwind wurde mit Standing Ovations nominiert.

Im Vorfeld hatten einige prominente Freisinnige hinter vorgehaltener Hand Kritik am Entscheid der Parteileitung geäussert, zu Gunsten Sollbergers auf eine eigene zweite Kandidatur zu verzichten. Eine solche hätte die FDP in der Hinterhand gehabt. Zumindest die Teilnehmenden am FDP-Parteitag wollten indes keine Zweifel an der Geschlossenheit im bürgerlichen Lager aufkommen lassen.

Am Mittwochabend hatte sich nach emotionaler Diskussion bereits der Parteitag der Mitte mit grossem Mehr für eine Allianz mit FDP und SVP ausgesprochen.