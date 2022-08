Regierungswahlen Baselland: Manuel Ballmer (GLP) ganz angriffig

Regierungswahlen Baselland GLP-Kandidat Manuel Ballmer: «Auch ich hätte mir gewünscht, dass wir mit einem bekannteren Gesicht antreten können» Der Lupsinger Grünliberale weiss, dass er bei den Wahlen 2023 Aussenseiter ist. Im Gespräch mit der bz gibt er sich aber angriffig und positioniert sich als zukunftsfähige Alternative. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 23.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Sandra Sollbergers Positionen trage ich überhaupt nicht mit», sagt Manuel Ballmer. zvg / Matthias Häuptli

Schon vor Monaten hatten die Grünliberalen Baselland angekündigt, eine Kandidatur für die Regierungswahlen vom 12. Februar 2023 zu prüfen. Sofort wurden Namen wie jener der ehemaligen Landratspräsidentin Regula Steinemann oder des Parteipräsidenten Thomas Tribelhorn herumgereicht. Beide verzichteten letztlich. Vergangenen Donnerstag nominierte die GLP-Basis schliesslich Manuel Ballmer. Der 41-jährige IT- und Energieberater aus Lupsingen ist kaum bekannt. An Selbstbewusstsein mangelt es ihm aber nicht.

Herr Ballmer, die GLP schrieb bei Ihrer Nomination selbst, keinen ihrer «bekannten Köpfe» ins Rennen zu schicken. Warum tun Sie sich das überhaupt an?

Manuel Ballmer: Unser Kanton steht vor grossen Herausforderungen. Die Energiepreise, Krankenkassenprämien und Lebenshaltungskosten steigen. Zudem droht eine Strommangellage. Bei diesen Themen hat die GLP Lösungen und ich würde mich gerne engagieren. Beim Blick auf die anderen Kandidaturen ist es mir zudem ein persönliches Anliegen, noch eine etwas andere Note in die Regierung einzubringen.

Wie meinen Sie das?

Hart formuliert: Ohne uns bräuchte es keine Regierungswahlen. Da die Bürgerlichen nur mit drei Kandidierenden antreten und die Grünen auf eine zweite Kandidatur verzichtet haben, wäre das Resultat absehbar. Die vier Bisherigen sowie Sandra Sollberger von der SVP wären so gut wie gewählt. Ich kann aber eine echte Alternative sein.

Mit Verlaub, Sie sind im Kanton kaum bekannt.

Natürlich bin ich ein «No-Name». Da bin ich Realist. Und ehrlich: Auch ich hätte mir gewünscht, dass wir mit einem bekannteren Gesicht antreten können. Aber ich bin kein Verlegenheitskandidat. Ich stehe mit erhobenem Haupt hin und trete zu den Wahlen an. Ich kandidiere, weil ich Skills mitbringe, die aktuell helfen können. Ich bin nicht nur Energieberater und habe in Lupsingen eine Solargenossenschaft gegründet. Ich lebe die neue Energiezukunft auch vor: Ich habe eine Fotovoltaikanlage auf dem Dach, habe eine Wärmepumpe installiert, nutze Solarthermie und fahre ein Elektroauto. Eigenverantwortliches Handeln ist mir wichtig.

Die GLP erreichte bei den Landratswahlen 2019 einen Wähleranteil von 4,5 Prozent. Ist es nicht vermessen, einen der fünf Regierungssitze einzufordern?

Gerade als kleine Partei müssen wir uns zeigen. Und die öffentliche Wahrnehmung fokussiert sich – auch wegen der Medien – stärker auf die Regierungs- als die Landratswahlen. Schon vor vier Jahren störte es mich, dass wir keine Regierungskandidatur lanciert hatten. Wir müssen sichtbarer werden. Im Baselbiet drohen wir Grünliberalen sonst in der Bedeutungslosigkeit zu versinken.

Sie treten gleichzeitig zu den Landratswahlen an. 2019 verpassten Sie den Einzug ins Parlament ultraknapp. Ist Ihre Regierungskandidatur bloss ein Vehikel, um sicher Landrat zu werden?

Tatsächlich ist das klare Hauptziel meiner Partei, im Landrat Fraktionsstärke zu erreichen, also aus drei Sitzen fünf zu machen. Ich sage ganz unverhohlen: Der Regierungswahlkampf gibt uns die Möglichkeit, zu zeigen, für was wir als GLP stehen. Ein Ziel unterstützt somit das andere. Und bei den Regierungswahlen gibt es entweder eine Sensation oder sonst hat es zumindest nicht geschadet.

Sie legen Ihr Augenmerk auf die Klimapolitik, argumentieren dort wie ein Linker. Damit greifen Sie doch am ehesten den Grünen-Umweltdirektor Isaac Reber an.

Reber zu schaden, ist definitiv nicht unser Ziel. Er ist ja ein gemässigter Grüner. Mit meiner Kandidatur erhält er eher Unterstützung aus der Mitte für eine höhere Gangart in der Energiepolitik.

GLP-Präsident Thomas Tribelhorn sagte zur bz, dass man gezielt Sollbergers Positionen angreifen will.

Ich kämpfe nicht gegen jemanden, sondern bin ein Angebot in der politischen Mitte. Denn ich mag die Linken zwar wegen ihrer energie- und gesellschaftspolitischen Themen, aber bei vielem anderen ticke ich bürgerlich liberal. So ist mir eine ausgewogene Finanzpolitik wichtig. Was aber stimmt: Sandra Sollbergers Positionen trage ich überhaupt nicht mit.

Anders gefragt: Welche Regierungskandidierenden unterstützen Sie selbst?

Sicher Toni Lauber und Isaac Reber. Dazu wohl Kathrin Schweizer, weil ich es falsch fände, wenn die SP keinen Sitz mehr hätte. Übrigens: Würde statt Schweizer Thomas Noack gewählt, würden vier Regierungsräte während der Legislatur ins Rentenalter kommen. Ich kandidiere bewusst mit 41 statt mit 61 Jahren.

Sie stammen aus einer Politikerfamilie. Ihr verstorbener Vater Meinrad war in der SP, Ihr Onkel Adrian Ballmer in der FDP. Was hatte das für einen Einfluss auf Sie?

Schon als Kind lernte ich viel über Politik. Meine Grossmutter war zudem in der CVP. Über meine Kandidatur konnte ich bis jetzt noch nicht mit meinem Onkel reden. Er hätte mir wohl abgeraten. (lacht)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen