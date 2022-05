Reinach: Kein Feuerwerks-Verbot wegen Ukraine-Flüchtlingen

Reinach «Unglückliche Verknüpfung»: Feuerwerks-Verbot wegen Ukraine-Flüchtlingen fällt durch Reinach solle in diesem Jahr auf sein 1.-August-Feuerwerk verzichten und auch private Feuerwerke verbieten, forderte eine Grünen-Einwohnerrätin. Das Ortsparlament will davon nichts wissen. Stattdessen schlugen SVP-Vertreter vor, man solle Geflüchtete an die Bundesfeier einladen, um ihnen zu Bratwurst und Bier Schweizer Traditionen näher bringen. Caspar Reimer 17.05.2022, 14.01 Uhr

«Geflüchtete nicht ohne Not erschrecken»: Das Argument verfing in Reinach nicht. bz-Archiv

Für eine hitzige Debatte sorgte am Montag im Reinacher Einwohnerrat erneut das Postulat, das den Verzicht auf das offizielle Feuerwerk am 1. August aus Rücksicht auf die ukrainischen Flüchtlinge gefordert hatte. Neben der Absage des Feuerwerkes sollte im Rahmen des Bundesfeiertages auch privates Böllern und Knallen in diesem Jahr untersagt werden ­– dies, um Menschen aus der Ukraine nicht ohne Not in Angst und Schrecken zu versetzen.

Überraschenderweise brachte die Initiantin des Begehrens Farideh Eghbali (Grüne) und ihre Vertreterin und Parteikollegin Katrin Joos Reimer nicht in erster Linie die Flüchtlingsthematik, sondern am Anfang der Debatte umwelttechnische Bedenken vor. Katrin Joos Reimer sagte:

«Feuerwerkskörper sind ein wahrer Giftcocktail. Die chemischen Verbindungen verschwinden nicht einfach, wenn man sie abgelassen hat.»

Eine Mehrheit der Bevölkerung würde sich zudem an der Knallerei stören und Tiere würden verängstigt. So wurde das Postulat als Anlass benutzt, um über Alternativen zum alljährlichen Feuerwerk samt Knallerei nachzudenken.

Kritik an Verknüpfung mit Ukraine-Konflikt

Der eigentliche Anlass – Verknüpfung der Themen Feuerwerksverbot und Flüchtlinge – sei aber «extrem unglücklich», wie SP-Einwohnerrätin Soraya Streib Ladner es ausdrückte. Ein Feuerwerksverbot zum aktuellen Zeitpunkt würde sich negativ auf die Haltung der Bevölkerung gegenüber Flüchtlingen auswirken.

Als Einzelsprecher meldete sich Markus Maag (SP) zu Wort: «In Reinach leben seit Jahren vom Krieg traumatisierte Flüchtlinge. Ein Feuerwerksverbot war deswegen nie ein Thema.» Dies jetzt im Zusammenhang mit Flüchtlingen aus der Ukraine speziell zu fordern, sei «tendenziös.» Privates «Geknalle und Geklöpfe» könne die Gemeinde so oder so nicht verhindern, stattdessen sollten die Flüchtlinge über den Brauch am Nationalfeiertag informiert werden.

Ähnlich klang es von bürgerlicher Seite, wenn auch dort die Verknüpfung von Feuerwerksverbot und ukrainischen Flüchtlingen nicht Kritik erntete. Vielmehr wurde vorgebracht, den Menschen aus der Ukraine die Schweizer Traditionen näherzubringen.

Man solle die Ukrainer «zu Bratwurst und Bier an dieses Fest der Freiheit einladen», so Adrian Billerback (SVP). Eine Mehrheit des Rates schrieb das Postulat und damit Thema Feuerwerksverbot ab.

Hundemarke wird zwar abgeschafft – doch die Gebühr steigt

Ohne Debatte und einstimmig ging die Abschaffung der Hundemarken über die Bühne. «Hundemarken sind nicht mehr zeitgemäss», so Gemeindepräsident Melchior Buchs (FDP). Dank obligatorischen Chips findet man von jedem Hund in der Schweiz den Besitzer heraus.

Mit der Abschaffung der Marke sparen die betroffenen Hundebesitzerinnen und -besitzer einmalig 20 Franken. Gleichzeitig ist aber vorgesehen, die jährliche Hundegebühr um 20 Franken zu erhöhen.

Weiter ging es am Montag um die Zukunft der Reinacher Musikschule, die seit Annahme der Volksinitiative für ein «Haus der Musik» 2004 auf ein festes Zuhause wartet. Der Gemeinderat schlägt vor, die Musikschule in der Liegenschaft der ehemaligen Obrist AG unterzubringen. Dieses Thema wird in naher Zukunft zu reden geben. Entschieden ist noch nichts.