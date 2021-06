Regula Steinemann Nicht ohne meine Tochter: Für die neue höchste Baselbieterin hat das Muttersein absolute Priorität Heute wird die Grünliberale Regula Steinemann zur Landratspräsidentin gewählt. Wie viel Glück sie dafür brauchte, ist kaum zu fassen. Das könnte auch Missgunst auslösen. Michael Nittnaus 24.06.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Regula Steinemann besucht mit ihrer dreijährigen Tochter oft den Tierpark Weihermätteli in Liestal. Nicole Nars-Zimmer

Es ist die Spitze, höher kann man in der Kantonspolitik nicht steigen: das Landratspräsidium. Wer hier angelangt ist, ist für ein Jahr der oberste Vertreter der Baselbieter Bevölkerung. Was für eine Ehre. Lange Zeit bekleideten deshalb nur die grössten Polit-Schwergewichte dieses Amt. Es war der Lohn für jahrelangen Dienst am Volke.

Diese Zeiten sind schon eine Weile vorbei. Und doch ist die heute Nachmittag anstehende Wahl von Regula Steinemann in vielerlei Hinsicht aussergewöhnlich. Denn etwas betont die 41-jährige Füllinsdörferin, als sie die bz trifft:

«Ich kann und will meine Tochter nicht ein Jahr lang auf Eis legen.»

Steinemann gibt es nur im Doppelpack, Landratspräsidium hin oder her, das wird im Gespräch klar. «Das Mamisein hat für mich seit drei Jahren Priorität», schiebt sie nach, als wir durch den Tierpark Weihermätteli in Liestal schlendern. Die Geburt ihrer Tochter habe alles in ihrem Leben verändert. Vorher war die Anwältin speditiv, lebte in einem hohen Tempo. Und dann plötzlich: Entschleunigung pur. «Das ist unglaublich schön. Meine Tochter ist sozusagen mein Abschaltknopf.»

Die Angst, nicht allem gerecht zu werden

Muss die prestigeträchtigste politische Aufgabe des Baselbiets also hinten anstehen? Steinemann stört, dass so eine Frage wohl nur einer Frau gestellt werde. Sie habe die Nomination angenommen, weil sie auf die Unterstützung ihres Umfelds zählen könne: «Der Landrat soll ein Querschnitt durch die Gesellschaft sein, die er vertritt. Das gilt auch für das Präsidium. Mein Motto wird ‹Offenheit für Vielfalt› sein. Und als junge, berufstätige und politisch aktive Mutter stehe ich selbst für einen vielfältigen Mix.»

Dieser Mix kommt nicht ohne seinen Preis: «Wenn ich vor etwas Angst habe, dann davor, dass ich in diesem Jahr keinem meiner drei Bereiche Mutter, Beruf und Politik voll gerecht werden kann. Sie alle sind mir sehr wichtig.» Steinemann will nicht als die Landratspräsidentin in die Geschichte eingehen, welche die wenigsten Anlässe besucht hat. Ihre Zusagen könnten aber teils davon abhängen, ob sie ihre Tochter und ihren Mann mitnehmen darf. Dass sie gleich mehrere Anlässe pro Tag besucht, wie etwa Elisabeth Augstburger 2017/18 stolz erzählte, liege sicher nicht sieben Tage die Woche drin. «Ich möchte schliesslich nicht, dass nach dem Jahr gleich die Scheidung ansteht», sagt sie und lacht.

Steinemann will die Lage junger Landrätinnen verbessern

Wie Familie und Beruf – und Politik – besser vereinbart werden können, ist ein Thema, das Steinemann auch als Landrätin der Grünliberalen intensiv bearbeitet hat. So initiierte sie mit einem Vorstoss eine Standesinitiative, die verlangt, dass Parlamentarierinnen auch während des Mutterschaftsurlaubes an Sitzungen teilnehmen dürfen, ohne den Anspruch auf Mutterschaftsentschädigung zu verlieren. Und erst gerade Anfang Juni wurde ihre Motion überwiesen, die verlangt, dass es eine Stellvertreterlösung für unverschuldete, längere Abwesenheiten von Landräten gibt.

Verfolgt Steinemann also nur Eigeninteressen? Im Rat warf ihr das unter anderem SVP-Fraktionschef Peter Riebli ganz unverblühmt vor. Sie sagt dazu: «Als ich 2018 Mutter wurde, fühlte ich mich erstmals in meinem Leben diskriminiert. Der Mutterschaftsschutz verbat es mir, meine Pflichten als Volksvertreterin wahrzunehmen und sofort wurde spekuliert, wann ich zurücktrete.» Mit dem Vorstoss habe sie nicht ihre eigene Situation, sondern jene von künftigen jungen Politikerinnen verbessern wollen. Und die Stellvertreter-Motion umfasse explizit auch andere Abwesenheiten neben dem Mutterschaftsurlaub.

«Ob man mich dafür kritisiert, hängt wohl auch vom Gesellschaftsbild ab, das gewisse Politiker noch immer haben.»

Baselbieter Wahlsystem half ihr zweimal in extremis

Aussergewöhnlich an Steinemanns Landratspräsidium ist aber nicht nur ihre Situation als junge Mutter. Dass sie überhaupt die Chance auf das Amt hatte, ist mehreren glücklichen Zufällen geschuldet. Der erste Zufall war bereits, dass Steinemann 2015 überhaupt in den Landrat gewählt wurde. Denn eigentlich hatte sich den Sitz der bisherige GLP-Landrat Gerhard Schafroth aus Liestal geholt. Nur dank dem umstrittenen Baselbieter Wahlsystem wanderte der Sitz in den Wahlkreis Pratteln und damit zur Füllinsdörferin. «Ich hätte damals wirklich nicht gedacht, dass ich gewählt werde. Gerhard tat mir leid», erinnert sich Steinemann.

Das Verrückte geschah dann 2019: Steinemann profitierte erneut vom System und erbte den Sitz von Manuel Ballmer aus Lupsingen. Und dem nicht genug: Mit Daniel Altermatt und Matthias Häuptli fielen die anderen beiden bisherigen grünliberalen Landräte einer Wahlkreisverschiebung respektive der Abwahl zum Opfer. Steinemann ist ehrlich: «Wären sie wiedergewählt worden, hätte die Nomination fürs zweite Landratsvizepräsidium 2019 anders ausgehen können, da sie über viel mehr Erfahrung und Zeit verfügten.»

Alt Landrat Hans Furer als politischer Ziehvater

Zu guter Letzt kam die kleine GLP bloss zum Zug, da seit einer Änderung der Landrats-Geschäftsordnung 2015 alle Parteien fürs Präsidium berücksichtigt werden statt nur der Fraktionen. Wegen all dieser Glücksfälle erwartet Steinemann, dass von Aussen auch Kritik kommen könnte:

«Was ich nicht will und undankbar fände, ist, als Notnagel abgestempelt zu werden.»

Dass Steinemann erst 2010 in eine Partei – die GLP – eintrat, täuscht etwas darüber hinweg, dass sie schon früh in ihrer Familie politisiert wurde. So prägte sie unter anderem ihr Onkel Werner Zimmerli, der von 1979 bis 1991 für die SP im Landrat sass. Als politischer «Ziehvater» muss aber Hans Furer genannt werden. Erst holte der Anwalt, der von 2011 bis 2015 selbst im Landrat sass, Steinemann 2010 in seine Kanzlei und dann auch noch in seine Partei. «Er ist mittlerweile ein guter Freund und hat mich übers Politische hinaus geprägt», sagt sie.

Fast schon etwas zynisch ist dabei, dass Furer selbst einer Wahlkreis-Verschiebung zum Opfer fiel, während Steinemann zweimal davon profitierte.