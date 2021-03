Interview Reinachs Gemeindepräsident nach Volksnein: «Es handelt sich um Bauland. Es wird dort gebaut» Wie gehts nach dem erneuten Nein des Reinacher Stimmvolks zu einer Überbauung im Buchloch weiter? Gemeindepräsident Melchior Buchs lässt keinen Zweifel offen: In nicht allzu ferner Zukunft werden dort Wohnhäuser erstellt. Eine millionenteure Entschädigung der Grundeigentümer kann und will sich die Gemeinde nicht leisten. Tobias Gfeller 09.03.2021, 05.00 Uhr

Der Quartierplan Buch-Hain sah 40 Wohnungen in fünf ovalen Baukörpern vor. Auch dieses zweite Grossprojekt für das Areal lehnte das Reinacher Stimmvolk am 7. März mit grossem Mehr ab. zVg

Melchior Buchs, das Votum der Reinacher Stimmbevölkerung vom vergangenen Sonntag ist eindeutig: Sie hätte am liebsten, wenn die Parzelle am Waldrand zu Therwil unbebaut bleibt. Kann der Gemeinde diesem Wunsch entsprechen?

Melchior Buchs: Das Votum kann schon so sein, aber es ist ein Votum, das nicht der Rechtslage entspricht. Es handelt sich um Bauland. Einfach gesagt: Es wird dort gebaut. Ich musste ehrlich gesagt auch schmunzeln, als ich den Vorwurf gelesen habe, der Gemeinderat habe nicht verstanden, was die Bevölkerung will. Es handelt sich um Bauland, und das seit Jahrzehnten.

Die Gemeinde könnte die Grundeigentümer auszahlen und das Land auszonen.



Das wäre schon möglich, würde aber zwischen sechs und zehn Millionen Franken kosten. Wenn dies jemand möchte, müsste sie oder er eine entsprechende Initiative lancieren und die Stimmbevölkerung davon überzeugen. Sogar Katrin Joos (Einwohnerrätin der Grünen, die das Referendum ergriffen haben, Anm. der Redaktion), hat ja gesagt, dass dies unrealistisch sei. Das Referendumskomitee hat im Abstimmungskampf aber schon auch zu verstehen gegeben, dass bei einem Nein die Parzelle unbebaut bleiben könnte. Bei der Abstimmung ging es aber konkret um diesen Quartierplan und nicht grundsätzlich darum, ob gebaut wird oder nicht.



«Vielleicht braucht es mit zusätzlichen guten Steuerzahlern künftig eine Steuererhöhung weniger». sagt Reinachs Gemeindepräsident Melchior Buchs. zVg

Wenn eine Auszonung unrealistisch ist, wie geht es jetzt weiter?

Die Eigentümerschaft hat zwei Optionen: Entweder sie geht den Weg des ordentlichen Quartierplanverfahrens oder den Weg des vereinfachten Quartierplanverfahrens. Bei Ersterem braucht sie die politischen Instanzen wie beim abgelehnten Projekt. Es ist also davon auszugehen, dass sie diesen Weg nicht mehr nehmen wird. Beim vereinfachten Quartierplanverfahren braucht die Eigentümerschaft nur das Einverständnis des Gemeinderats. Es kann so nach geltendem Zonenplanreglement gebaut werden. Möglich wären dann Baukörper mit drei Geschossen und einem zusätzlichen Attikageschoss.

Es könnte mehrere Einfamilienhäuser geben, was in der Nachbarschaft wohl niemand wünscht.

Einfamilienhäuser sind in der Tat nicht ausgeschlossen, sind aber wohl nicht das Ziel der Eigentümerschaft. Ich gehe davon aus, dass sie ein ähnliches Konzept vorlegen wird, einfach weniger hoch.

Es wird Einsprachen geben.

Davon gehe ich auch aus. Wir leben in einem Rechtsstaat. Wenn die Grundeigentümerschaft nach bestehendem Recht baut, darf sie dies tun. Dann werden Einsprachen keine Chance haben. Das sagt ja auch Katrin Joos. Das Zonenreglement gibt ganz klar vor, in welchem Rahmen dort gebaut werden kann.

Mit dem ordentlichen Quartierplanverfahren konnte die Gemeinde stark Einfluss auf das Projekt nehmen, was etwa den Naturschutz, die Aussenraumgestaltung und die Zufahrten angeht. Ist das nun gefährdet?

Auch bei einem vereinfachten Quartierplanverfahren, das maximal eine Ausnutzungsziffer von 0,54 zulässt, kann der Gemeinderat gewisse Vorgaben machen und Anforderungen stellen.

Reinach ist finanziell angeschlagen. Kürzlich wurden die Steuern erhöht. Es muss kräftig gespart werden. Kann Reinach auf gute Steuerzahler, die das Buchloch wohl anziehen würde, verzichten?

Grundsätzlich ist es nicht existenziell wichtig, ob dort gebaut wird oder nicht. Aber natürlich ist jede Gemeinde froh über gute Steuerzahler. Und wenn qualitativ hochstehende Bauprojekte realisiert werden können, zieht dies naturgemäss gute Steuerzahler an. Vielleicht braucht es mit zusätzlichen guten Steuerzahlern künftig eine Steuererhöhung weniger.