Neuer Wirt im Gitterli: FC Liestal kündigt Arena-Pächterfamilie

Restaurant Arena Gitterli FC Liestal zieht den Schlussstrich: Abrupter Wirtswechsel im Stadionrestaurant Nach sieben Jahren hat die Pächterfamilie Atar vom Liestaler Traditionsverein die Kündigung erhalten; ein Abgang nicht ganz ohne Nebengeräusche. Bojan Stula 28.10.2021, 05.00 Uhr

Im Stadionrestaurant Arena auf dem Liestaler Gitterli steht Anfang 2022 ein grosser Umbruch an. bos

Die Bubendörfer Seniorin Marlen Dettwiler ist entsetzt. Als «trauriges Aus nach sieben Jahren» beschreibt sie, was soeben der Liestaler Pächterfamilie Atar widerfahren ist: Auf dem Tisch liegt die Kündigung des Pachtvertrags für das Stadionrestaurant Arena durch den FC Liestal per Ende Januar 2022.

«What a shame!», ruft Dettwiler aus. Denn für sie und ihre Jassgruppe «Stöck-Wys-Stich 60+» sei diese Kündigung vollkommen unverständlich. «Wir waren immer zufrieden mit der freundlichen und speditiven Bedienung. Das Speiseangebot wird frisch und appetitlich serviert. Die Familie Atar hat das Lokal mit Aussenterrasse in Eigenregie zu einem gemütlichen Aufenthaltsort ausgestattet.»

Fussballklub rechtfertigt sein Vorgehen

Vor der Pandemie war die «Arena» bei Handwerkerinnen und Handwerkern sowie Angestellten der umliegenden Betriebe beliebter Verpflegungsort. Zuletzt musste die Beizerin die Öffnungszeiten stark einschränken. bos

André Benz, der Präsident des FC Liestal, bestätigt die Kündigung. Dieser sei ein Vorstandsbeschluss vorausgegangen. Den Enthusiasmus von Marlen Dettwiler und deren Jassgruppe kann er darum gar nicht teilen. Es seien gewisse Dinge vorgefallen, die nicht an die Öffentlichkeit gehörten. Nur so viel: Man sei schon länger nicht mehr damit zufrieden gewesen, wie das Restaurant geführt wird.

Doch diverse Gespräche zwischen Verein und Pächterfamilie hätten zu keiner Verbesserung geführt. Letztlich habe man reagieren müssen, sagt der Präsident:

«Wenn nicht einmal mehr die eigenen Mannschaften ins Stadionrestaurant wollen, sagt das eigentlich schon alles.»

Benz gibt sich überzeugt davon, dass sich der Verein stets fair verhalten hat. So habe man wegen der Coronapandemie den Pachtzins gesenkt und zuletzt auch angeboten, die sechsmonatige Kündigungsfrist zu reduzieren, um der Pächterfamilie unnötige Mietkosten zu ersparen. Doch davon wollten Pächterin Derya Atar, ihr Mann Ismail und ihre Tochter Damla nichts wissen.

Beizerin weiss noch nicht, wie es weitergehen soll

Derya Atar und ihre Tochter Damla liefern auf Bestellung Feinkost-Boxen. Diese könnten für ihre Familie ein künftiges Standbein darstellen. Screenshot

Für die resolute Beizerin Derya Atar ist die Kündigung trotzdem ebenso ungerecht wie ungerechtfertigt. «Ich habe immer alle meine Pflichten erfüllt und mein Geschäft stets tadellos geführt.» Auch sie spricht von Vorfällen und Gesprächen, die nicht an die Öffentlichkeit gehörten. Letztlich sieht sie den Grund in ihrer Kündigung darin, «dass der Vorstand immer mehr und mehr Dinge von mir gefordert hat, die ich nicht erfüllen konnte oder wollte. Denn ich kenne meine Rechte».

Wie Atar bestätigt, hat sie das Angebot auf eine vorzeitige Auflösung ihres Pachtvertrags ausgeschlagen. «Ende Sommerferien wurde ich von den Ereignissen überrascht. Ich brauche jetzt die restlichen Monate unbedingt, da das ganze Inventar mir gehört und ich dafür noch eine Lösung finden muss.»

Wie es ab Februar für die einstige «Palazzo»-Wirtin und ihre Familie weitergeht, weiss Atar noch nicht. Gemeinsam mit ihrer Tochter Damla hat sie angefangen, Feinkost-Boxen auf Bestellung für Brunches und Events zu kreieren. Sollte sie ein passendes Angebot von einem Laden oder Restaurant in Liestal erhalten, wäre dies ein mögliches Standbein für die Zukunft.

Festival-Caterer und Foodtruck-Betreiber wird neuer Wirt

Nachvollziehbar ist, dass eine solche Trennung nie ohne Verletzungen und Nebengeräusche über die Bühne geht. Beim FC Liestal schaut man darum lieber in die Zukunft. Die Nachfolgeregelung ist bereits beschlossen, der neue Wirt stammt aus den eigenen Reihen. In Spieler, Trainer, Vorstandsmitglied und Event-Chef Philip Stoll glaubt man den idealen neuen Klubbeizer gefunden zu haben. Als Präsident des Fasnachtsvereins «Durschtigi 44er» ist Stoll in der Baselbieter Hauptstadt bereits weitum bekannt. Seine fachliche Qualifikation schöpft er aber aus der Erfahrung als langjähriger Festival-Caterer und Geschäftsführer der Firma P&P Food GmbH sowie Besitzer und Betreiber des Foodtruck-Unternehmens Underdog.

Resolut stellt Stoll in Abrede, dass er bloss deshalb neuer Stadionwirt geworden sei, weil der FCL einen eigenen Mann aus dem Vorstand in der Klubbeiz installieren wollte. «Das hat damit wirklich gar nichts zu tun», dementiert er derlei Vermutungen, «den jetzigen Pächtern wäre auch ohne meine Zusage gekündigt worden». Er sei schon vor Jahren einmal angefragt worden, hätte damals aber wegen anderer Aufgaben schlicht keine Zeit gehabt. Nun hält er – trotz andauernder Pandemielage – den richtigen Moment für gekommen: «Ich freue mich sehr auf diese neue Aufgabe. Und ich denke nicht, dass es ein allzu grosses Risiko ist.»

Stolls Ziel ist es laut eigener Aussage, aus der «Arena» wieder «einen Treffpunkt für alle» zu machen und dabei «eine jüngere Schiene» zu fahren. Dafür wird er ab Ende Januar gewisse Umbauten am 25 Jahre alten Gebäude vornehmen. Allzu tief lässt sich der Liestaler Gastronom noch nicht in die Karten blicken, was das künftige Angebot angeht. Hingegen verrät er, dass er an einem Namenswechsel herumstudiert: «Ich finde, ‹Arena› passt einfach nicht mehr zu diesem Restaurant.»