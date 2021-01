Revue Thommen Heruntergekommen und trotzdem teuer: Der einstige Stolz von Waldenburg ist für 8,5 Millionen Franken ausgeschrieben Die anstehende Altlastensanierung treibt den Preis der ehemaligen Uhrenfabrik nach oben. Zur Kasse kommt auch die Gemeinde Waldenburg. Andreas Hirsbrunner 27.01.2021, 12.00 Uhr

Als eine Art industrielle Trutzburg dominieren die Revue Thommen-Fabrikgebäude den oberen Ortseingang von Waldenburg. Bild: Kenneth Nars (26. Januar 2021)

Es ist eine unschöne Geschichte mit verwirrlichen Elementen, zumindest was das neuste Kapitel betrifft: Die ehemalige Uhrenfabrik Revue Thommen mit ihren imposanten Gebäuden, einst der Stolz von Waldenburg, ja des ganzen Tals, wirkt trist. Keine Menschenseele mehr arbeitet auf dem über zwei Hektaren grossen Areal, Wasser und Heizung sind schon lange abgeschaltet, die Storen hängen teils schief, aus den Mauerritzen wachsen Büsche. Sie sind hier, wo es einst wuselte von Leben und zur Blütezeit der Fabrik im letzten Jahrhundert um die 600 Leute Uhren und später auch Instrumente für die Luftfahrt produzierten, noch das einzig Lebendige. Trotzdem trägt dieses heruntergekommene Industriedenkmal das stolze Preisetikett von 8,5 Millionen Franken.

Zu diesem Preis ist die Revue Thommen aktuell auf der Website der Baselbieter Standortförderung ausgeschrieben. Kontaktadresse ist eine Firma CBRE. Womit wir beim Verwirrlichen sind: Andreas Liechti, Finanzchef der Firma Thommen Aircraft Equipment in Muttenz, die aus der Revue Thommen hervorgegangen und Besitzerin der Fabrikgebäude in Waldenburg ist, weiss nichts von einem Verkauf zu diesem Preis. Wohl habe man einen Immobilienmakler eingeschaltet, aber nicht eine Firma CBRE. Er gehe dem nach.

Barbara Buser ist noch nie so angelogen worden in ihrem Leben

2018 waren die ehemaligen Revue Thommen-Firmengebäude noch für 5 Millionen Franken ausgeschrieben. Obwohl damals die Rede von mehreren Interessenten war, fand man keinen Käufer. Interessiert war auf jeden Fall die Basler Stiftung Edith Maryon, die 2,85 Millionen Franken bot. Die Stiftung arbeitet eng mit der Arealentwicklerin Barbara Buser und deren Verein Unterdessen zusammen. Und diese konnten 2017 und 2018 das zuvor brach liegende Gelände beleben, indem sie 23 Zwischennutzer mit günstigen Mietverträgen gewannen.

Doch das Experiment, das in der Übernahme des Revue Thommen-Areals durch die Stiftung mit Baurechtsverträgen mit den Zwischennutzern münden sollte, endete abrupt. Buser sagt heute: «Ich bin in meinem Leben nie so angelogen worden wie vom damaligen CEO der Thommen Aircraft.»

Wo einst um die 600 Leute arbeiteten, ist es menschenleer. Nur die Natur ist aktiv und erobert sich langsam das Gelände zurück. Bild: Kenneth Nars

Dieser ist nicht mehr an Bord von Thommen Aircraft. Und die Firma selbst, die mit ihren 27 Mitarbeitenden in Muttenz elektronische Messteile für die Luftfahrt herstellt, ist vor zwei Jahren von ihrem russischen Besitzer Sistema an die neu gegründete Thico Holding in Zug verkauft worden. Hinter der Holding stehe eine Gruppe von Investoren, Alleinaktionär sei ein Westeuropäer, sagt Liechti.

Nebst den eigenen auch noch fremde Schadstoffe

Will denn die Thommen Aircraft heute tatsächlich 8,5 Millionen für das Fabrikgelände? Die Grössenordnung stimme schon, aber es sei zu früh für eine konkrete Zahl. Diese hänge von den Kosten der Altlastensanierung ab. Man stehe deswegen in Verbindung mit dem Baselbieter Amt für Umweltschutz und Energie (AUE) und einem spezialisierten Geologieunternehmen, sagt Liechti. «Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wir sind am Ausarbeiten der Massnahmen.» Und er betont: «Der Verkaufspreis versteht sich inklusive abgeschlossene Altlastensanierung.»

Die Altlastensituation auf dem Areal ist speziell. Zwar ist die Revue Thommen mitnichten die einzige Schweizer Uhrenfabrik mit unliebsamen Rückständen im Boden. Aber nebst den eigenen Schadstoffen gesellen sich hier auch noch externe dazu. Als sanierungsbedürftigen Schadstoff aus dem Betrieb der ehemaligen Uhrenfabrik bezeichnet AUE-Leiter Yves Zimmermann Tetrachlorethen, der aus der ehemaligen Destillationsanlage stamme. Dessen Menge belaufe sich auf 500 bis 1500 Kilogramm. Für die Sanierung des Lockergesteins sei eine Kombination aus Grundwasserabsenkung und Porenluftabsaugung die optimale Variante. Für jene des Felsuntergrunds eine Grundwasserförderung mit anschliessender Behandlung. Zu den Kosten und deren Träger sagt Zimmermann:

«Eine erste Schätzung geht von rund 2,7 Millionen Franken aus. Das muss grundsätzlich der Verursacher respektive dessen Rechtsnachfolger tragen.»

Die externe Schadstoffquelle liegt oberhalb des Firmenareals im Gebiet Gerstel. Dort wurden einst auf einer gemeindeeigenen Deponie Kehricht sowie gewerbliche Abfälle metallverarbeitender Betriebe und der Uhrenindustrie abgelagert. Ohne die Rückstände zu untersuchen, legte man dann in den 1980er-Jahren einen Betondeckel über die Deponie und baute eine Zivilschutzanlage. Der Gerstelbach aber war unerbittlich: Er wusch zumindest einen Teil der Schadstoffe aus und lagerte sie auf dem darunterliegenden Revue Thommen-Areal ab. Deshalb sitzt nun heute nebst der Thommen Aircraft ein zweiter Akteur auf der Sanierer-Büsserbank – die Gemeinde Waldenburg.

Gemeinde kann Sanierung nicht alleine bezahlen

Gemeindepräsidentin Andrea Kaufmann antwortet auf eine entsprechende Frage: «Ja, im schlimmsten Fall müssen wir nicht nur unsere ehemalige Deponie sanieren, sondern auch etwas an die Altlastensanierung des Revue Thommen-Areals bezahlen.» Das sei aber noch offen, derzeit liefen dazu Abklärungen. Eines ist für Kaufmann jedoch heute schon klar: «Das können wir unmöglich allein stemmen. Da sind wir auf den Härtefonds des Kantons angewiesen.»

Kaufmann ist nach dem Dämpfer mit der gescheiterten Übernahme der Revue Thommen durch die Edith-Maryon-Stiftung alles andere als euphorisch: «In den nächsten Jahren wird hier wahrscheinlich nichts gehen. Wünschenswert wäre, wenn auf dem Areal dereinst Wohnungen und Kleingewerbe entstünden.» Und sie ergänzt mit einem hörbaren Seufzer: «So, wie die Fabrik heute daherkommt, ist es schon trist.»