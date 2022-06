Reserve Die Militärsporthalle Liestal steht als Unterkunft für Geflüchtete zur Verfügung –gekommen ist aber noch niemand Die Liestaler Sportvereine, die in der Militärsporthalle trainieren, kämpfen schon lange mit räumlichen Engpässen. Mit der Umnutzung der Halle zur Geflüchtetenunterkunft haben sich diese noch einmal dramatisch verschärft. Tomasz Sikora Jetzt kommentieren 04.06.2022, 05.00 Uhr

Objekt der Begierde: Die Militärsporthalle in Liestal. Bild: Nicole Nars-Zimmer

«Wir sind sehr überrascht», sagen Kevin Müri, Präsident des Liestaler Basketballvereins «Liestal Basket 44» und Franz Thür, Präsident des Turnvereins Liestal. Der Grund für ihr Erstaunen: Die Liestaler Militärsporthalle, in der sie bis Anfang April trainierten, steht leer.

Nachdem das Staatssekretariat für Migration (SEM) ein entsprechendes Gesuch bei der zuständigen Baselbieter Sicherheitsdirektion eingereicht hatte und dieses bewilligt worden war, mussten die Sportvereine die Halle räumen. Sie dient seit dem 8. April als temporäre Unterkunft für Geflüchtete aus der Ukraine.

Strategische Reserve

«Am Freitagmittag, 1. April, erhielten wir einen Anruf vom Staatssekretariat für Migration, wonach wir die Halle übers Wochenende räumen müssen, da wir ab Dienstag keinen Zutritt mehr hätten. Das war eine ziemliche Hau-Ruck-Aktion.» Genau gleich erging es den Basketballern, auch diese mussten die Halle innerhalb weniger Tage räumen. Trotzdem sagen Müri und Thür unisono:

«Wir haben volles Verständnis dafür, dass die Unterbringung der Geflüchteten erste Priorität hat.»

Dazu muss man wissen: Die Situation der Sportvereine in Liestal ist seit Jahren sehr angespannt, es gab schon vor dem Ukraine-Krieg zu wenig Räumlichkeiten für die Trainings.

Mit rund 300 Mitgliedern sei es sonst schon eine logistische Herausforderung, genügend Trainingsorte zu finden. Die Militärsporthalle, in welcher der Verein vier Belegungsfenster von je zwei Stunden pro Woche nutzt, sei deshalb sehr wichtig, so Basketballer Müri. Entsprechend haben sie auch zusammen mit fast 80 weiteren Vereinen für den Bau einer neuen Halle geweibelt. In der kürzlich erfolgten Abstimmung wurde diese vom Liestaler Stimmvolk mit fast 69 Prozent Nein-Stimmen deutlich abgelehnt.

Für die Basketballer um Kevin Müri eine schwierige Situation:

«Wir müssen manchmal mit Basketbällen auf Rasen trainieren, weil es keine Alternativen gibt und auch die anderen Vereine haben grosse Mühe.»

Die Pläne, Menschen unterzubringen, sind aber bisher Pläne geblieben. Denn wie die bz erfahren hat, wurde bis heute niemand in der Halle untergebracht. Das bestätigt SEM-Sprecher Samuel Wyss: «Die Militärsporthalle in Liestal musste bisher vom SEM nicht in Anspruch genommen werden.» Informiert wurde darüber in Liestal niemand.

Der SEM-Sprecher betont, dass es sich bei der Halle im aktuellen Kontext um eine strategische Reserve handle – für den Fall, dass die Zahl aus der Ukraine geflüchteter Menschen rapide ansteigt.

Aktuell flüchten etwas weniger Menschen aus der Ukraine in die Schweiz als zu Beginn des Krieges. «Trotzdem muss weiterhin gewährleistet sein, dass alle Schutzsuchenden schnell ein Dach über den Kopf kriegen, verpflegt und falls nötig medizinisch versorgt werden», so Wyss.

Dieses Dispositiv weiterhin aufrechtzuerhalten sei wichtig, denn: «Der Krieg ist ja nicht vorbei und die Migrationsbewegungen in die Schweiz können sich von einem Tag auf den anderen wieder deutlich erhöhen.» Zudem entspreche das Vorgehen der Notfallplanung, auf die sich Bund, Kantone sowie Städte- und Gemeindeverband im Jahr 2016 geeinigt haben.

Ursprüngliche Nutzung wäre temporär möglich

Um die Nutzung durch die Armee nicht unnötig zu blockieren, sind das SEM und das Eidgenössische Departement für Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) übereingekommen, dass die Armee solche Hallen, solange keine Geflüchteten untergebracht sind, wie gewohnt nutzen darf.

«Bedingung ist, dass die Armee die Halle selbstständig ausräumt, das Material einlagert und die Einrichtung bei Bedarf innerhalb von 5 Tagen wieder vornimmt», so SEM-Sprecher Wyss. In Liestal plant die Armee derzeit keinen Gebrauch von dieser Möglichkeit.

Anders die Vereine: Diese sind sehr interessiert an einer Lösung, die es ihnen ermöglicht, in die Halle zurückzukehren. «Und sei es auch nur vorübergehend, bis tatsächlich Geflüchtete dort untergebracht werden», sagt Franz Thür, der mit den Behörden Kontakt aufnehmen will. Die genannten Bedingungen könnte er jedenfalls erfüllen:

«Die Halle innerhalb von fünf Tagen zu räumen, wäre für uns kein Problem.»

