Nach der Corona-Demo Einmal im Rampenlicht: Diese Folgen könnte der Negativ-Rummel für Liestal haben Wegen der Coronademo und der Gegen-Aktion unter #NoLiestal stand der Baselbieter Hauptort zuletzt national in den Schlagzeilen. Der Werber David Schärer befürchtet, dass Liestal dadurch einen zweifelhaften Ruf erlangt hat, den die Stadt nur schwer wieder los wird. Die Verantwortlichen in Liestal bewahren Ruhe. Dimitri Hofer 27.03.2021, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Einer von vielen: Der Rapper Knackeboul stellte sich unter dem Motto #NoLiestal hinter die Corona-Politik des Bundesrats. Twitter / Aargauer Zeitung

So viel landesweite Aufmerksamkeit wie in diesen Tagen hatte Liestal seit Jahren nicht mehr: Vor einer Woche trafen sich dort rund 7000 Menschen zu einer bewilligten Demonstration gegen die Coronapolitik des Bundesrats. Die Bilder der fast ausnahmslos ohne Hygienemaske durch die Strassen ziehenden Personen schafften es in viele Beiträge für Fernsehen und Radio sowie auf die Titelseiten der Zeitungen.

Doch nicht nur in den traditionellen Medien tauchte Liestal nach der Coronademo auf. Auf dem Kurznachrichtendienst Twitter äusserten nach dem Grossanlass unzählige Nutzer teilweise harsche Kritik am Verhalten der Demonstrationsteilnehmer - und sie lancierten eine Gegen-Aktion. Prominente wie der Komiker Renato Kaiser, der Rapper Knackeboul und der Liedermacher Nils Althaus hielten ein Schild mit der Aufschrift #NoLiestal in die Kamera.

Der Online-Protest gegen den Strassen-Protest war am Donnerstag das dominierende Thema auf Twitter. Gestern Freitag flachte die Aktion ein wenig ab, während sich unter dem Motto #moreLiestal eine Bewegung formierte, die sich ähnliche Demonstrationen wie in Liestal wünscht. In Uri hat die Regierung nach den Ereignissen im Baselbiet entschieden, eine weitere Kundgebung des Vereins Stiller Protest nicht zu genehmigen.

Wuhan, Ischgl, Liestal

Liestal, Liestal, Liestal. Schafft es die 14500-Einwohner-Stadt sonst selten in die nationalen Schlagzeilen, ist sie derzeit omnipräsent. «Das könnte zu einem Problem werden», erklärt der Werber David Schärer. «In Fernsehbeiträgen habe ich bemerkt, dass einige Personen nicht wissen, wie man Liestal ausspricht. Das ist ein Indiz für die Unbekanntheit der Stadt in der restlichen Schweiz.» Nun stehe Liestal für einmal im Rampenlicht, und zwar in einem wenig schmeichelhaften Zusammenhang.

«Die Chance, dass da etwas vom zweifelhaften Ruf, den die Stadt durch die Demo erlangt hat, haften bleibt, ist intakt.»

Der aus Basel stammende Werbefachmann sieht sogar Parallelen zu Wuhan und Ischgl, die durch Corona ebenfalls berühmt-berüchtigt wurden. «Diese beiden Orte hatten zuvor viele nicht auf dem Radar. Nun kennt man sie wegen der Pandemie.» Im chinesischen Wuhan brach das Virus aus, der österreichische Winterskiort Ischgl entwickelte sich zu einem Coronahotspot. Für David Schärer, der an einer Kampagne gegen die Ausbreitung des Coronavirus mitgearbeitet hat, ist klar: «Von Ortschaften, die man bereits mit vielen anderen Dingen in Verbindung bringt, fallen solche Negativschlagzeilen leichter wieder ab.»

Stadträtin: Protest richte sich nicht gegen die Stadt Liestal

Ob langfristig etwas an Liestal hängen bleibt, wird sich zeigen. Auf Twitter gibt es nur wenige Personen, die ihre Kritik an der aus dem Ruder gelaufenen Kundgebung direkt auf den Austragungsort beziehen. Negative Worte über den Baselbieter Hauptort oder die Stadtbehörden sind kaum lesen. Die Liestaler Stadträtin Regula Nebiker sagt: «Diese Aktion richtet sich nicht gegen die Stadt Liestal, sondern gegen diese Demonstration und gegen das rücksichtslose Verhalten der Teilnehmer.» Die Bewegung sei als Unterstützung der Coronastrategie des Bundes zu werten. Ihres Erachtens werde das auch genauso wahrgenommen.

Es sei keinesfalls so, dass Liestal sonst nichts zu bieten hätte, findet die für Sicherheit zuständige Stadträtin. «Wir werden ja auch mit vielem anderen Positiven in Verbindung gebracht.» Dazu gehörten der Chienbäse, zu dem jedes Jahr rund 40'000 Personen anreisten. Gleichzeitig stellt Nebiker zum Geschehen auf Twitter jedoch klar: «Das ist natürlich eine Negativschlagzeile.» In der Pandemie sei aber negativ oft positiv. Die Empörung, die sich darin manifestiert, sei eine gute Sache. Die Aktion #NoLiestal zeige, wie hoch die Akzeptanz der Massnahmen in der Bevölkerung immer noch sei.

Keine kurzfristigen, sondern langfristige Werbeaktionen

Bald schon wird Liestal nicht mehr im medialen Scheinwerferlicht stehen und zur Normalität zurückkehren. Geht es nach Werber Schärer, sollte die Stadt die Gunst der Stunde gleich nutzen. «Wäre ich verantwortlich, würde ich nun der ganzen Schweiz zeigen wollen, wie schön Liestal ist.» Sowohl bei der Stadt als auch bei Baselland Tourismus heisst es jedoch, man wolle nicht auf kommunikative Schnellschüsse setzen, sondern die etablierte Werbe-Strategie fortsetzen.

Michael Kumli, Geschäftsführer von Baselland Tourismus, sagt: «Natürlich würden wir uns wünschen, dass eine virale Aktion positiv für das Baselbiet daherkommt. Das ist hier leider nicht der Fall. Wir arbeiten weiter darauf hin, dass wir mit unseren Kampagnen im Frühling und Sommer Baselland positiv in Szene setzen und dass positiv berichtet wird. Diesen Fokus wollen wir nicht verlieren.» Er glaube nicht an einen langfristigen Reputationsschaden für Liestal.