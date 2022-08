Religion Nach drei Jahren im Schwarzbubenland: Die Orthodoxen sind im Kloster Beinwil angekommen In der einstigen Benediktinerabtei leben orthodoxe Mönche. Die Gemeinschaft kann immer mehr Besuchende begrüssen. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 12.08.2022, 05.00 Uhr

Den Westschweizer Archimandrit Damaskinos hat es ins Kloster Beinwil verschlagen. Nicole Nars-Zimmer

Die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer in der Küche des Klosters Beinwil haben viel zu tun: «Heute Abend servieren wir 18 Abendessen», sagt Mönch Archimandrit Damaskinos im Klostergarten. Von den Essen entfallen nur vier auf die orthodoxen Mönche. Die restlichen Personen sind Besuchende des Klosters am äussersten Zipfel des Schwarzbubenlands.

Mit seinem schwarzen Gewand, der schwarzen Kappe und dem Rauschebart wirkt Damaskinos im beschaulichen Beinwil noch immer ein wenig exotisch. Dabei lebt er mittlerweile seit dreieinhalb Jahren in der einstigen Benediktinerabtei. Gemeinsam mit drei anderen Mönchen bildet er eine orthodoxe Gemeinschaft. Er selber ist in der Westschweiz aufgewachsen, während die anderen Männer aus Moldawien, Russland und Deutschland stammen.

Den Besuchenden steht eine grosse Bibliothek zur Verfügung. Nicole Nars-Zimmer

Touristen, Klosterfreunde und Jakobsweg-Pilgernde

Das Kloster, das die Benediktiner im 17. Jahrhundert verlassen hatten, stand lange Zeit leer. Nachdem zwischenzeitlich eine ökumenische Gemeinschaft im Kloster wohnte, ist die Orthodoxie eingezogen. Diese christliche Strömung kennt keinen Papst, sondern verschiedene Patriarchen. Das Kloster im Thierstein ist Teil des Moskauer Patriarchats. Nach den Katholiken und den Reformierten stellen die Orthodoxen mit rund 150’000 Menschen die drittgrösste Familie innerhalb des Christentums in der Schweiz.

Orthodoxe Klöster sind in unserem Land eine Seltenheit. Wohl auch deshalb erfreut sich das Kloster in Beinwil bei Besucherinnen und Besuchern immer grösserer Beliebtheit. Die jährliche Zahl der Übernachtungen nahm seit dem Einzug der Orthodoxen konstant zu. Archimandrit Damaskinos sagt:

«In diesem Jahr ist es bereits zu 1500 Übernachtungen gekommen.»

Den Gästen sei es freigestellt, ob sie für die Übernachtung und das Essen bezahlen oder im Gegenzug im Kloster mithelfen. Die Besuchenden sind vielfältig: dazu gehören Klosterinteressierte, Touristen, Wandernde, Jakobsweg-Pilgernde oder andere Orthodoxe.

Zürcher Maler opfert Ferien und saniert das Kloster Beat Graf wohnt und arbeitet im zürcherischen Truttikon. Seine Sommerferien verbringt der 56-Jährige mit seiner Frau nicht am Strand oder in den Bergen. Während zweier Wochen saniert der Maler die Ostfassade des Klosters Beinwil. Bei einem früheren Besuch im Schwarzbubenland ist Graf aufgefallen, dass die Fassade einen neuen Anstrich gebrauchen könnte. «Seit einigen Jahren spielt der Glauben bei mir eine wichtige Rolle», sagt er vor Ort in Beinwil. Im Sinne der Ökumene – seine Frau ist katholisch, er reformiert – habe er sich entschlossen, im Kloster Beinwil einen freiwilligen Einsatz zu leisten. Gegen Kost und Logis streicht er die Fensterläden und die Fassade neu an. «Mein Einsatz ist mit der Solothurner Denkmalpflege abgesprochen», versichert Graf. Ein Grossteil der Gebäude gehört der Stiftung Kloster Beinwil, eines dem Kloster Mariastein. Dorthin zog es die Benediktiner einst, als sie Beinwil verliessen. Der Einsatz des Zürchers ­endet heute. «Es gibt noch viel zu tun», sagt er. Beat Graf wird wohl kaum das letzte Mal in Beinwil gewesen sein. (hof) Der Zürcher Maler Beat Graf saniert ehrenamtlich das Kloster Beinwil. Nicole Nars-Zimmer

An Attraktivität in der orthodoxen Gemeinde hat das Kloster Beinwil durch Geronda Dionysios gewonnen. Der 71-jährige Grieche ist Gründer von Klöstern auf der ganzen Welt, wichtige Figur in der Orthodoxie und geistiger Vater der Beinwiler Mönche. Im Kloster Beinwil lebte Dionysios bis zu einer schweren Corona-Erkrankung und amtete auch als Abt. Momentan befindet er sich in einer Klinik bei Bad Ragaz. «Er ist auf dem Weg der Besserung», sagt Damaskinos. Ziel sei, dass er genesen nach Beinwil zurückkehrt.

Die Nonnen sind nun in einem Kloster in Deutschland

Die personelle Fluktuation zwischen den Klöstern, die Geronda Dionysios als geistigen Vater haben, ist gross. In Beinwil waren im Jahr 2019 drei Nonnen tätig. Sie sind ausgezogen und leben nun im Kloster Arnstein in Rheinland-Pfalz. Dass dereinst wieder Schwestern das Kloster Beinwil bevölkern, ist möglich. Archimandrit Damaskinos vertraut auch hier auf Gott:

«Das passiert oder nicht. Der Herr wird es richten.»

Das Kloster ist in eine malerische Landschaft in Beinwil eingebettet. Nicole Nars-Zimmer

