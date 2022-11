Michael Sauter fährt mit Unterstützung seiner Familie Formel 4

Rennfahrer Eine Gempner Familie gibt Vollgas: Michael Sauter fährt in der zweiten Saison Formel 4 Der 18-Jährige hat kein Profiteam hinter sich, dafür seine Familie. Für den nächsten Schritt bräuchte er aber einen Sponsor. Fabia Maieroni Jetzt kommentieren 01.11.2022, 05.00 Uhr

Michael Sauter (Mitte), Formel 4 Fahrer aus Gempen, zusammen mit Vater Stephan, Mutter Miyuki, Grosspapi Roland (h.l.) und seiner Schwester Karin (r.). Fabia Maieroni

Eine Traube von Männern steht um das Formel-4-Auto. Die roten Teamanzüge sitzen wie angegossen, die Aufschrift «Ferrari Driver Academy» glänzt auf dem polierten Rennwagen. In den Boxen stehen aufwendig eingerichtete Abtrennungen, die Namen der vier Fahrer strahlen von den Wänden. Jeder hat einen eigenen Mechaniker und einen Renningenieur an seiner Seite. Das Prema-Team gilt als Favorit. Hier wird ein Reifendruck gemessen, dort ein Wert in einen Computer einge­lesen. Der Fahrer erhält letzte Tipps. Bald startet das erste Rennen auf dem Nürburgring, einer der bekanntesten Rennstrecken der Welt. Es wird das letzte Rennwochenende in der ADAC-Formel-4-Wertung sein.

Das Team ist eine Familienangelegenheit

Die Prema-Ingenieure werfen einen kurzen Blick zur Konkurrenz in der Box nebenan. Dort sitzt Stephan Sauter gerade auf dem Auto und bespricht mit seinem Sohn Michael die Ausrichtung der Rückspiegel. Team-Anzüge gibt es hier nicht, Papa Sauter trägt an diesem nasskalten Oktobermorgen einen Faserpelz mit aufgesticktem Sauter-Logo.

Zur Abtrennung der Boxenbereiche muss ein altes Festzelt herhalten. Funktional ist hier das Motto. Das Team – eine Familienangelegenheit. Stephan Sauter ist Vater, Mechaniker und Renningenieur in einem, Grossvater Roland Sauter kümmert sich um die Reifen und den Rennverlauf, Mutter Miyuki ist Teammanagerin, Michaels Schwester Karin hilft, wo immer sie gerade gebraucht wird. «Ich möchte kein Rennwochenende missen», sagt Karin, die selbst Kart-Rennfahrerin war, «denn man weiss nie, wann es das letzte war.»

Michael Sauter ist über Funk mit seinem Vater verbunden. Fabia Maieroni

Motorsport liegt in den Genen

Die elf 180-PS-starken Formel-4-Autos fahren auf ihre Startplätze. Sauter steht auf Platz 9. Vom Streckenrand aus verfolgt die Familie den rasanten Start, Vater Stephan ist per Funk mit Michael verbunden. Während die Teams neben den Sauters das Renngeschehen auf eigenen Bildschirmen verfolgen können, muss sich die Familie mit dem stark verzögerten Livestream begnügen. «Jesses, hesch das gseh? Mi Härz isch stoh blibe!», ruft Grossvater Roland auf einmal aus, als Michael Sauter auf der Zielgeraden von seinem Konkurrenten so abgedrängt wird, dass er der Wand nahe kommt. Rennsport ist gefährlich. Das weiss auch Stephan Sauter, der das Geschehen mit einer Mischung aus unendlichem Stolz und etwas Sorge um seinen Sohn verfolgt. Mutter ­Miyuki ist da pragmatischer. Sie sagt:

«Ich habe nie Angst um meinen Sohn.»

Die Mutter lacht. Eigentlich würde sie eher selbst gerne mitfahren.

Schon Michels Urgrossvater, Kurt Sauter, war Rennfahrer. Hier, auf dem Nürburgring, fuhr er Anfang der Fünfzigerjahre selbst Rennen. 1953 hängte Kurt Sauter seine Rennkarriere an den Nagel und konzentrierte sich voll auf den Bau von Rennautos der Marke «Sauter Spezial». 1962 zog er mit seiner Werkstatt nach Gempen. 1965 ging der letzte Rennwagen in Produktion.

Begeisterung für Rennsport seit Kindertagen

Noch immer sind Sauters mit drei Firmen in Gempen ansässig. In der Carrosserie der Familie macht Formel-4-Fahrer Michael Sauter eine Lehre als Carrosserie­spengler. Michael Sauter erhielt seinen ersten Kart mit sieben Jahren zu Weihnachten geschenkt. Seither ist er auf der Rennstrecke zu Hause. 2014 holte sich der junge Rennfahrer mit einem Minikart seinen ersten Meistertitel. Es folgten unter anderem ein Vizemeistertitel in der Schweizer Kart-Meisterschaft 2017 und ein 5. Rang im IAME World Championship Final. 2021 stieg Michael Sauter in die Formel 4 ein. Ein Vorbild aus der Formel 1 hat Sauter nicht.

Der junge Rennfahrer sagt:

«Das sind alles auch nur Menschen.»

Auch die weltberühmte Strecke, auf der er an jenem Wochenende seine Saison abschliesst, beeindruckt ihn nur wenig: «Es ist eine geteerte Strasse, wie eine andere auch», sagt er überraschend unaufgeregt.

Das Rennauto von Michael Sauter kostete rund 70'000 Franken Fabia Maieroni

Dennoch: Die Begeisterung für den Sport ist beim heute 18-Jährigen seit Kindertagen ungebrochen. «Es macht einfach Spass! Die Atmosphäre, das Überholen, die Geschwindigkeit, einfach alles», sagt Michael Sauter mit glänzenden Augen.

Ohne Sponsor ist Wechsel in Profiteam nicht möglich

Nach einer halben Stunde ist das erste Rennen am Samstag zu Ende. Michael Sauter hat sich vom neunten auf den sechsten Rang vorgekämpft. Ein gutes Resultat, zumal Michael wegen des engen Budgets nur einmal im Jahr wirklich trainieren kann, seine Kontrahenten hingegen mehrmals pro Woche. Mehrere hunderttausend Franken zahlt ein Fahrer der grossen Teams für eine Saison. Michael Sauter kann da nicht mithalten. Die Kosten für das etwa 70'000 Franken teure Auto und die Saisongebühren in der Höhe von 12'000 Franken trägt die Familie.

Das Rennwochenende auf dem ­Nürburgring endet am Sonntag mit dem Saisonsieg des 16-jährigen Andrea Kimi Antonelli, ein Fahrer des Favoriten ­Prema.

Michael Sauter fährt auf Rang 13 von 19 in der Saisonwertung. Die Familie ist stolz auf ihn, er jedoch ärgert sich noch über einen Fehler im zweiten Rennen. Trotzdem scheinen die Rennchefs anderer Teams Interesse am jungen Talent zu zeigen. Doch ohne Sponsor ist ein Wechsel in ein Profiteam unmöglich. So hofft Michael Sauter darauf, einen Geldgeber zu finden, um den Sprung in die nächste Klasse zu schaffen. Denn die Familientradition kann nur so einen Schritt weitergehen

