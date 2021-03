Reinach Zwei Hochhäuser und ein öffentlicher Platz: Der Gemeinderat hat grosse Pläne für den Ortseingang Nord Der Reinacher Gemeinderat will den ganzen Raum rund um Coop und Migros umkrempeln. Die Autos wandern in den Untergrund, dafür soll man flanieren können. Politisch ist aber noch nichts abgesegnet. Michel Ecklin 22.03.2021, 05.00 Uhr

Anstelle eines Parkplatzes soll aus dem Angensteinerplatz neu ein richtiger Platz werden. Bild: zvg

Der nördliche Ortseingang in Reinach ist wohl das meistfrequentierte Gebiet Reinachs. Dort befinden sich der Coop und die Migros, die Post, die Kantonalbank und weitere Läden. Doch attraktiv ist das Geviert nicht wirklich. Die einzige grössere Freifläche ist ein öffentlicher Parkplatz, von dem vermutlich die wenigsten wissen, dass er «Angensteinerplatz» heisst – denn ausser zum Autoabstellen hält sich dort niemand freiwillig auf.

Darum herum stehen gesichtslose Bauten aus der Nachkriegszeit. Westlich der Tramgleise stehen sogar einige Gebäude leer. Bäume gibt es kaum, und auch eine grössere, zusammenhängende Fläche, die sich für Veranstaltungen anbieten würde, fehlt.



Bäume sorgen im Sommer für Frische

Doch dieser trostlose Eindruck soll sich ändern. Geht es nach dem Willen des Gemeinderats, wird man den Dorfeingang in einigen Jahren kaum mehr wiedererkennen. Zentraler Punkt ist die Umgestaltung des Parkplatzes in einen autofreien Platz mit vielen Bäumen und einem Café in einem Neubau.

«Es soll ein robuster, urbaner, aber dennoch hochwertiger und atmosphärischer Freiraum entstehen»,

schreibt der Gemeinderat.

Für Frische im Sommer sorgen soll ein «Baumdach aus Linden», aber auch ein heller Belag, der den Raum zudem freundlicher erscheinen lassen soll. Der neue Angensteinerplatz soll Raum für Märkte oder Feste bieten, so die Idee, die die Gemeinde zusammen mit der Grundeigentümerin UBS ausgearbeitet hat.



Wohnen, arbeiten, einkaufen, sich aufhalten

Dies alles ist im Rahmen des Quartierplans Angensteinerplatz geplant. Dieser sieht auch vor, dass das heutige Kantonalbank-Hochhaus einem neuen, 54 Meter hohen Neubau weichen soll. Ein Meter höher soll das Hochhaus werden, das anstelle der heutigen Migros vorgesehen ist (Quartierplan «Im Zentrum»). Der Supermarkt wird ebenfalls in einem Neubau Platz finden. Die dortige Einstellhalle soll mit derjenigen verbunden werden, die neu unter dem Angensteinerplatz vorgesehen ist.



In allen Sockelgeschossen sind Läden vorgesehen, darüber sind jeweils Wohnungen geplant. Man strebe eine Mischung aus Arbeiten, Wohnen, Einkaufen, Sich-Aufhalten und -Wohlfühlen an, sagt Gemeindepräsident Melchior Buchs (FDP) in einem von drei Videos, die die Gemeinde zum Quartierplan Angensteinerplatz veröffentlicht hat.



Noch weitgehend offen ist, was auf der anderen Seite der Tramlinie geschehen soll, im Geviert Hauptstrasse-Landererstrasse-Wielandstrasse. Dort stehen derzeit einzelne, teilweise historische Bauten, so auch das ehemalige Restaurant Brauerei. Aus dem Jahr 2015 liegt der Bebauungsplan eines Architekturbüros vor, und der Zonenplan schreibt eine «städtebauliche Auseinandersetzung mit der Eingangssituation» vor.

Es gab Workshops mit der Bevölkerung

Das Potenzial dieses Areals schätzt der Gemeinderat als hoch ein, nicht zuletzt, weil mit der «Landererstrasse» unmittelbar nebenan die meistgenutzte Tramhaltestelle der Gemeinde liegt. Der Gemeinde will noch in der ersten Jahreshälfte 2021 über die nächsten Planungsschritte informieren. Angekündigt ist eine Umfrage, mit der der Gemeinderat die Bedürfnisse der Bevölkerung eruieren will.



Das hat der Gemeinderat für den Angensteinerplatz bereits getan. Aus zwei Workshops wurde ein Aussenraumkonzept erarbeitet, das jetzt fester Bestandteil des Quartierplans Angensteinerplatz ist, und etwa dass 16 grosskronige Bäume Schatten werfen müssen. Und derzeit läuft bis zum 30. April das Vernehmlassungsverfahren für den Quartierplan, der noch dieses Jahr in den Einwohnerrat soll.



Bevölkerung ist kritisch

Trotz all dieser Bemühungen, einvernehmliche Lösungen zu finden, ist es gut denkbar, dass es bei all diesen Projekten zu Volksabstimmungen kommt. Denn in Reinach, wo in den vergangenen und kommenden Jahren kaum jemand mehr die Übersicht über die vielen Quartierpläne hat, ist in den vergangenen Jahren gegen mehrere Bauprojekte das Referendum ergriffen worden, zum Teil auch erfolgreich.

Insbesondere gegenüber Hochhäusern ist die Bevölkerung erfahrungsgemäss kritisch eingestellt. Gemeindepräsident Buchs ist jedoch überzeugt, dass es richtig ist, in die Höhe zu bauen. Im Video sagt er:

«Es darf urban aussehen. Und Hochhäuser gehören heute zur urbanen Entwicklung.»