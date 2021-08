Rekord Bottminger hat die weltweit grösste Königskerze in seinem Garten: «Das hat sie ohne meine Hilfe geschafft» 3,81 Meter misst Ricco Grüters Pflanze. Die ersten Anzeichen der Pflanze habe er für Unkraut gehalten. Doch da bei ihm wachsen darf, was will, konnte sich die Königskerze ungehindert entfalten. Tanja Opiasa-Bangerter 05.08.2021, 05.00 Uhr

Nicht ohne Stolz zeigt Ricco Grüter in seinem Garten in Bottmingen die rekordhohe Königskerze: Kenneth Nars

Die Bottminger Rekordhalterin ist kaum zu übersehen. Meterhoch und etwas schief rankt die Königskerze gen Himmel. Ein kleinerer Ableger wächst am Eingang der gepflegten Liegenschaft, ein anderer auf dem Dach – hier sind wir richtig.

Ohne Leiter kommt man nicht bis zur Spitze der Königskerze. Kenneth Nars

Ricco Grüter zückt gleich das Messband, als wir ihn am Mittwoch in seinem Garten besuchen. «Drei Meter und 81 Zentimeter», frohlockt Grüter und steigt neben der gelben Blütenspitze von seiner Gartenleiter. Grüters Königskerze sei kurz davor, den Weltrekord zu brechen, berichtete der «Birsigtal-Bote» kürzlich.

Die heftigen Regenfälle hätten das Wachstum der Pflanzengattung mit dem lateinischen Namen Verbascum stark begünstigt, ist sich Grüter sicher. Um rund fünf Zentimeter dürfte seine Königskerze damit nun die 2009 in Flensburg gemessene, bisherige Rekordhöhe übertreffen.

Einem italienischen Import zu verdanken

«Ich hielt die ersten Anzeichen für ein Unkraut», sagt der Wahl-Bottminger, der vor zehn Jahren in sein Elternhaus an der Stallenstrasse zog. Begeistert erzählt er von den ungewöhnlich grossen, pelzigen Blättern, die vergangenen Herbst aus dem Boden stiessen. Gezüchtet habe er die zu den Braunwuchsgewächsen zählende Pflanze nicht. Vielmehr habe er den Wuchs einem italienischen Import an Vulkansteinen zu verdanken, mutmasst der pensionierte Hochbauzeichner.

Mit den Tuffsteinen habe er vor Jahren eine Lärmschutzwand um das Grundstück gemauert. Die Samen, die bevorzugt auf sparsamen Boden wachsen, hätten vermutlich an den Tuffsteinen gehaftet, sagt Ricco Grüter. Zudem dünge er nicht, was ebenso günstige Bedingungen schaffe, sagt er und räumt ein, dass er zwar statt eines grünen einen braunen Daumen habe.

Bescheidener Rekordbrecher

Wie bei etlichen Neuankömmlingen, die er erst auf Anraten einer befreundeten Floristin weniger wässerte oder umplatzierte, habe er erst nach einer kurzen Recherche erfahren, dass seine Königskerze etwas Besonderes sei. Tatsächlich wird die Normvariante dieser Art nur bis zu drei Meter hoch.

sagt Grüter, der auf die Frage nach dem Pflegeaufwand sogleich abwinkt: «Das hat sie ohne meine Hilfe geschafft», betont der Pensionär, dem Wettbewerbsdenken fernliege. Eine Aufnahme ins Guinnessbuch der Rekorde beabsichtige er vorerst nicht. Wachse die Pflanze nächstes Jahr wieder in eine ähnliche Höhe, sei dies jedoch nicht ausgeschlossen, betont Ricco Grüter.

«Die Natur kommuniziert mit uns»

Bei den Medien habe er sich aus purer Faszination mit einem Bild der Erscheinung gemeldet. Schliesslich werde im Gemeindeanzeiger regelmässig eine Empfehlung zum Jäten eingeführter Arten kommuniziert. Seine Königskerze sei der Beweis, dass es auch schützenswerte, weniger dominante Pflanzen gebe.

sagt Grüter und zeigt uns eine Topfpflanze, die augenscheinlich von der Zimmerecke zum Fenster hin wächst, sowie eine baumähnliche Zimmerpflanze, deren obere Blätter merkwürdig geduckt wirken.

«Diese ist nicht mehr glücklich», sagt der bodenständige Ästhet mit einem Hang zu fernöstlichem Feng-Shui. Er ist sich sicher: «Die Natur kommuniziert mit uns.»