Regionale Produkte Bereit zum Geniessen – das hat der neue regionale Verein zu bieten Der Verein Genuss aus Stadt und Land startet mit seinen Teilprojekten und präsentiert die weiteren Ziele. Simon Tschopp Jetzt kommentieren 25.04.2022, 19.41 Uhr

Regionale Produkte, die das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen. Nicole Nars-Zimmer (Wittinsburg, 25. April 2022)

Das Regionalentwicklungsprojekt PRE Genuss aus Stadt und Land, das seit ein paar Jahren vorangetrieben worden ist, wird nun umgesetzt. Es fördert Investitionen in Qualität und Vielfalt von regionalen Produkten und soll so die hiesige Wertschöpfung stärken.

Der gleichnamige Verein, der von Marcel Strub präsidiert wird, startet mit zehn Teilprojekten – zwei aus der Stadt und acht vom Land. Die Palette präsentiert sich vielfältig mit den Bereichen Obst, Getreide, Milchverarbeitung, Gemüse/Kräuter sowie Dienstleistungen. Johanna Gysin, die Geschäftsführerin des Vereins, erklärt:

«Von jeder Produktkategorie sind Pioniere dabei, die uns helfen, das Ganze aufzubauen und Erfahrungen zu sammeln.»

Ziel sei, künftig weitere Mitglieder zu gewinnen, benötigt würden mehr Produzenten. «Wir beginnen nun mit der Vermarktung der Produkte. Später sollen Läden, Automaten und andere Modelle als Verkaufskanäle dazukommen», sagt Gysin.

PRE (Projekte zur regionalen Entwicklung) vereinigte ursprünglich 25 Teilprojekte auf sich, von denen jedoch einige aus verschiedenen Gründen die Segel streichen mussten. Vier haben die Planung verlängert und befinden sich derzeit in der Warteschlange, acht Vorhaben sind komplett neu.

«Ein spezieller Moment»

Der Startschuss zu «Genuss aus Stadt und Land» erfolgte im Landwirtschaftsbetrieb Miesch in Wittinsburg, der seit 1969 biologisch-dynamisch geführt wird. Ihre Milch-, Obst-, Getreide- und Gemüseprodukte verkauften sie unter anderem an Märkten, berichtet Andreas Miesch, der bald auch Rohstoffe zur Herstellung von Bier und Whisky anbieten will.

Für Lukas Kilcher, Leiter des Zentrums Ebenrain und einstiger Praktikant in Mieschs Betrieb, war der gestrige Anlass «ein spezieller Moment» für Baselland und Basel-Stadt und generell für Ernährung und Landwirtschaft. Er blendete zurück auf 2015, als am Schweizer Wettbewerb der Regionalprodukte im Kanton Jura mehrere Baselbieter Produzenten ausgezeichnet wurden. Kilcher dazu:

«Das hat uns Mut gemacht.»

Im Jahr danach erfolgte die Geburtsstunde der nun realisierten Idee, als Liestal zur Genusshauptstadt der Schweiz erkoren wurde.

Heuer ist Basel Schweizer Genusshauptstadt

Dies erweckte die Partnerschaft von Stadt und Land. Landwirtschafts- und Gastronomiebetriebe sowie Marktfahrende signalisierten ihr Interesse. Bis zur jetzigen Realisierung durchschritt «Genuss aus Stadt und Land» verschiedene Phasen. Heuer macht es Basel der Baselbieter Kantonshauptstadt nach und ist Schweizer Genusshauptstadt. Lukas Kilcher meint:

«Hier können wir zeigen, wie wir die nachhaltige Wertschöpfung in der Region weiter fördern möchten.»

Und er weist auch darauf hin, dass man sich in Zeiten von Corona und Ukraine-Krieg stärker aufs Regionale verlassen können müsste.

Das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) hat in den vergangenen 16 Jahren 43 Vorhaben in dieser Form umgesetzt. «Genuss für Stadt und Land» ist das erste PRE in beiden Basel; dieses wird vom BWL mit 1,45 Millionen Franken unterstützt. BLW-Vizedirektor Bernard Belk betonte:

«Die branchenübergreifende Zusammenarbeit von Stadt und Land generiert einen Mehrwert.»

