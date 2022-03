«Rent a Boss» Schüler der Sek Aesch bald fit für die Arbeitswelt: Ganze Woche Coachings durch Roche, Bell und Co. Leute aus der Praxis zeigen im Programm «Rent a Boss» Jugendlichen den Weg zur Lehrstelle auf. Die Sekundarschule Aesch nutzt dies als erste Schule gleich während einer kompletten Woche für alle Zweitklässler. Fabian Schwarzenbach Jetzt kommentieren 16.03.2022, 05.00 Uhr

Urs Wyss von Roche gibt Schülerinnen und Schülern der Sek Aesch im Rahmen des Programms «Rent a Boss» ein Bewerbungscoaching. Bild: Kenneth Nars (Aesch, 15. März 2022)

«In vielen Firmen gibt es heute die Du-Kultur, das kann bedeuten, dass euch das Du bereits im Vorstellungsgespräch angeboten wird», erklärt Urs Wyss sechs verdutzten Jugendlichen der 2. Klassen der Sekundarschule Aesch. «Ist es für euch in Ordnung, wenn ich euch Du sage? Ich bin der Urs», sagt der Verantwortliche für die Berufsinformation der Roche. Die Schülerinnen und Schüler nicken ein bisschen irritiert.

Wyss will seine Gruppe, die er in der Berufsbildungswoche im Programm «Rent a Boss» coachen darf, auf für sie Ungewöhnliches vorbereiten. «Ihr dürft nicht erschrecken, wenn etwas Ungewohntes auf euch zukommt», mahnt er. In seinem Coaching nimmt er die Schülerinnen und Schüler gerne mal etwas auseinander, sodass sie gezwungen werden zu argumentieren. «Ihr müsst erklären, weshalb ihr diese Lehrstelle, diesen Job möchtet und warum ihr bei dieser Firma einsteigen wollt», erklärt er. Bewerben ist sich verkaufen, lautet sein Credo.

Mit Motivation Leistungsdefizite ausbessern

Darauf dreht er kurz den Spiess um und bittet die Gruppe, Sätze aus Bewerbungsschreiben zu lesen. «Was habt ihr für Erwartungen, wenn ihr das lest?», fragt er und weist auf das Hauptproblem «Schülerdeutsch» hin. Zu geschliffene und komplexe Formulierungen weisen darauf hin, dass der Bewerbende das Schreiben nicht selber verfasst hat. Dennoch sei es wichtig, das Schreiben jemandem zum Gegenlesen zu geben. Wyss weist auf ein anderes Beispiel hin, dass die Motivation der Bewerberin deutlich hervorhebt. «Mit Motivation kann man Leistungsdefizite übergehen», ist er überzeugt. Voller Einsatz der Bewerbenden kommt gut an.

Es folgen kleinere gute Tipps. So sollen alle Beilagen in einem einzigen Dokument gespeichert und angehängt oder die Adresse und die Anrede korrekt geschrieben werden. Ein wesentlicher Tipp lautet aber, immer einen Plan B bereitzuhaben. Und weil im Leben immer alles anders kommt, wäre allenfalls auch ein Plan C gut.

«Wenn man wirklich will, dann kann man»,

bestärkt er, aber es gebe auch Ausnahmen.

Urs Wyss war mit seiner Gruppe zufrieden: «Sie müssen den Weg kennen, dann ist schon viel erreicht. Der kann sich auch einmal ändern.» Er macht gerne bei «Rent a Boss» mit, da der Schülerschaft die Möglichkeit gegeben werden müsse, zu üben.

Lob seitens der Schülerinnen und Schüler

Medea fand es «cool, dass die Coaches kommen, ich erhoffe mir, Einblicke zu erhalten, was man von uns erwartet». Flurinas Punkte, die sie gut fand, waren «die Tipps und die Beispiele, die nicht so gut sind». «Überall Du sagen und bei den Lehrern Sie», nennt Erich eine Erfahrung, die er nicht erwartet hatte. Leni stimmt dem zu: «Vor allem, dass er vorher gefragt hat, ob es okay sei.» «Er hat uns direkt angesprochen und ist auf uns zugegangen», lobt Medea Wyss in der Pause.

Anschliessend setzt Wyss noch einen drauf. Er simuliert ein Bewerbungsgespräch anhand von Standardfragen, auf die die Schüler antworten müssen. Der Bewerbungsspezialist hängt bei den Antworten ein und fragt immer tiefer. So schält er die effektive Motivation der Jugendlichen heraus: Machen sie es, weil es sie interessiert und sie es auch wollen oder weil die Eltern gesagt haben, mach mal das? Wyss lässt die Gruppe weiter argumentieren und prüft ihre Hartnäckigkeit.

Jugendliche sind die Fachkräfte von morgen

Er gibt ihnen vier Punkte mit auf den Weg: «Ausdauer, Durchhaltevermögen, die Wahl der Fachrichtung und die eigene Frustrationstoleranz.» Und ganz wichtig: «Schule verbaut niemandem die Zukunft», da der Berufserfolg nur etwa 50 Prozent mit den Schulnoten zusammenhänge.

Neben Roche engagieren sich auch andere Firmen, wie Bell oder das Prattler Speditionsunternehmen Ziegler. Deren Ausbildungsverantwortliche Franziska Vosseler wies vor allem auf den ersten Eindruck im Bewerbungsgespräch hin. Sie ermunterte die Jugendlichen, präzis zu sein, das Gespräch vorzubereiten und zu fragen:

«Fragen ist ein Zeichen, dass man sich interessiert.»

Die Schirmherrin des «Rent a Boss» und Brückenbauerin zwischen der Wirtschaft und den Jugendlichen ist die Handelskammer beider Basel. «Wir wollen praxisnahes Wissen in die Schule bringen», erläutert Sprecherin Jasmin Fürstenberger. Denn Jugendliche aus der Region seien die benötigten Fachkräfte von morgen.

