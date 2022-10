Regierungswahl Baselland: Sandra Sollberger über Roger Köppel

Regierungswahlen Baselland Sandra Sollbergers Kampf gegen das Hardliner-Image: «Ich stimme nicht wie Roger Köppel ab, sondern er wie ich» Heute Montag startete die bürgerliche Allianz von SVP, FDP und Mitte offiziell in den Regierungswahlkampf. Im Interview mit der bz wirft SVP-Kandidatin Sandra Sollberger der SP «überhebliche Machtansprüche» vor. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 17.10.2022, 13.32 Uhr

Sandra Sollberger (SVP) gibt sich zum Wahlkampfauftakt der bürgerlichen Allianz kämpferisch. Nicole Nars-Zimmer

Frau Sollberger, Sie treten zwar anders als Anton Lauber oder Monica Gschwind nicht als Bisherige zu den Wahlen an, sind aber die einzige Kandidatin der SVP. Diese Wahlen haben Sie doch bereits gewonnen, bevor sie angefangen haben.

Sandra Sollberger: Als Mutter einer Fussballspielerin weiss ich ganz, dass nichts fertig ist, bevor abgepfiffen wurde. Ich will von Herzen gern Regierungsrätin werden. Man kann fast sagen, dass ich seit Jahren darauf hinarbeite. Ich habe viele politischen Ämter vom Gemeinde-, über Land- bis zum Nationalrat erlebt und wurde überall gewählt. Jetzt möchte ich das alles vereinen. Nicht zurück nach Liestal, sondern weiter nach Liestal.

Was sehen Sie als mögliche Stolpersteine auf dem Weg ins Regierungsamt?

Wenn ich ein Ziel habe, schaue ich nicht auf Stolpersteine, sondern gehe klar und gerade darauf zu.

Sie müssen aber doch bereit sein, sollte von Links ein Angriff kommen, der Sie auf dem falschen Fuss erwischen könnte?

Ich bin ja Unternehmerin. Wenn ich am Morgen ins Geschäft gehe, kommen immer auch ungeplante Dinge oder neue Fragen auf mich zu. Ich kann Ihnen sagen, dass ich diesbezüglich Übung habe. Ich bin für alles bereit, das kommt.

Wie gehen Sie damit um, dass Sie innerhalb des Dreier-Tickets der bürgerlichen Allianz jene sind, die nicht von der gesamten Basis der Partnerparteien getragen wird? Gerade in der Mitte gibt es ja vehemente Gegner.

Die bürgerliche Allianz ist eine Einheit. Jeder von uns Dreien wird genau gleich getragen, davon bin ich überzeugt. Und wenn wir auf Bundesebene schauen: Die Grünliberalen sagten gestern, dass sie auf keinen Fall den zweiten Bundesratssitz der SVP angreifen, weil Konkordanz und Stabilität das Wichtigste sei, das wir in der Schweiz haben. Genauso äusserte sich auch Daniel Jositsch von der SP. Darum bin ich etwas erstaunt, dass gewisse Kreise die Stabilität unseres Baselbiets kippen wollen.

Sie spannen zusammen: Anton Lauber (Die Mitte, l.), Sandra Sollberger (SVP, M.) und Monica Gschwind (FDP, r.). Nicole Nars-Zimmer

Sie meinen damit die Baselbieter SP, die neben der amtierenden Kathrin Schweizer mit Thomas Noack einen zweiten Kandidaten aufstellt. Ist dieses Manöver für Sie jenes, das diese Wahlen am stärksten aus dem Gleichgewicht bringt?

Für mich ist es ein überheblicher Machtanspruch. Die Bevölkerung muss nun sagen, ob sie einen extremen Linksrutsch in der Regierung will oder weiterhin Stabilität und Sicherheit.

Glauben Sie, dass sich die SP damit eher gegenseitig Stimmen wegnehmen könnte, da die Einer-Kandidaturen von SVP, FDP und Mitte unbestritten sind?

Darüber denke ich überhaupt nicht nach. Ich habe mein Ziel im Auge, rede über meine Positionen. Der Rest muss selber schauen.

Sie mussten schon oft Fragen zu ihrem Image als SVP-Hardlinerin beantworten. Regt Sie das eigentlich auf?

Nein, ich bin aber immer wieder erstaunt, wie blind man meinen Leistungsausweis anschaut. Wenn man sieht, was ich gemacht, mit wem ich alles schon zusammengearbeitet habe - und Erfolg habe - dann ist das nur ein Versuch von Links-Grün, Unwahrheiten über mich zu verbreiten.

Dann sagen Sie damit auch, dass Ihr Abstimmungsverhalten im Nationalrat nicht zu hoch gewichtet werden sollte?

Mein Abstimmungsverhalten ist genau gleich wie von jedem Nationalrat jeder Partei, jeder Fraktion, jedes Kantons in unserem Land. Es stimmt nämlich jeder zu 90 Prozent mit seinen Fraktionskolleginnen und -kollegen. Sonst wäre man am falschen Ort. Übrigens: Immer wieder heisst es, ich würde zu 90 Prozent so abstimmen wie Roger Köppel. Dabei stimmt er wie ich ab und nicht ich wie er. Er ist so selten im Parlament, dass er oft nicht weiss, was grad passiert. Was auch übersehen wird: Ich stimme zu 95 Prozent ab wie ein Albert Rösti, ein Gregor Rutz oder ein Franz Grüter. Das zeigt, wie weit hergeholt dieser Vorwurf ist.

Das Abstimmungsverhalten ist nun mal das einzig Messbare im Parlamentsalltag.

Messbar wäre es nur, wenn man nicht Äpfel mit Birnen vergleicht und zum Beispiel die Anwesenheit berücksichtigt und auch, um welche Vorlagen es jeweils geht. Bei Gesetzesvorlagen stimme ich zu 90 Prozent wie FDP und Mitte ab.

Um zum Anfang zurückzukehren: Sie glauben also nicht, dass Ihr Image zum Stolperstein werden kann?

Das ist kein Image, sondern eine Unwahrheit. Ich habe sicher meinen Kompass als SVP-Politikerin. Das ist auch mein Wählerauftrag. Aber «Hardlinerin» ist sicher kein Wort, das zu mir passt. Das wissen alle, die mich wirklich kennen. So habe ich im Nationalrat unter anderem der Ehe für alle zugestimmt.

