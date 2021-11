Region Basel Abstimmung zum Covid-Gesetz: Nur noch einzelne Widerstandsnester erinnern an den Stadt-Land-Graben Im Vergleich zur ersten Covid-19-Abstimmung am 13. Juni ist die Zustimmung zu den Pandemiemassnahmen des Bundesrats im Baselbiet markant gestiegen. Diesmal sagten alle Bezirke Ja zur Vorlage. Doch was sind die Gründe? Bojan Stula Jetzt kommentieren 29.11.2021, 05.00 Uhr

Das Ergebnis vom Abstimmungssonntag beweist: Trotz der massiven Nein-Kampagne hat die Zustimmung zu den Covid-Massnahmen des Bundes in der Region Basel deutlich zugenommen. Christian Flierl

Der im Vorfeld oft beschworene Stadt-Land-Graben war an diesem Abstimmungssonntag in der Region Basel nur noch andeutungsweise zu erkennen. Zwar legte Basel-Stadt beim Covid-19-Gesetz mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 70,58 Prozent die deutlichste Annahme aller Kantone vor. Doch lag die Zustimmung diesmal auch im Baselbiet klar über dem gesamtschweizerischen Durchschnitt.

Mit 64,97 Prozent übertraf Baselland den nationalen Schnitt um gut drei Prozentpunkte. Besonders stark fiel auf, wie sehr die Zustimmung im Landkanton zum Covid-Massnahmenpaket des Bundesrats in den vergangenen Monaten gestiegen ist: Bei der ersten Covid-19-Abstimmung am 13. Juni nahmen «nur» 58,67 Prozent der Baselbieterinnen und Baselbieter die damalige Gesetzesversion an. In Basel lag die Ja-Quote vor einem halben Jahr unwesentlich tiefer bei 69,08 Prozent.

Roggenburg und Eptingen führen Nein-Gemeinden an

Anstelle eines Stadt-Land-Grabens kann diesmal viel eher die Rede von einzelnen Widerstandsnestern unter den kleinen ländlichen Gemeinden sein, auf welche die Ablehnung auf der Landschaft zusammengeschmolzen ist; allenfalls von einem peripheren Ablehnungskorridor. Von den 86 Baselbieter Gemeinden lehnten gestern nur noch 13 Dörfer das Covid-Gesetz ab.

Vor einem halben Jahr waren es mit 41 Gemeinden etwas weniger als die Hälfte gewesen, die Nein gesagt hatten. Diesem Trend folgend erreichte die Gegnerschaft gestern in keinem Bezirk mehr eine Mehrheit. Am 13. Juni mussten sich dagegen die dissidenten Bezirke Laufen und Waldenburg den Ja-Mehrheiten von Arlesheim, Liestal und Sissach beugen.

Am wuchtigsten fiel diesmal der Nein-Stimmenanteil mit knapp 62 Prozent im Zipfel Roggenburg aus. Danach folgten Eptingen mit 61,2 Prozent, Anwil mit rund 56 Prozent sowie mit jeweils rund 54 Prozent Nein-Stimmen Nenzlingen, Burg im Leimental und Bretzwil. Eine Art Nein-Barriere an der südöstlichen Kantonsgrenze bildeten zusammen mit Eptingen Langenbruck, Läufelfingen, Häfelfingen und Rümlingen.

Umkämpfte Abstimmung im Schwarzbuben-Bezirk Thierstein

Unverändert zur ersten Covid-19-Abstimmung blieb, dass die grossen Baselbieter Zentren Liestal, Sissach und Gelterkinden die Covid-Massnahmen stark mehrheitlich befürworten, und der geschlossene Agglomerationsbezirk Arlesheim sowieso. Auch die beiden Schwarzbuben-Bezirke Dorneck und Thierstein stimmten gestern dafür, wobei die Zustimmung im Thierstein mit 51 Prozent und 8 von 12 Gemeinden mit Nein-Mehrheiten am umstrittensten in der ganzen Region ausfiel.

Eine Reportage-Tour der «Schweiz am Wochenende» vor zwei Wochen zwischen Waldenburg und Nenzlingen zeigte eindrücklich auf, wie sehr die Coronamassnahmen-Skepsis auf dem Land von eng verwobenen Dorf- und Familien-Strukturen geprägt sein kann.

Die Parallelen zu den tiefen Impfquoten in Widerstandsgemeinden wie Roggenburg, Burg im Leimental und Hemmiken bleiben ebenfalls unübersehbar, wenngleich SVP-Fraktionschef Peter Riebli davor warnt, die Impfskepsis mit der Ablehnung von Covid-Massnahmen gleichzusetzen:

«Ich kenne viele, die aus ganz anderen Gründen mit Nein gestimmt haben, etwa den staatspolitischen Überlegungen und der Angst vor der weiteren Einschränkung von individuellen Freiheiten.»

Jedenfalls appelliert Riebli an die Gegnerschaft, das gestrige Ergebnis «ohne Krawall» zu akzeptieren, wie es gut schweizerische Tradition nach Abstimmungen sei.

Hohe Stimmbeteiligung in Stadt und Land

Die allseits hohen Stimmbeteiligungen unterstreichen den Willen der Bevölkerungsmehrheit zu weiteren behördlichen Massnahmen gegen die Ausbreitung der Corona-Epidemie.

In Basel-Stadt gingen gestern 64,66 Prozent aller Stimmberechtigten an die Urne, in Baselland sogar 66,95 Prozent. Rekordhoch lag das Interesse an der Teilnahme in Riehen, wo beim Covid-19-Gesetz die durchschnittliche Stimmbeteiligung satte 73,14 Prozent betrug.

