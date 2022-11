Region Basel: IWB und Hardwasser AG intensivieren Zusammenarbeit

Regionale Wasserwerke IWB und Hardwasser AG arbeiten künftig noch enger zusammen: Das Personal ist verunsichert Beschäftigte der Hardwasser AG und der Industriellen Werke Basel (IWB) schrauben zukünftig auch an den Anlagen der jeweils anderen Firma. Zu einer Fusion kommt es aber nicht. Fabian Schwarzenbach Jetzt kommentieren 28.11.2022, 05.00 Uhr

Diese Anlage zur Wasseraufbereitung gehört der Hardwasser AG, bald könnten aber auch IWB-Monteure Hand anlegen. Martin Töngi

Die Hardwasser AG arbeitet im Trinkwasser-Geschäft mit den Industriellen Werken Basel (IWB) seit Jahren eng zusammen. So liefert sie rund 80 Prozent ihres Wassers in die Stadt Basel. Doch wie die bz weiss, folgt nun ein nächster Schritt. «Wir wollen enger operativ zusammenarbeiten und Synergien nutzen», bestätigt der Geschäftsführer der Hardwasser AG, Thomas Meier, die Informationen auf Anfrage. Dazu werde es einen Rahmenvertrag zwischen den Firmen geben.

«Es behalten alle Mitarbeitenden ihre Arbeitsverträge und bleiben den gleichen Pensionskassen angeschlossen», erklärt Meier. «Die Mitarbeitenden arbeiten jedoch enger mit den Kolleginnen und Kollegen des anderen Wasserwerkes zusammen», führt IWB-Mediensprecher Reto Müller aus.

So könnten Projektleiter und Handwerker optimal in den verschiedenen Anlagen eingesetzt werden. «Fachwissen und Erfahrung kommen so allen Partnern gleichermassen zu Gute, Abwesenheiten von Fachspezialisten können besser abgedeckt werden», ergänzt Müller.

Gemeinsame Materialkäufe und dieselben Werkzeuge

Hardwasser-Chef Meier sieht es wie ein Projekt. «Wir kaufen gemeinsam Material ein oder die IWB machen eine Pumpenrevision auch bei uns», nennt er konkrete Beispiele. Weiter könnten IWB und Hardwasser auf dieselben Instandhaltungswerkzeuge setzen und die gleichen Messgeräte anschaffen. Müller ergänzt: «Die Anlagen bleiben ebenfalls im Besitz des jeweiligen Wasserwerks.»

«Wir haben im Vorfeld verschiedene Zusammenarbeitsmodelle geprüft», bestätigt Müller. Die Lösung ist nun die vertraglich geregelte Zusammenarbeit. Anders sieht es die Gewerkschaft VPOD: «Der VPOD wehrt sich gegen jede Rechtsform, die negative Folgen für das Personal haben könnte», sagt Toya Krummenacher und erklärt, dass die Gewerkschaft die entsprechende Zusicherung erhalten habe, dass es keine Veränderungen für das Personal gäbe.

Trotzdem soll es innerhalb des Personals Unruhe geben, vor allem bei den IWB. Bei den Beschäftigten des Stadtwerkes ist die Gefahr, dass sie «Besitzstand» verlieren, grösser als bei den Angestellten der Hardwasser AG. Dazu muss man wissen, dass es sich bei den IWB um eine öffentlich-rechtliche Organisation handelt und bei der Hardwasser um eine privatrechtliche Aktiengesellschaft. «Wir verstehen, dass Unsicherheiten entstehen können und thematisieren diese darum aktiv mit unseren Mitarbeitenden», sagt Müller. Auch die Personalvertretung sei in den Prozess eingebunden.

Die Herausforderungen für die Zukunft sind andere

Dass eine Zusammenarbeit sinnvoll sein könnte, wird eigentlich nicht bestritten. Denn es ist wichtig, dass die Hardwasser und die IWB für die Herausforderungen der Zukunft gerüstet seien. Trinkwasserknappheit, wie sie diesen Sommer drohte und generell der Klimawandel würden alle im Wassergeschäft tätigen Organisationen fordern. Ebenso gelte es interdisziplinär erforderliches Fachwissen besser sicherzustellen und künftige Herausforderungen und Chancen wie die Digitalisierung zusammen anzugehen, ergänzt Müller.

Die Hardwasser AG ist seit ihrem Start in den 1950er-Jahren ein Gemeinschaftsprojekt der beiden Basler Halbkantone. Die IWB hingegen sind ein selbstständiges Unternehmen im Besitz des Kantons Basel-Stadt. Für Mitte Dezember wurde eine Medienmitteilung zur geplanten Zusammenarbeit in Aussicht gestellt.

