Architekt darf in Reinach im Nachhinein Wohnungsanzahl erhöhen

Reinach 105 statt 77 Wohnungen? Egal, auf die Fläche kommt es an Eine Überbauung ist politisch abgesegnet. Nachträglich erhöht der Architekt die Anzahl Wohnungen. Die Anwohnenden protestieren, doch laut Gemeinde ist alles korrekt gelaufen. Caspar Reimer 15.08.2022, 05.00 Uhr

Der Architekt hatte die Anzahl Wohnungen für die Überbauung Dornacherweg erhöht. Das sorgt für Irritationen. Caspar Reimer

«Jetzt verschwindet in Reinach auch noch der letzte grüne Fleck» – solche Aussagen sind in der Reinacher Bevölkerung immer wieder zu vernehmen, wenn es um Bautätigkeit geht. Tatsächlich wird in Reinach in naher Zukunft eine ganze Reihe von Quartierplänen umgesetzt.