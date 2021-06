Lieferwagen und Auto kollidieren in Reinach BL frontal

Reinach Lieferwagen und Auto kollidieren frontal – zwei Personen verletzt In Reinach ist es am Sonntagnachmittag zu einer Frontalkollision gekommen. Die Polizei sucht Zeugen. 27.06.2021, 20.00 Uhr

Der Lieferwagen geriet auf die Gegenfahrbahn, wo es zur Kollision kam. Polizei BL

Ein 35-Jähriger wollte mit seinem Lieferwagen am Sonntag kurz vor 15 Uhr in Reinach aus der Römer- in die Bruggstrasse einbiegen. Unmittelbar nach dem Einbiegen geriet er auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einem aus Richtung Dornach kommenden Auto. Warum er seine Spur verliess, ist gemäss der Baselbieter Polizei noch nicht restlos geklärt.