reinach Wasserpreis schlägt um 50 Prozent auf: Ein Hausbesitzer sucht Hilfe beim Preisüberwacher Reinach hat den Preis für das Trinkwasser stark erhöht. Ein Alteinwohnerrat beschwerte sich beim Preisüberwacher – der findet das Vorgehen der Gemeinde stossend. Aber wegen etwas anderem. Benjamin Wieland 10.05.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

«Es entsteht der Eindruck der Willkür»: Hausbesitzer Beat Böhlen. Kenneth Nars

Beat Böhlen aus Reinach dachte zuerst, er habe falsch gelesen. Seine Wasserrechnung 2020 war im Vergleich zum Vorjahr viel höher ausgefallen. Dabei hatte er im Coronajahr gar nicht viel mehr Wasser verbraucht. Und die Wasseruhr kostete plötzlich 80 Franken statt wie zuvor 30 Franken. Nur war es doch ein- und dieselbe.

So wie Böhlen erging es wohl vielen Hauseigentümerinnen und Hauseigentümern in Reinach. Aber die Rechnungen stimmen: Die Gemeinde erhöhte die Gebühren und Wasserzinsen per 2020. Der Aufschlag dürfte bei den meisten Kunden happig ausfallen. So kostet der Wasserzins mehr als 50 Prozent mehr. Ein Kubikmeter bezogenes Wasser schlägt mit 1.70 Franken zu Buche, zuvor waren es 1.10 Franken.

Die Gemeinde verweist auf Anfrage der bz auf eine Erklärung der Wasserversorgung. Demnach hätten die Einnahmen nicht mehr ausgereicht, den Aufwand zu decken. Deshalb habe der Gemeinderat das Wasserreglement revidiert und die Gebühren angehoben. Der Einwohnerrat habe das Reglement im Mai 2020 verabschiedet und rückwirkend in Kraft gesetzt. Alles sei somit rechtens.

Rüffel vom Preisüberwacher: Er wusste von nichts

Böhlen schrieb dem Preisüberwacher einen Brief, in dem er sich über den Preisaufschlag beschwerte. Eine Mitarbeiterin von «Monsieur Prix» teilte ihm mit, das Vorgehen der Gemeinde sei tatsächlich stossend, aber in einem anderen Punkt: Reinach sei ein formeller Fehler unterlaufen. Die Gemeinde wäre dazu verpflichtet gewesen, den Preisüberwacher vor dem Beschluss neuer Tarife zur Stellungnahme einzuladen – das sei nicht geschehen.

«Da Gemeinden in der Regel kaum bereit sind, auf die schon beschlossenen Gebühren zurückzukommen und eine allfällige Empfehlung zu befolgen, macht eine vertiefte Untersuchung unsererseits wenig Sinn»,

hielt die Mitarbeiterin fest. Sie schlug Böhlen stattdessen vor, eine Beschwerde beim Baselbieter Regierungsrat einzulegen. Böhlen sagt, er habe die Frist leider verpasst.

Die saftige Gebührenerhöhung erklärt sich laut Gemeinde damit, dass die Wasserversorgung schon seit langem vom Eigenkapital gezehrt habe. Spätestens, als sich der Kontostand null näherte, musste die Gemeinde reagieren. Reinach bezieht sein Trinkwasser von den Wasserwerken Reinach und Umgebung.

14 Jahre lang keine Anpassung, doch dann: Wums!

Skurril ist an der Angelegenheit, dass der Einwohnerrat den Abbau des Eigenkapitals bereits 2006 angeordnet hatte. Damals quoll die Wasserkasse über, was gesetzlich gar nicht erlaubt wäre: Bei der Wasserversorgung handelt es sich um eine Spezialfinanzierung. Das heisst, dass sie ihren Aufwand nur über Gebühren decken darf, aber nicht über Steuergelder. Ebenso ist es untersagt, allzu grosse Gewinne anzuhäufen oder den Überschuss abzuzweigen, also für fremde Zwecke zu verwenden.

Die Krux am Reinacher Gebührenreglement ist somit, dass seit 2006, also 14 Jahre lang, die Gebühren nicht mehr angepasst wurden – bis zum grossen Preissprung 2020.

St.Gallen ist viel teurer, Basel etwas günstiger

Er erinnere sich an die Diskussionen um die volle Wasserkasse und den Einwohnerratsbeschluss von 2006, sagt Böhlen. Selber sass er zwischen 2007 und 2013 im Ortsparlament. «Die Idee bei jenem Beschluss war aber ganz sicher nicht, dass man die Kasse komplett leert, um dann die Anschlussgebühren und den Wasserzins derart stark anzuheben. Viel intelligenter wäre es doch gewesen, die Beträge gestaffelt anzupassen. Jetzt entsteht nämlich der Eindruck, die Gebühren seien willkürlich angesetzt, und im Vergleich zu vielen anderen Baselbieter Gemeinden sind wir nun auch überdurchschnittlich teuer.»

In der Schweiz variiert der Wasserpreis stark. Der Vergleichsdienst Comparis hat die Preise 2020 für eine durchschnittliche Familie berechnet. Am günstigsten war der Kubikmeter Trinkwasser in Stans NW, mit 51 Rappen, am teuersten schnitt die Stadt St.Gallen ab, wo 1000 Liter Trinkwasser 2.77 Franken kosteten. Die IWB verrechnet in Basel 1.64. Generell steigen die Preise seit ein paar Jahren – vielerorts müssen die in die Jahre gekommenen Leitungen ersetzt werden.

Beat Böhlen hofft, dass der Gemeinderat künftig die Preise nach und nach anpasst – und den Bezügern weitere Überraschungen erspart bleiben.