Reportage aus Pratteln kurz vor dem Esaf

Reportage Pratteln und die Bösen: Eine Reise zwischen Plattenbauten und Sägemehl Am Eidgenössischen Schwingfest trifft die Postkarten-Schweiz auf die Agglomeration. Auf einem Spaziergang hören wir Geschichten zu Munis, Maradona und Kuhglocken. Und wir besuchen den Schwingkeller Binningen, wo sich die Baselbieter Eidgenossen vorbereiten. Yann Schlegel 13.08.2022, 05.00 Uhr

Pratteln im Schwingfieber. 400'000 Menschen werden am Esaf erwartet. Kenneth Nars

Ismael sitzt vis-à-vis der ikonischsten Prattler Bushaltestelle mit dem gesprayten Schriftzug «... Welcome to LNG ...». Die Längi, ein Prattler Aussenquartier. Ob er schon über das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest Bescheid wisse, fragen wir ihn. «Ja, ich habe Tickets!», sagt Ismael. Dunkle Tattoos, schlaffe Wangen und ein sanftes Lächeln. Maradona thront auf seinem Leibchen.

Ismael weiss, dass er als Schwingfan fast allein ist in seinem Quartier. Er erzählt, wie der ehemalige Gemeindepräsident ihm Eintritte organisierte. Schon in Zug und Burgdorf war er am Eidgenössischen mit dabei. «Ich bin ein grosser Stucki-Fan.» Gerne würde er Christian Stucki, den Schwingerkönig von 2019, in Pratteln wieder siegen sehen. Ismael hat türkische Wurzeln, die Schwiegereltern arbeiten im Baselbiet in der Landwirtschaft. «Nie hätte ich gedacht, dass das Schwingfest hier in Pratteln stattfindet», sagt er. Er lächelt.

Ismael liebt sie alle beide, Maradona und Christian Stucki. Roland Schmid

Kaum ein Thema? Aber alle wissen Bescheid

Zwei Stunden vor der Begegnung im Längi-Quartier mit Ismael rollt die S-Bahn am Bahnhof in Pratteln ein. Die Perrons sind extra verlängert worden, damit die Agglomerationsgemeinde überhaupt schlucken kann, was in zwei Wochen auf sie zukommt. An diesem Nachmittag steigt wie üblich zu dieser Zeit ein Dutzend Menschen aus und ein Dutzend wieder ein. In den Tagen rund um das Eidgenössische werden die Menschenmengen zum grössten Sportanlass der Schweiz strömen. Es wird sein, als ob die gesamte Stadt Zürich an einem Wochenende in Pratteln zu Besuch käme.

Vor dem grossen Wirbel ist noch alles wie üblich am Bahnhof Pratteln. Nur die wehenden Fahnen an den Strassenlampen in der Bahnhofsstrasse sind Zeugen dessen, was auf den Ort zukommt. «Pratteln im Baselbiet» lautet der mässig kreative Titel für das Eidgenössische Schwing- und Älplerfest. Ein Eichenblatt dient als Emblem.

Traditionssport im modernen Schwingkeller mitten in Binningen. Kenneth Nars

Unter der Linde im Jörinpark winden sich die Kinder in der aufgewickelten Schaukel, bis ihnen schwindlig ist. Nebenan plaudern ein paar Seniorinnen auf der schattigen Terrasse des Alters- und Pflegeheims Madle. Der Wald oben am Dorf habe ihm diesen Namen eingebracht, erzählen die Frauen. Das Schwingfest? Kaum ein Thema hier, sagt die eine. Aber dann weiss die Kleingruppe doch gut Bescheid.

Ob wir denn schon bei Bauer Degen oben auf dem Schönenberg gewesen seien. Da gebe es den Siegermuni zu sehen, dem vor ein paar Wochen für das Idealgewicht von einer Tonne noch 60 Kilogramm fehlten. «Aber ich muss sagen, mir gefällt der Muni nicht», sagt eine Frau mit rot gekraustem Haar. Zu schlank wirke er auf den Fotos. Lacher in der Runde. Ein dunkleres Fell hätte ihm mehr Muni-Look verliehen, findet die Appenzellerin unter ihnen.

Im Altersheim Madle wissen sie über den Muni Bescheid. Roland Schmid

Nebenan geniessen viele Familien mit Kleinkindern die letzten Ferientage. Ein halbes Dutzend Kinderwagen steht auf dem ausgetrockneten Parkrasen. Mittendrin Soraya: «Mein Mann hat Karten gekriegt.» Sie ist aus Hersberg hergekommen, weil es ihrem Buben in diesem Park so gut gefalle.

Ein paar Schritte weiter sitzen zwei Jungen beim Grossmattschulhaus auf einer Mauer. Das Handy in den Händen, eine Packung Chips zwischen sich. Die Eltern gingen ans Schwingfest, sie seien von einem Hauptsponsor eingeladen, erzählt der eine. «Ich weiss, dass es mehrere Gänge im Schwingen gibt», so der Bub. «Mehr nicht.»

Im dörflichen Pratteln sieht es aus wie in der Durchschnittsschweiz. Mal Solarpanels auf dem Dach. Da ein verwaistes Einfamilienhaus, dort ein Tesla. Einige Anwohnende haben die Schweizer Fahnen vom Nationalfeiertag gleich hängen lassen. Auch der grosse Prattler Adler lugt von einer Fassade herab. Wenn die Schwinger kommen, muss etwas Folklore sein. Pratteln will sich im besten Licht zeigen. Den ehemaligen Friedhof Gottesacker hat die Gemeinde extra für das Eidgenössische herausgeputzt.

Schnauben und Schweissperlen im Sagmäu von Binningen

Mittwochabend, gut zwei Wochen vor dem Schwingfest, mitten im urbanen Binningen. Hier, wo die Stadt Basel ausläuft, führt auf dem topmodernen Sportareal Spiegelfeld eine Treppe in den Schwingkeller. Man ist per Du. Hinter der Fensterscheibe schwitzen die Jungschwinger im Sägemehl. Davor werweissen ein paar Männer, wer dieses Jahr den Königstitel holen wird.

Nachwuchs gesucht! Kenneth Nars

Beim Schwingklub Binningen treten an diesem Abend die Baselbieter Hoffnungsträger zu einem der letzten Trainings an, bevor es in die gigantische Arena in Pratteln geht. Darum gebe es mehr «Gläuf» als sonst im Keller, sagt Trainer Henzer Andreas, selbst auch ehemaliger Spitzenschwinger. Die Muskeln drücken bei ihm noch immer durchs weisse Hemd. Ein Appenzeller Gürtel hält die kurzen Hosen um die Hüften.

Modrige Luft strömt aus der Schwinggrube, als die Buben mit muskulösen Oberkörpern in den Gang treten. Je eine grosse Schweizer und Baselbieter Flagge und die als Trophäen aufgehängten Kuhglocken schmücken den Trainingsraum. Die Schwingerhosen sind an einem Holzpfahl aufgereiht. Vater Henzer Geri ebnet das Sägemehl mit einem Rechen aus und formt zuletzt in der Mitte ein perfektes Schweizer Kreuz.

Eine gigantische Bühne für die Bösen

«Waren Sie schon einmal dort draussen?», fragte uns beim Altersheim eine Frau. Nur schon die Baustelle sei ein Spektakel. Ihre Augen leuchteten hinter der Brille hervor.

Der Weg zum Schwingfestareal führt in die Arbeitersiedlungen beim Rankacker. Keine einzige Menschenseele ist an diesem Nachmittag draussen in den kargen Hinterhöfen. Nackte Wohnblöcke stehen hinter einer faden Lärmschutzwand, dahinter rauschen ohne Unterbruch die Autos vorbei. Zwischen den Blöcken leuchten die weissen Blachen der Festzelte hervor.

Die Weite dahinter gibt den Blick auf eine gigantische Baustelle auf dem Stoppelfeld frei. Ein Gerüstewald umfasst die temporär grösste Arena der Schweiz. Der perfekte Landirasen ist ausgerollt, nur das Sägemehl fehlt noch. Darum herum baut das Esaf seine kleine Alpenschweiz. Pratteln kann aber nur Aussicht auf die Jura-Ausläufer bieten. Im Rücken ragt die Antenne des höchsten Basler Bergs St. Chrischona empor.

Hinter Autogaragen und Industrie führt der Weg über eine Brücke. Autobahn, Ackerfelder, Ergolz. Die Dimensionen des darin eingebetteten, provisorischen Campingplatzes sind ähnlich imponierend wie das Festgelände. Flussabwärts folgt ein üppiger Schrebergarten und auf der Minigolfanlage nebenan rollen die Bälle über den Parcours. Knapp zwei Kilometer Luftlinie vom Prattler Bahnhof entfernt liegt das Quartier Längi.

«... Welcome to LNG ...» – die Menschen in der Längi lieben ihr Quartier. Roland Schmid

Die Kids sausen mit Neymar-Leibchen auf dem Velo vorbei. Wie Legosteine sind die Plattenbauten ins Gelände gestellt. Das Schwingfest bewege die Menschen bisher kaum, sagt die Verkäuferin im Spar-Laden. Sie kennt alle hier. Was von aussen lange als Problemquartier bezeichnet wurde, ist für sie Heimat. Seit 20 Jahren arbeitet sie hinter der Kasse, seit 30 Jahren wohnt sie in der Längi.

Wer von hier ist, bleibt für immer mit dem Ort verbunden. Selbst Fussballstar Shaqiri kauft noch im Spar ein, wenn er seine Eltern besucht. Hier drehe sich alles um Fussball, sagt Ismael. «Wenn der FCB spielt, ist das Quartier leergefegt.»

Die sechs Jungs aus der Längi freuten sich aufs Gruppenfotoin ihrem Quartier. Roland Schmid

Eine Gruppe gross gewachsener Teenager steht auf der andern Strassenseite. Schwingen? Das sei doch ähnlich wie das türkische Ringen, einfach, ohne dass die Athleten den Körper mit Öl einrieben, sagen die Jungs. Lautes Gelächter. Einer will wissen, warum wir in die Längi gekommen sind. Die Antwort gibt er selbst: «Weil wir das Zentrum der Welt sind.» Ein anderer fügt an: «Wir sind der sechste Kontinent.»

Möglichst den normalen Trainingsalltag bewahren

In Binningen betreten die Baselbieter Bösen die Schwinggrube. «Heute hast du dir aber besonders Mühe gegeben», sagt Odermatt Adrian zu Papa Henzer. Hinter ihm folgen Voggensperger Lars, Odermatt Jonas, Brun Samuel und Erb Roger. Im Kreis beginnen sie ihre Aufwärmrunden. Der ältere der Odermatt-Brüder gibt den strikten Takt vor.

Trainer Andreas Henzer beobachtet Odermatt Adrian bei den Aufwärmübungen. Kenneth Nars

«Wir wollen möglichst keine Situationen schaffen, die ungewohnt sind», sagt Trainer Henzer. Interviews geben die Baselbieter Athleten deswegen bis zum Eidgenössischen keine mehr. Nur noch der Kampf Mann gegen Mann im Sägemehl stehe im Fokus.

Der Schwingsport am Rand von Basel hat Tradition – 1948 wurde der Klub gegründet. Das sei naheliegend, findet Henzer Andreas. «Es ist ja auch der Nationalsport der Schweiz. Darum waren es die ersten Vereine und Klubs in den Dörfern.» Doch obwohl der Schwingsport in den letzten Jahren eine Renaissance erfuhr, gelinge es in der Nordwestschweiz nur zögerlich, neuen Nachwuchs zu rekrutieren.

Im Oberbaselbiet fast noch mehr als in Binningen, erzählt Bruder Henzer Michael. Er blickt nach draussen, wo direkt hinter der Fensterscheibe Jugendliche auf dem Kunstrasen in knallfarbenen Überziehern einem Fussball nachrennen. Und der Bruder sagt: «Popularität erfuhren wir vor allem in Sachen Zuschauer. Die Traditionen und die Fairness des Schwingsports sind einfach beliebt und gesucht in der heutigen Zeit.»

Nachdem die Schwinger auch die Nackenmuskulatur gewärmt haben, indem sie den Kopf im Sägemehl wälzen und den Kopfstand stehen, folgt der Griff zu den Schwingerhosen. Mit fester Stimme leitet Trainer Henzer die Kämpfe an. Ineinander verschlungen schnauben die Männer, Schweissperlen auf der Stirn. Bis es plötzlich schnell geht und sie im Doppelpack durch die Lüfte wirbeln, um wieder im Sägemehl zu landen.

Ein Wurf, der in zwei Wochen genau gleich gelingen soll. Aber vor einem Millionenpublikum. Dort draussen in Pratteln.

