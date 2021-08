Rheinhäfen Die Schifferseelsorger der Region Basel: Bei ihnen dürfen Kapitäne weinen Von ihrer Tätigkeit weiss in der Region kaum jemand: Die Geistlichen Walter Schär und Alex Wyss sind in unseren Häfen unterwegs. Die beiden wollen nicht bekehren, sondern reden. Dimitri Hofer 14.08.2021, 05.00 Uhr

Hier sind sie als Seelsorger tätig: Alex Wyss und Walter Schär vor dem Hafenbecken 1. Kenneth Nars

Das Zeitfenster, das sich Walter Schär und Alex Wyss bietet, ist kurz. Meist sind Schiffsleute auf der Durchfahrt und nicht lange in den Häfen der Region. Das sind die Momente, in denen die beiden Seelsorger versuchen, mit den Kapitänen und Matrosen in Kontakt zu treten.

Frömmeln oder sogar bekehren, haben sie dabei nicht im Sinn. Die beiden pensionierten Männer sind liberale Christen, die am Auhafen in Muttenz und am Basler Rheinhafen ehrenamtlich ökumenische Schifferseelsorge leisten. Der 79-jährige Schär arbeitete als Diakon in der reformierten Kirche, der 70-jährige Wyss als katholischer Theologe. Durchschnittlich zweimal im Monat sind sie an den Häfen unterwegs. Sehen sie Personen auf den Schiffen, sprechen die beiden sie an – auf Holländisch, Englisch, Deutsch oder Französisch.

Falls gewünscht, lassen sie einige Schiffergebete da

In den Gesprächen geht es darum, was die Schiffer gerade beschäftigt.

«Das kann die Arbeit, private Angelegenheiten oder bloss das Wetter sein.»

Wenn man unerwünscht sei, dränge man sich nicht auf, sagt Walter Schär. Er ist deutlich erfahrener in der Schifferseelsorge als sein Kollege Alex Wyss, der erst seit einem Jahr dabei ist. Seit den 1980er-Jahren, als er als Gemeindediakon nach Kleinhüningen kam, übt er mit einigen Unterbrüchen diese Tätigkeit aus.

Es ist auch das Verdienst von Schär, dass es den Dienst noch immer gibt. «In den Jahren der Weltwirtschaftskrise zwischen den beiden Weltkriegen fielen der Basler Stadtmission am Hafen viele Schiffe auf. Deren Besatzung, häufig Familien, die gemeinsam auf dem Rhein fuhren, nagten am Hungertuch.» Dies sei der Anfang der kirchlichen Bemühungen gewesen, sich um die Schiffsleute in Basel zu kümmern.

«Während Jahrzehnten bestand das seelsorgerische Angebot, bis es kurz nach meinem zwischenzeitlichen Weggang aus Basel dem Sparstift zum Opfer fiel.»

Im Herbst 2011 habe er «pensioniert und freiwillig mit dem Segen der evangelischen Kirchen Basel-Stadt und Baselland» die Besuche im Hafen wieder aufgenommen.

Nach anderen Partnern steht ihm mittlerweile Alex Wyss zur Seite. Der Riehener amtete lange Jahre als Diakon im Arlesheimer Dom und in Reinach sowie einige Jahre im Industrieamt beider Basel. Als Feldprediger betreute er Armeeangehörige aus der Region. Heute ist auch er an den Häfen mit Sicherheitsschuhen, einer Rettungsweste und einem Helm anzutreffen. «Das ist unsere Arbeitskleidung, da wir nur so auf die Schiffe dürfen», sagt er schmunzelnd. Er verstehe die Tätigkeit als «aufsuchende Seelsorge». Die Religion spiele kaum eine Rolle. «Wir lassen den Schiffern ein kleines Heft mit Schiffergebeten da, falls sie es möchten.»

Auch wenn Wyss noch nicht über sehr viel Erfahrung in der Schifferseelsorge verfügt, hat er bemerkt: «Die meisten Menschen freuen sich darüber, einmal ein anderes Gesicht zu sehen.» Auf Ablehnung stiessen er und Walter Schär selten.

«Wenn die Schiffer merken, dass wir keine frommen Schwätzer sind, verlieren sie meist die Scheu.»

Er selber hat ein gespaltenes Verhältnis zum Kurs seiner Amtskirche: «Hier draussen an der frischen Luft am Hafenbecken 1 fühle ich mich wohl.» Mit Sturheiten innerhalb der Kirche habe er seine Probleme.

Traurige Erlebnisse kommen selten vor

Nur aus Nächstenliebe sind die beiden nicht in den Häfen unterwegs. «Man spürt hier den Duft der weiten Welt und lernt Menschen von überall her kennen», erzählen die Seelsorger. «Meist sind es schöne Erlebnisse, die mir in Erinnerung geblieben sind», sagt Walter Schär. «Einmal konnte ich einer Kapitänsgattin aus der Patsche helfen, indem ich ihr eine gewünschte G-Saite für ihre Gitarre besorgte. Alle Läden waren schon geschlossen, aber ich hatte einen Saitensatz daheim.» Trauriges, etwa dass sich ein Kapitän nach dem Suizid seines Sohnes bei ihm ausheulte, sei selten. Aber auch das sei Teil des Jobs.

Walter Schär und Alex Wyss sind nicht mehr die Jüngsten. Schär hat bereits einen Nachfolger gefunden, der ihn bald ersetzt, während Wyss noch fünf Jahre anhängen möchte. Sein älterer Kollege gibt ihm schon einmal mit auf den Weg: «Du solltest endlich Holländisch lernen.» Die Hälfte der Schiffe, die Halt machen am Hafen, stammen aus den Niederlanden.