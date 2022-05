Raubüberfall auf BP-Tankstellenshop – die Polizei sucht Zeugen

Am Samstagabend, 14. Mai, kurz vor 22.00 Uhr, verübte ein bislang unbekannter Täter einen Raubüberfall auf einen BP-Tankstellenshop an der Baselstrasse in Reinach BL. Personen wurden dabei keine verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.

15.05.2022, 11.15 Uhr