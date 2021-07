Reinach Neuer Bauherren-Schreck: Vera Weber bekämpft erneut Bauprojekt in der Region Basel Die Fondation Franz Weber unterstützt den Widerstand gegen die geplante Überbauung Buchloch in Reinach. Seit die Fondation mithalf, das Basler Ozeanium-Projekt zu bodigen, war sie bei einem halben Dutzend Vorhaben in den beiden Basel involviert. Für das erstarkte Engagement gebe es eine simple Erklärung, sagt Vera Weber. Benjamin Wieland 13.07.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Diese Villa samt dem umliegenden Park wollen die Grundeigentümer neu überbauen lassen. Das Vorhaben ist jedoch umstritten. Nicole Nars-Zimmer

Schon wieder, werden sich viele sagen. Schon wieder bekämpft die Fondation Franz Weber (FFW) in der Region Basel ein Bauvorhaben. Nach der Ablehnung des Ozeaniums – die Fondation unterstützte tatkräftig das Nein-Komitee – kümmerte sich die gemeinnützige Institution zeitweise parallel um die Überbauung La Colline in Arlesheim, um die Muttenzer Rütihard, um die Rehe auf dem Friedhof Hörnli, um den Chilchacher in Tenniken und um das Hafenbecken 3 (siehe unten). Jetzt ist Reinach an der Reihe. Dort will die FFW mehrere Wohnblöcke verhindern.

Die Landeigentümer beabsichtigen, im Gebiet Buchloch eine alte Villa samt Park neu überbauen zu lassen. Das Vorhaben ist seit Jahrzehnten ein Politikum in der zweitgrössten Baselbieter Gemeinde. Erst im vergangenen März wurde der Quartierplan Buchloch-Park vom Reinacher Stimmvolk bachab geschickt.

Doch weshalb sorgt sich die FFW, die auf der ganzen Welt für Natur-, Tier- und Artenschutz kämpft, um eine Vorortsgemeinde von Basel? Zwar ist der 2019 verstobene Gründer der FFW, Franz Weber, in Basel aufgewachsen. Doch die Organisation mit zwölf Mitarbeitenden hat ihren Sitz in Bern. Und Franz Webers Tochter Vera Weber hat nur schwache Bindungen in die Region. Sie übernahm das Präsidium 2014 von ihrem Vater.

Gerade der juristische Support wird geschätzt

Das starke Engagement in der Nordwestschweiz habe wohl mit der Mund-zu-Mund-Propaganda zu tun, sagt Vera Weber zur bz. «Wir sind an vielen Orten in der Schweiz tätig. Dass neuerdings die beiden Basel stark in den Fokus gerückt sind, hat aber sicher auch mit unserem jüngsten Wirken zu tun.» Die FFW werde immer wieder von besorgten Bürgerinnen und Bürgern, von Vereinen und von Initianten um Hilfe angefragt. «Wir können einiges an Expertise einbringen, und wir feierten einige Erfolge. Das hat sich wohl herumgesprochen.» Geschätzt werde nicht zuletzt der juristische Support der FFW.

Beim jüngsten Engagement in Reinach gehe es um nicht weniger als darum, einen zweiten Fall La Colline zu verhindern, sagt Weber. Die Überbauung in Arlesheim ist mehrfach in die Schlagzeilen geraten. Die Initiative Kultur- und Naturraum Dornach-Arlesheim (IDA) bekämpft die neun Wohnblöcke neben dem Goetheanum seit Jahren. Es war ein Anwalt der FFW, der die Beschwerde der IDA bis vor Bundesgericht weiterzog, die Behandlung ist hängig. Den Baustart konnte aber auch die FFW nicht verhindern.

Amphibienschutzgebiet in Gefahr?

Der Hauptkritikpunkt bei La Colline lautet: Die Gebäude kämen auf abschüssigem Terrain mit nassem, teilweise rutschendem Untergrund zu stehen. In Reinach geht es ebenfalls um das Wasser im Hang. Katrin Joos, Sprecherin der Gegner der geplanten Buchloch-Überbauung, sagt: «Es handelt sich um einen schwierigen Baugrund, der permanent rutscht und viel Hangwasser führt.» Auch sei ein angrenzendes Amphibienschutzgebiet von nationaler Bedeutung gefährdet.

Weil der Boden anspruchsvoll ist, will ihn die Bauherrschaft genauer erkunden. Dafür sind Bauplattformen notwendig, die in diesen Tagen erstellt werden sollen. Genau diese Installationen wollen die Anrainer aber verhindern. Sie haben beim Kanton Baselland ein Rechtsbegehren gestellt. Zu den Forderungen gehört unter anderem, dass die Gemeinde ein Naturinventar erstellen lässt – und zwar vor Eingriffen auf dem Areal.

Eine Abstimmung wird es keine mehr geben

Der Reinacher Gemeindepräsident Melchior Buchs sagt: «Genau solche hydrologischen Untersuchungen haben die Überbauungsgegner im Abstimmungskampf noch gefordert. Ihr Vorgehen scheint mir wenig konsequent.» Eine erneute Abstimmung über einen Quartierplan wird es nicht mehr geben. Die Bauherrschaft strebt offenbar das vereinfachte Quartierplanverfahren an, das nicht referendumsfähig ist.

Möglich bleiben jedoch Beschwerden und Einsprachen. Vera Weber sagt: «Je nachdem, wie sich das in Reinach entwickelt, bleiben wir am Ball.»