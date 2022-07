SVP reicht Vorstoss für Verbesserungen am Rheinufer in Basel ein

Rheinschwimmen Basler SVP verlangt bessere Ein- und Ausstiege fürs Rheinschwimmen Die SVP-Grossräte Pascal Messerli und Joël Thüring reichen einen Vorstoss ein: Entlang des Rheinufers in Basel sollen bessere Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten geschaffen werden. Salomé Lang 25.07.2022, 11.31 Uhr

Jeden Sommer lockt der Rhein in Basel viele Schwimmerinnen und Schwimmer an. Sie sollen besser ins Wasser ein- und wieder aussteigen können, fordert nun die SVP. Kenneth Nars

Die Möglichkeiten, ins Wasser und wieder an Land zu gelangen, seien am Rheinufer in Basel rar und teilweise gefährlich, schreibt die Basler SVP in einer Mitteilung. Zwar gehe sie davon aus, dass mit der Modernisierung des Rheinufers zwischen der Mittleren Brücke und der Wettsteinbrücke in den kommenden Jahren Verbesserungen angedacht seien, diese seien jedoch noch nicht konkret und würden andere Bereiche ausschliessen.