Belastete Reinacher Schulcontainer: Firma tappt noch im Dunkeln

Reinach BL Jetzt nimmt die Lieferantin der belasteten Schulcontainer Stellung: «So etwas darf nicht vorkommen» In den Schulprovisorien der Primar Surmatten und der Sek Lochacker geben Lösungsmittelrückstände Rätsel auf. Die Lieferantin Avesco Rent versteht den Ärger der Eltern. Michael Nittnaus Jetzt kommentieren 06.09.2022, 05.00 Uhr

Die rund 250 Reinacher Primarschülerinnen und -schüler bezogen Mitte März das dreistöckige Container-Provisorium Surmatten in der Egertenstrasse. Da ahnten sie noch nicht, wie schlecht die Luft darin ist. Bild: zVg/Gemeinde Reinach

Als die 180 Container des Reinacher Schulprovisoriums Surmatten im Frühjahr bereitstanden, klang alles noch so schön. Im Newsletter der Gemeinde stand: «Das Raumklima entspricht einem modernen Gebäudestandard und bietet komfortablere Bedingungen im Sommer und im Winter als das alte Surbaum-Schulhaus.» Doch die Luft, welche die rund 250 Primarschülerinnen und -schüler wie auch die Lehrerschaft seit Mitte März tagtäglich einatmen mussten, stank und sorgte bei so manchem für Kopfschmerzen, Halsweh oder Müdigkeit.

Containertyp ist bereits seit fünf Jahren im Einsatz

Messungen der Gemeinde förderten erhöhte Werte von leichtflüchtigen organischen Verbindungen zu Tage, die aus Lösungsmitteln stammen. Sie waren offensichtlich bei der Herstellung der Container entstanden. Nicht einmal der Einsatz von Luftreinigungsgeräten mit Aktivkohlefilter brachte über die Sommerferien Erfolg. Ende vergangener Woche dann der GAU: Gegenüber der bz bestätigte der Kanton Baselland, dass auch im direkt angrenzenden Provisorium der Sekundarschule Lochacker erhöhte Werte gemessen wurden, wenn auch etwas niedrigere als im Surmatten. Hier sitzen die Sekschüler seit den Sommerferien in baugleichen Containern.

In beiden Fällen ist die Lieferantin die Waadtländer Firma Avesco Rent. Die Gemeinde Reinach machte bereits vergangenen Donnerstag an einem Elternabend klar, dass sie die Firma in der Verantwortung sieht. Die bz konnte gestern Montag mit Andreas Hostettler reden. Der Leiter der Abteilung Mobilbau von Avesco Rent redet nicht um den heissen Brei herum:

«Selbstverständlich verstehe ich den Ärger der Eltern. Als Lieferantin sind wir verantwortlich dafür, die Container ohne stoffliche Rückstände abzuliefern. So etwas darf nicht vorkommen.»

Hostettler wie auch der Kanton oder die Gemeinde tappen derzeit noch immer im Dunkeln, was die Ursache der Lösungsmittelrückstände ist. Die Abklärungen bei Avesco Rent laufen auf Hochtouren. Hostettler hält fest: «Solche Probleme haben wir bei diesen Baumodulen noch nie erlebt. Dieser Typ Container ist seit fünf Jahren in der Schweiz, aber auch im Ausland im Einsatz. Bisherige Messungen waren alle durchwegs unter den gesetzlichen Grenzwerten.»

Die Hoffnung liegt auf anderem Aktivkohlefilter

Spekulieren, woher die Lösungsmittelrückstände kommen, möchte Hostettler nicht. Man prüfe nun, was genau alles in Reinach verbaut wurde. Avesco Rent stellt die Schulcontainer nicht selbst her, sondern bezieht die Module von einem anderen Lieferanten «aus dem europäischen Raum». Die Verantwortung abschieben möchte Hostettler aber keinesfalls: «Wir als Lieferant in der Schweiz sind verantwortlich für die korrekte Bauweise und Umsetzung der Schulprovisorien.» Auch die Montage vor Ort würden entweder firmeneigene Teams oder Subunternehmer erledigen.

Priorität hat für Avesco Rent nun, die Schadstoffe aus der Luft zu bekommen. Nachdem die ersten Luftreiniger im Surmatten nicht wirkten, sind die Tests mit einer anderen Aktivkohleart erfolgversprechender. Diese Woche läuft eine Laboranalyse. 44 Geräte braucht allein die Primar Surmatten. Ho­­stettler:

«Wir sind mit diversen Lieferanten in Kontakt und setzen all unsere Kräfte ein, um eine sofortige Lösung zu finden.»

In der Sek Lochacker werden diese Woche Kontrollmessungen durchgeführt, heisst es beim Kanton. Catia Allemann von der Bau- und Umweltschutzdirektion nimmt Avesco Rent ein Stück weit in Schutz: «Alle am Bau verwendeten Materialien sind zertifiziert und zugelassen. Unsere Erfahrungen mit Avesco Rent sind bisher positiv.» Allerdings stellt die Sek Lochacker die erste Zusammenarbeit des Hochbauamts mit Avesco Rent bei Container-Provisorien dar.

